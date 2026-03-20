વડોદરાના બહુચર્ચિત રક્ષિતકાંડમાં સુપ્રીમ કોર્ટથી મોટા અપડેટ : રક્ષિતને મળ્યા જામીન, સરકારની અરજી ફગાવાઈ

Supreme Court on Vadodara Rakshit Chaurasia Case: વડોદરાના હિટ એન્ડ રન કેસમાં રક્ષિત ચૌરસિયાને જામીન ન આપવાની ગુજરાત સરકારની અરજી સુપ્રીમ કોર્ટે નકારી કાઢી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે આ અંગે કહ્યું કે, વધુ સમય સુધી જેલમાં રાખવા માટે કોઈ ખાસ આધાર નથી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 20, 2026, 09:48 AM IST
  • વડોદરામાં ગત વર્ષે હોળિકાદહનના દિવસે હિટ એન્ડ રનની ઘટના બની હતી
  • MSU ના વિદ્યાર્થી રક્ષિત ચૌરસિયાને હાઈકોર્ટમાંથી જામીન મળ્યા હતા
  • હાઈકોર્ટથી જામીન મળ્યા બાદ રક્ષિત ચૌરસિયાની વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલથી મુક્તિ થઈ હતી

Vadodara Car Accident News: વડોદરાના બહુચર્ચિત હિટ એન્ડ રન કેસના મુખ્ય આરોપી રક્ષિત ચૌરસિયાને હાઈકોર્ટમાંથી જામીન મળ્યા હતા. જેના બાદ રક્ષિત ચોરસિયા હિટ એન્ડ રન કેસમાં સુપ્રીમમાંથી ચુકાદો આવ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે હાઇકોર્ટના હુકમને કાયમ રાખ્યો છે. રક્ષિત ચોરસિયાને હાઇકોર્ટે જામીન આપ્યા હતા, ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે પણ જામીન કાયમ રાખ્યા છે. વડોદરા રક્ષિતકાંડની ઘટનામાં એક મહિલાનું મોત નિપજ્યું હતુ, તેમજ આઠ લોકો ઘાયલ થયા હતા. જેમાં એક નાનકડી દીકરી પણ સામેલ હતી. 

વડોદરામાં ગત વર્ષે હોળિકદહનના દિવસે હિટ એન્ડ રનની ઘટના બની હતી. MSU ના વિદ્યાર્થી રક્ષિત ચૌરસિયાને હાઈકોર્ટમાંથી જામીન મળ્યા હતા. હાઈકોર્ટથી જામીન મળ્યા બાદ રક્ષિત ચૌરસિયાની વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલથી મુક્તિ થઈ હતી. FSL રિપોર્ટમાં ઉત્તર પ્રદેશના વારાસણની રહેવાસી રક્ષિત ચૌરસિયાના નશામાં હોવાની પુષ્ટિ થઈ હતી. રક્ષિત ચૌરસિયાએ તેજ રફ્તારથી વોક્સવેગન કાર ચલાવીને કુલ આઠ લોકોને ટક્કર મારી હતી. આ ઘટના બાદ રક્ષિત ચૌરસિયાએ રસ્તા પર ઉભા રહીને અનધર રાઉન્ડ કહીને ડ્રામા પણ કર્યો હતો. 

ગુજરાત હાઈકોર્ટે રક્ષિતને જામીન આપ્યા બાદ ગુજરાત સરકારે તેના જામીન રદ કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. જે અંગે સુનાવણી થઈ હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે અરજીને ફગાવી આરોપીને મળેલા જામીનમાં હસ્તક્ષેપ કરવાનો ઈનકાર કરી દીધો છે. 

રાજ્ય સરકાર તરફથી સુપ્રીમ કોર્ટમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, આરોપીએ નશો કર્યો હતો અને સતત ત્રણ વખત ટક્કર મારી હતી. ઘટના બાદ પણ તેનામાં કોઈ પસ્તાવો નહોતો. તે વધુ એક રાઉન્ડની વાતો કરતો હતો. એટલું જ નહિ, આરોપી સમાજ માટે ખતરો છે. તેની સામે પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ વધુ એક મામલો નોંધાયેલો છે. સુપ્રીમ કોર્ટના જસ્ટીસ વિક્રમનાથ અને જસ્ટીસ એન.વી. અંજારિયાની ખંડપીએ આ અરજીની સુનાવણી પર ચુકાદો આપતા કહ્યું હતું કે, આરોપી 9 મહિનાથી કસ્ટડીમાં છે. એવામાં વધુ સમય સુધી જેલમાં રાખવા માટે કોઈ ખાસ આધાર નથી.

ગુજરાત હાઈકોર્ટે રક્ષિત ચૌરસિયાને જામીન આપવા માટે કેટલીક શરતો મૂકી હતી. હાઈકોર્ટે 1 લાખ રૂપિયાના બોન્ડ પર રક્ષિતને જામીન આપી હતી. પોલીસે પોતાની ચાર્જશીટમાં કહ્યું હતું કે, અકસ્માત સમયે રક્ષિત નશામાં ધૂત હતો. તેના શરીરમાં THC અને કોડીન મળવાની પુષ્ટિ થઈ છે. તપાસમાં રક્ષિત ચૌરસિયાની કાર 140KM કિલોમીટર પ્રતિ કલાક મળી આવી હતી. રક્ષિત ચૌરસિયાને જામીન મળવા પર પીડિત પરિવારે દુખ વ્યક્ત કર્યું હતું. તેઓએ કહ્યું કે, આ બહુ જ દર્દનાક અને પીડાદાયક છે. 

એ એક સ્ટુડન્ટ છે - હાઈકોર્ટ
રક્ષિત ચૌરસિયાને ગુજરાત હાઈકોર્ટે તેનો ગત રેકોર્ડ જોતા કહ્યું હતું કે, આરોપીની ઉંમર 23 વર્ષ છે. તેનો કોઈ જૂનો રેકોર્ડ નથી. તે એક વિદ્યાર્થી પણ છે. તેથી તેની અરજી પર વિચાર કરવાની જરૂર છે. હાઈકોર્ટે કહ્યું હતું કે, આરોપી મહિનાઓ જેલમાં વિતાવી ચૂક્યો છે. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

