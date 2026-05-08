/ગુજરાતમાં AAP ના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ કરવા પર મોટા અપડેટ : સુપ્રીમ કોર્ટે META ને નોટિસ મોકલી

AAP Gujarat Social : આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાતના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ બંધ કરાવવા મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને નોટિસ જાહેર કરી છે, આ સાથે જ META ને પણ નોટિસ મોકલાઈ છે. સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન શું થયું, કોણે શું જવાબ આપ્યો
Gujarat Politics: આમ આદમી પાર્ટીનું ગુજરાતનું ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામ પેજ સસ્પેન્ડ કરાયાના મામલે મોટા અપડેટ આવ્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટે META ને આ પગલું લેવા બદલ નોટિસ મોકલી છે. પાર્ટીના વકીલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કહ્યુ કે, ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના ગણતરીના કલાકો પહેલા પાર્ટીના એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ કરી દેવાયા હતા. ત્યારે સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કહ્યું કે, આ મામલે જલ્દી જ રાજ્ય સરકાર જવાબ દાખલ કરશે. ત્યારે આપ પાર્ટીની અરજી પર આગાની સુનાવણી થશે.
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા સસ્પેન્ડ કરાયું હતું એકાઉન્ટ
પંજાબ અને ગુજરાત મોરચે આમ આદમી પાર્ટીને બે મોટા ઝટકા લાગી ચૂક્યા છે. આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતના સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમા ધાર્યા કરતા સારું પરિણામ લાવી છે. પરંતુ ચૂંટણીના થોડા કલાકો પહેલા જ આમ આદમી પાર્ટીનું ગુજરાત એકમનું ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ કરી દેવાયુ હતું. જેને કારણે પાર્ટીને ચૂંટણી પહેલા મોટો ઝટકો લાગ્યો હતો.
ભાજપ આટલું ડરેલું કેમ છે?
આ બાદ આપના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે આ એક્શન અંગે સવાલો કર્યા હતા કે, આખરે ભાજપ આટલું ડરેલું કેમ છે. ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીના સોશિયલ મીડિયા ફેસબુક અને ઈન્સ્ટા પેજ બ્લોક કરી દેવાયા છે. આખરે કેમ, ભાજપ આટલું ડરેલું છે. ગત 28 દિવસોમાં તમે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઈન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક પર 8 કરોડ લોકોએ જોયું છે. ગત 28 દિવસો આમ આદમી પાર્ટીનો ચૂંટણી પ્રચાર રહ્યો છે, તેના પગલે બંને પ્લેટફોર્મ પર ફોલોઅર્સ વધી રહ્યા છે. ગુજરાતનો સામાન્ય નાગરિક ઘરે બેસેલો છે, પરંતુ તે રસ્તા પર આવી શક્તો નથી. અથવા આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તા સાથે આવી શક્તો નથી. તે સોશિયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મ છકી સરકારીની નીતિઓની વિરુદ્ધ સંવાદ કરી રહ્યો હતો, પરંતું ભાજપ એટલું ડરેલું છે કે તેણે અમારું ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ જ સસ્પેન્ડ કરાવી દીધું.
ભાજપ આમ આદમી પાર્ટીની પહોંચ રોકવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે
ઉલ્લેખનીય છે કે, આપ ગુજરાતનું ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામનું પેજ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી વચ્ચે જ સસ્પેન્ડ કરી દેવાયું હતું. પેજ સસ્પેન્ડ થવાના ટાઈમિગને લઈને આમ આદમી પાર્ટીએ ભાજપ પર શાબ્દિક પ્રહાર કર્યા હતા. આપે આરોપ લગાવ્યો કે, ભાજપ જાણી જોઈને આમ આદમી પાર્ટીની પહોંચ રોકવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આ બાદ આમ આદમી પાર્ટી સરકારના આ વલણ સામે કોર્ટમાં ગઈ હતી.
આ પણ વાંચો :
સુપ્રીમ કોર્ટે આ અરજી મુદ્દે કેન્દ્ર સરકારને નોટિસ મોકલી છે. સુનાવણી દરમિયાન કેન્દ્ર સરકાર તરફથી તુષાર મહેતાએ રજૂઆત કરી હતી. તેઓએ કોર્ટને કહ્યું કે, આગામી નોટિસ જાહેર કરવાની આવશ્યકતા નથી, આ અરજીને પહેલાથી લંબિત સમાન મામલાની સાથે ટેગ કરીને સાંભળી શકાય છે.
ખોટી રીતે એકાઉન્ટ બંધ કરાયા - આપના વકીલ શાદન ફરાસત
સુનાવણી દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટીના વરિષ્ઠ વકીલ શાદન ફરાસતે કોર્ટમાં દલીલ કરતા કહ્યું કે, ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી કાયદાની ધારા 79(3)(b) નો ખોટો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ કલમ માત્ર સોશિયલ મીડિયા ઈન્ટરમીડિયરીને મળનારી સેફ હાર્બ સુરક્ષા સાથે જોડાયેલી છે. પરંતુ તેનો ઉપયોગ સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ બંધ કરવા માટે કરાઈ રહ્યો છે. ગુજરાત સાથે જોડાયેલા તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ બંધ કરાવાયા છે, જેનાથી પાર્ટીની ગતિવિધિ થઈ રહી હતી.