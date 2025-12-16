‘મારી ચિંતા નો કરતા અને પપ્પા પણ મળી જશે. હું કહીશ મારા ઠાકરને એ ગોતી લેશે...’ લખીને દીકરીનો આપઘાત
Surat Student Suicide Case : માતા બાદ પિતા પણ છોડીને જતાં રહેતા આઘાતમાં ધો.12ની વિદ્યાર્થિનીનો આપઘાત. ભાઈના નામે છોડી રડાવી દે તેવી સ્યૂસાઈડ નોટ
Surat News : ડાયમંડ સિટી સુરતમાં આપઘાતના કિસ્સા વધી રહ્યાં છે. આ શહેરમાં હવે બાળકો પણ પોતાના જીવ લઈ રહ્યાં છે. સુરતમાં ધોરણ 12 માં ભણતી એક વિદ્યાર્થીનીએ તાપી નદીમાં કૂદકો મારીને આપઘાત કરી લીધો છે. ત્યારે દીકરીના મોતથી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, વરાછાના એ. કે. રોડ પર આવેલા રતનજી પાર્કમાં રહેતી ધોરણ-12 કોમર્સની વિદ્યાર્થિની દ્રષ્ટિએ ફૂલપાડા ખાતે રેલવે બ્રિજ પરથી તાપી નદીમાં પડતું મૂકી આપઘાત કરી લીધો હતો. દ્રષ્ટિએ આપઘાત પહેલા રડાવી દે તેવી સ્યૂસાઈડ નોટ ભાઈના નામે છોડી છે. સ્યૂસાઈડ નોટ જોઈને તેનો ભાઈ તેને બચાવવા માટે દોડ્યો હતો, પરંતું મોટોભાઈ પહોંચે તે પહેલા તો દ્રષ્ટિએ તાપી નદીમાં છલાંગ લગાવીને મોત મીઠું કરી લીધું હતું.
માતા બાદ પિતા પણ બે દિવસથી ઘર છોડીને જતાં રહેતા આઘાતમાં હતી
પરિવાર પાસેથી જાણવા મળ્યું કે, મૂળ ગીર ગઢડાના વતની શૈલેષભાઈ મનાણી સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં રહેતી છે. તેઓ હીરા કારખાનામાં રત્ન કલાકાર તરીકે કામ કરે છે. તેમને સંતાનમાં ધ્રુવીન અને દ્રષ્ટિ નામે દીકરા અને દીકરી છે. કોઈ કારણોસર તેમની પત્ની ઘર છોડીને જતી રહી હતી. દ્રષ્ટિ ધો-12 કોમર્સમાં અભ્યાસ કરતી હતી, તે શાળાના પ્રવાસે ગઈ હતી, ત્યારે 10 ડિસેમ્બરના રોજ તેના પિતા શૈલેષભાઈ મનાણી ગુમ થયા હોવાની માહિતી દ્રષ્ટિને મળી હતી.
ભાઈ બહેનને ન બચાવી શક્યો
આ ઘટનાની જાણ થતા જ દ્રષ્ટિ આઘાતમાં આવી ગઈ હતી. દ્રષ્ટિ ઘરે આવી ત્યારે તેણીના પિતા લાપતા થયા હતા, જેથી સોમવારે સવારે વરાછા પોલીસને ગુમ થવા અંગે જાણ કરવામાં આવી હતી. માતા બાદ પિતા પણ છોડીને જતાં રહ્યા હોવાનું માંની દ્રષ્ટિ બપોરે તાપીમાં પડવા માટે ઘરેથી નીકળી ગઈ હતી. જોકે, મોટા ભાઈએ બહેનનો પીછો કર્યો હતો અને તેની નજર સામે જ બહેને તાપી નદીમાં કૂદકો માર્યો હતો. બાદમાં ભાઈએ જ અન્ય કુટુંબીજનોને જાણ કરતાં સમગ્ર ઘટના પ્રકાશમાં આવી હતી.
ભાઈના નામે દીકરીનો અંતિમ મેસેજ
તમે તમારું ધ્યાન રાખજો. મારી ચિંતા નો કરતા અને પપ્પા પણ મળી જશે. હું કહીશ મારા ઠાકરને એ ગોતી લેશે બરાબર. ચલો, તમને કોઈ વધારે ચિંતા નથી આપવી, કઈ જ દઉં છું હું તાપીમાં ઠેકડો મારું છું. જો અગ૨ ગોતવી હોય તો ત્યાં જ ગોતજો બાકી નહીં. હું ત્યાં જાઉં છું બરાબર અને કોઈ રોતા નહીં અને યાદ ના કરતા. હું ય કોઈને યાદ નહીં કરું બરાબર... તમે બધા ખુશ રેજો મારું ચિંતા ના કરશો. અને પપ્પા આવે તો કેજો એને જેની એને બોવ યાદ ક૨તી હતી. અને એના વગર ૨હી શકે તેમ ન હતી, એટલે એણે આમ કર્યું. Bye, Bye, આવજો. મારી ચિંતા ના કરશો. ભાઈ બાને સાચવજે હોને, હવે તું જ એમનો સહારો બનજે અને હું ઉપર જઈશ ને જોઈ કે મારા પપ્પા છે ક્યાં? શોધીશ એમને? મળીશ કે એ ક્યાં છે અને મને મૂકીને કેમ ગયા? Bye, Bye, Miss you all. યાદ આવશે તમારી અને પપ્પા તમારી ખાસ. ધ્યાન રાખજો તમારું daddy, your girl is always love you....
