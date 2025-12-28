પિતાએ ઠપકો આપતા એકના એક દીકરાએ મોત મીઠું કર્યું, સુરતનો હચમચાવી દેતો આપઘાતનો કિસ્સો

Prev
Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 28, 2025, 01:02 PM IST

Surat News : સુરતના રામપુરામાં 23 વર્ષના રત્ન કલાકારે મોતની છલાંગ લગાવી જિંદગી ટૂંકાવી છે. પિતાએ ઠપકો આપતાં પુત્રએ ચોથા માળેથી પડતું મુકી કર્યું મોતને વ્હાલુ કર્યુ છે. ત્યારે આપઘાતના હચમચાવતા CCTV સામે આવ્યા છે. 

રામપુરામાં પિતાનો ઠપકો લાગ્યો ભારે
સુરતના હમ્દપાર્ક બિલ્ડિંગમાં બન્યો આઘાતજનક બનાવ બન્યો છે. 23 વર્ષીય રત્ન કલાકાર દાનિશે ચોથા માળેથી મોતની છલાંગ લગાવી છે. એકના એક દીકરાના મોતથી પરિવારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. પરિવારે એકનો એક દીકરો ગુમાવ્યો છે. આમ, 23 વર્ષીય દાનિશ મોતીપાણીએ જીવનનો કરૂણ અંત આણ્યો છે. CCTVમાં મોતના કરૂણ દ્રશ્યો કેદ થયા છે. 

સુરતના રામપુર રામવાડી પાસે હમ્દપાર્ક બિલ્ડીંગના મોહંમદ મુનાફ મોતીપાણીનો પરિવાર રહે છે. દાનિશ મોતીપાણી હીરાની ઓફિસમાં નોકરી કરતો હતો. પરંતું તે કામ વગર હંમેશા ફરતો રહેતો હતો. જેથી પિતા મુનાફ મોતીપણાએ તેને ઠપકો આવ્યો હતો. દીકરો કામ વગર ફર્યા કરતા હોવાથી પિતાએ તેને ઠપકો આપ્યો હતો. જેથી પિતાની શિખામણ તેને મન પર લાગી આવી હત અને આવેશમાં આવેલા પુત્ર દાનિશ શનિવારે રાત્રે બિલ્ડિંગ પરથી કૂદી પડ્યો હતો. 

ઉપરથી કૂદ્દા બાદ છોટા હાથી ટેમ્પા પર અથડાઈને દાનિશ જમીન પર પટકાયો હતો. જેને કારણે લોકો દોડી આવ્યા. ગંભીર હાલતમાં લોખાત હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો, પણ દાનિશ બચી ન શક્યો. તબીબોએ દાનિશને મૃત જાહેર કર્યો હતો. 

આ ઘટના બાદ લાલગેટ પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. મૃતક દાનિશ તેના પિતાનો એકનો એક પુત્ર હતો અને તેને એક બહેન પણ છે. પિતા મજૂરી કામ કરીને ગુજરાન ચલાવતા હતા. ઘરના વડીલે પુત્રના સારા ભવિષ્ય માટે આપેલો ઠપકો આટલો મોટો આઘાત આપશે તેવી કલ્પના પરિવારે કરી ન હતી.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

