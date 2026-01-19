Prev
વિકાસ કે વિનાશ? 70 વર્ષ જૂની ટાંકી તોડતા તંત્રને વળી ગયો પરસેવો, જ્યારે 21 કરોડની નવી ટાંકી ઉદ્ઘાટન પહેલા જ જમીનદોસ્ત!

Surat News: ગુજરાતમાં આજે થતું વિકાસનું કોઈ કામ ટકાઉ છે? આ પ્રશ્ન એટલા માટે થાય છે કે કારણ કે, રોડ હોય કે બ્રિજ... થોડા સમયમાં જ પોતાનો અસલી રંગ બતાવી જ દે છે. ક્યાંક ગાબડા પડી જાય છે તો ક્યાંક ખાડા પડી જાય છે. સુરતમાં 21 કરોડ ખર્ચે બનેલી નવી નક્કોર પાણીની ટાંકી ઉદ્ધાટન પહેલા જ જમીનદોસ્ત થઈ ગઈ. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:47 PM IST

Surat News: ગુજરાતમાં વિકાસના દાવા અને જમીન પરની હકીકત વચ્ચેનો ફરક જોવો હોય, તો એકતરફ 70 વર્ષ પહેલી મજબૂત ટાંકીના છે. જ્યારે બીજી તરફ થોડાક દિવસ પહેલા 21 કરોડના ખર્ચે બનેલી ભ્રષ્ટચારથી ખદબદ તુટી પડેલી ટાંકીના છે.

આજના ગુજરાતમાં શું થાય છે? 
અમદાવાદના સાળંગપુર વિસ્તારમાં 70 વર્ષ પહેલા બનેલી આ પાણીની ટાંકીને તોડવા માટે JCBને તેની ઉપર ચડાવવું પડ્યું, તેમ છતાં તોડતા તોડતા તંત્રને પરસેવો વળી ગયો. આ છે તે સમયની મજબૂતી અને ઈમાનદારીનો પુરાવો. બીજી તરફ આ ધડામ થયેલી 21 કરોડની પાણીની ટાંકી ઉદ્ઘાટન પહેલા જ ધડામ કરીને તુટી પડી. પરંતુ આજના ગુજરાતમાં શું થાય છે? 

ટાંકી ઉદ્ઘાટન પહેલા જ ધડામ કરીને તુટી પડી
સુરત જિલ્લાના તડકેશ્વર ગામમાં ગુજરાત પાણી પુરવઠા વિભાગ દ્વારા બનાવવામાં આવેલી આ નવી નક્કોર ટાંકી 11 લાખ લીટર પાણીની ક્ષમતા વાળી આ ટાંકી ઉદ્ઘાટન પહેલા જ ધડામ કરીને તુટી પડી. પાણીનો ટેસ્ટ કરતા જ તેની મજબૂતીની પોલ ખુલી ગઈ. ત્રણ શ્રમિકો ઈજાગ્રસ્ત થયા, અને કરોડો રૂપિયા પાણીમાં વહી ગયા.

આ ટાંકીના નિર્માણમાં 21 કરોડ રૂપિયા ખર્ચાયા હતા. પરંતુ ક્યાં ગયા આ પૈસા? ભ્રષ્ટાચારની આ કાળી કરતૂતોને કારણે નવી ટાંકી 7 દિવસમાં જ તુટી પડી, જ્યારે 70 વર્ષ જૂની ટાંકીને તોડવી મુશ્કેલ હતી. આ છે આજના વહીવટી તંત્રની નિષ્ફળતા અને લૂંટફાટનો જીવતો પુરાવો છે.

સરકાર ક્યારે જાગશે?
ટાંકી તુટી પડી તેની કોઈ અધિકારીને જાણ નહોતી. ઝી 24 કલાકે અહેવાલ બતાવ્યો ત્યારે જ આખું તંત્ર દોડતું થયું. આ ભ્રષ્ટ તંત્રની નગ્ન હકીકત છે. ગુજરાતમાં કેટલા આવા ભ્રષ્ટાચારના દાખલા છુપાયેલા છે? સરકાર ક્યારે જાગશે? લોકોના પૈસા અને જીવન સાથે આવી રમત બંધ કરો.

ગુજરાતમાં વિકાસના નામે લોકોના પૈસા લૂંટાઈ રહ્યા છે અને જવાબદારી કોઈ લેતું નથી. પ્રશ્ન એક છે કે, આ 21 કરોડનો જવાબ કોણ આપશે? અને ક્યારે ભ્રષ્ટાચાર પર ખરેખર ધડાકો થશે?

