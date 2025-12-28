પિતાએ ઠપકો આપતા એકના એક દીકરાએ મોત મીઠું કર્યું, સુરતનો હચમચાવી દેતો આપઘાતનો કિસ્સો
Surat Ratna Kalakar Suicide : રત્ન કલાકારના આપઘાતના હચમચાવતા CCTV: સુરતમાં પિતાએ ઠપકો આપતાં એકના એક પુત્રએ ચોથા માળેથી મોતની છલાંગ લગાવી
Trending Photos
Surat News : સુરતના રામપુરામાં 23 વર્ષના રત્ન કલાકારે મોતની છલાંગ લગાવી જિંદગી ટૂંકાવી છે. પિતાએ ઠપકો આપતાં પુત્રએ ચોથા માળેથી પડતું મુકી કર્યું મોતને વ્હાલુ કર્યુ છે. ત્યારે આપઘાતના હચમચાવતા CCTV સામે આવ્યા છે.
રામપુરામાં પિતાનો ઠપકો લાગ્યો ભારે
સુરતના હમ્દપાર્ક બિલ્ડિંગમાં બન્યો આઘાતજનક બનાવ બન્યો છે. 23 વર્ષીય રત્ન કલાકાર દાનિશે ચોથા માળેથી મોતની છલાંગ લગાવી છે. એકના એક દીકરાના મોતથી પરિવારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. પરિવારે એકનો એક દીકરો ગુમાવ્યો છે. આમ, 23 વર્ષીય દાનિશ મોતીપાણીએ જીવનનો કરૂણ અંત આણ્યો છે. CCTVમાં મોતના કરૂણ દ્રશ્યો કેદ થયા છે.
સુરત: રામપુરામાં 23 વર્ષીય યુવકનું આપઘાત, પરિવારિક કારણોની તપાસ શરૂ#Surat #Gujarat #breakingnews #News pic.twitter.com/1nipgE6L8M
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) December 28, 2025
સુરતના રામપુર રામવાડી પાસે હમ્દપાર્ક બિલ્ડીંગના મોહંમદ મુનાફ મોતીપાણીનો પરિવાર રહે છે. દાનિશ મોતીપાણી હીરાની ઓફિસમાં નોકરી કરતો હતો. પરંતું તે કામ વગર હંમેશા ફરતો રહેતો હતો. જેથી પિતા મુનાફ મોતીપણાએ તેને ઠપકો આવ્યો હતો. દીકરો કામ વગર ફર્યા કરતા હોવાથી પિતાએ તેને ઠપકો આપ્યો હતો. જેથી પિતાની શિખામણ તેને મન પર લાગી આવી હત અને આવેશમાં આવેલા પુત્ર દાનિશ શનિવારે રાત્રે બિલ્ડિંગ પરથી કૂદી પડ્યો હતો.
ઉપરથી કૂદ્દા બાદ છોટા હાથી ટેમ્પા પર અથડાઈને દાનિશ જમીન પર પટકાયો હતો. જેને કારણે લોકો દોડી આવ્યા. ગંભીર હાલતમાં લોખાત હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો, પણ દાનિશ બચી ન શક્યો. તબીબોએ દાનિશને મૃત જાહેર કર્યો હતો.
આ ઘટના બાદ લાલગેટ પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. મૃતક દાનિશ તેના પિતાનો એકનો એક પુત્ર હતો અને તેને એક બહેન પણ છે. પિતા મજૂરી કામ કરીને ગુજરાન ચલાવતા હતા. ઘરના વડીલે પુત્રના સારા ભવિષ્ય માટે આપેલો ઠપકો આટલો મોટો આઘાત આપશે તેવી કલ્પના પરિવારે કરી ન હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે