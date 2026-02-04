Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

20 દિવસ બંધક, ઇન્જેક્શન આપી વારંવાર દુષ્કર્મ, નરક જેવી યાતના, જાણો 2 મિત્રોના સંપર્કમાં આવેલી યુવતીની કહાની

Surat News: સોશિયલ મીડિયા પર સંપર્કમાં આવેલા બે મિત્રોએ રાજસ્થાનની 21 વર્ષીય યુવતીને તેના જન્મદિવસની ઉજવણીના બહાને બોલાવી 20 દિવસ સુધી બંધક બનાવી નશીલા ઇન્જેક્શન આપી વારંવાર દુષ્કર્મ આચર્યુ હતું. આ બનાવમાં પોલીસે બે નરાધમોને પકડી બે દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 04, 2026, 11:37 AM IST

Trending Photos

20 દિવસ બંધક, ઇન્જેક્શન આપી વારંવાર દુષ્કર્મ, નરક જેવી યાતના, જાણો 2 મિત્રોના સંપર્કમાં આવેલી યુવતીની કહાની

ચેતન પટેલ/સુરત: રાજસ્થાનના કોટા પંથકની વતની એવી 21 વર્ષીય દુષ્કર્મનો ભોગ બનેલી યુવતીનો ગત 25 ડિસેમ્બરે સુરતના અમન સાથે સંપર્ક થયો હતો. 1 જાન્યુઆરીએ યુવતીનો બર્થ-ડે હોવાથી તેને લલચાવી ફોસલાવી બોલાવી હતી. સુરત પહોંચતા જ અમન અને મહંમદ તોહીદુલ યુવતીને મૂનલાઈટ સહિત જુદી જુદી હોટલમાં ગોંધી રાખી હતી. તેમજ બર્થડે મનાવવાના બદલે બંનેએ યુવતીને માર મારીને સોનાના દાગીના લૂંટી લીધા હતા. ઉપરાંત નશીલા ઈન્જેક્શન આપીને બળજબરીપૂર્વક શરીર સંબંધ બાંધ્યા હતા. દેહવેપાર જેવા કામમાં ઉપયોગ કરતા હતા. 

Add Zee News as a Preferred Source

સતત 20 દિવસ સુધી નરક જેવી યાતના વેઠ્યા બાદ મોકો જોઈને બંનેના સકંજામાંથી છૂટીને રાંદેર પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. બનાવમાં રાંદેર પોલીસ મથકના પીઆઈ આર.જે.ચૌધરીએ તપાસ હાથ ધરી હતી. બર્થડે સેલિબ્રેશનના નામે દુષ્કર્મ ગુનામાં સંડોવાયેલા અને હોટલમાં વેઇટર તરીકે કામ કરતા અમન ઉર્ફે સાગર અજય ગયાપ્રસાદ વર્મા (ઉ.વ. 21) અને દરજી કામ કરતાં મહંમદ તોહીદુલ ઉર્ફે તુષાર મહંમદ અઝીઝ હક્ની ધરપકડ કરી છે. તેમજ કોર્ટમાં રજૂ કરીને બે દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે અમન વર્મા અને મહંમદ તોહીદુલ બંને સાથે રહે છે. રાજસ્થાની યુવતીને તોહીદુલે પોતે હિન્દુ હોવાનું કહીને પોતાનું નામ રોહિત ઉર્ફે તુષાર હોવાની ઓળખ આપી હતી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
breaking newsgujaratGujarati Newssuratgirl rapedDruggedAccused Posed As Hindu

Trending news