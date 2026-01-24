Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમરેલીમાં ખુલશે 47,000 લોકો માટે રોજગારીના દ્વાર, ડાયમંડ એસોસિએશનનો સૌથી મોટી જાહેરાત

Amreli News: અમરેલી બનશે ગુજરાતનું નવું ડાયમંડ હબ, સુરત બાદ હવે અમરેલી ડાયમંડ માર્કેટમાં ડંકો વગાડશે તેવી ડાયમંડ એસોસિએશને જાહેરાત કરી છે. જિલ્લામાં ટૂંક સમયમાં 150 થી વધુ અદ્યતન ઓફિસો ધરાવતું ભવ્ય ડાયમંડ માર્કેટ બનશે, જેનાથી હીરા ઉદ્યોગમાં સુવર્ણ યુગની શરૂઆત થશે. અમરેલીના 947 કારખાના અને 47,000 રત્નકલાકારોને હવે નવી વૈશ્વિક ઓળખ મળશે અને યુવાનોને ઘરઆંગણે રોજગારીની મોટી તકો ઊભી થશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 24, 2026, 04:55 PM IST

Amreli News: ગુજરાતના હીરા ઉદ્યોગમાં હવે એક નવો ઇતિહાસ લખાવવા જઈ રહ્યો છે. અત્યાર સુધી માત્ર સુરતનું નામ ડાયમંડ સિટી તરીકે જાણીતું હતું, પરંતુ હવે અમરેલી પણ આ યાદીમાં ગૌરવભેર સામેલ થવા માટે તૈયાર છે. અમરેલી ડાયમંડ એસોસિએશનની તાજેતરની જાહેરાતે જિલ્લાના આર્થિક અને સામાજિક ચિત્રને બદલવાની આશા જન્માવી છે.

47,000 રત્નકલાકારો માટે સુવર્ણ તક
અમરેલી જિલ્લામાં હાલમાં 947 જેટલા હીરાના કારખાના કાર્યરત છે, જેમાં આશરે 47,000 રત્નકલાકારો પોતાની કળાથી હીરાને ઘાટ આપે છે. અત્યાર સુધી આ રત્નકલાકારો પડદા પાછળ રહીને કામ કરતા હતા, પરંતુ હવે આ નવા માર્કેટથી તેમને વૈશ્વિક ઓળખ મળશે. સૌથી મોટી વાત એ છે કે સ્થાનિક યુવાનોને હવે રોજગારી માટે સુરત કે મુંબઈ સુધી લાંબા થવું નહીં પડે; તેમને ઘરઆંગણે જ ઉત્તમ તકો પ્રાપ્ત થશે. અમરેલીના હીરા ઉદ્યોગ માટે આ માત્ર વેપાર નથી, પણ પ્રગતિના નવા દ્વાર છે."

ભવ્ય માર્કેટ અને અત્યાધુનિક સુવિધાઓ
અમરેલીમાં ટૂંક સમયમાં જ એક ભવ્ય અને અદ્યતન ડાયમંડ માર્કેટ આકાર લેશે. આ પ્રોજેક્ટની મુખ્ય વિશેષતાઓ નીચે મુજબ છે. એક જ છત નીચે હીરાના વેપાર માટે આધુનિક સુવિધાઓ ધરાવતી 150થી વધુ ઓફિસો. કિંમતી હીરાની સુરક્ષા માટે ખાસ લોકર રૂમ અને સીસીટીવી સર્વેલન્સ. વેપારીઓ અને મુલાકાતીઓ માટે વિશાળ પાર્કિંગની વ્યવસ્થા.

સરકારનો મક્કમ ટેકો
રાજ્ય મંત્રી કૌશિકભાઈ વેકરિયા સાથેની મહત્વપૂર્ણ બેઠક બાદ આ પ્રોજેક્ટને વેગ મળ્યો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટ માટે પૂરતો ટેકો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જે ઉદ્યોગપતિઓ અને નાના કારખાનેદારોના આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે.

શનિવારી બજાર: વેપારીઓનું નવું સરનામું
અમરેલીમાં હીરાની ચમક એટલી વધી છે કે હવે દર શનિવારે ગુજરાતભરના મોટા વેપારીઓ હીરાની ખરીદી માટે અમરેલી આવી રહ્યા છે. આ વધતી જતી તેજી સૂચવે છે કે આગામી દિવસોમાં અમરેલી માત્ર ઉત્પાદનનું જ નહીં, પણ મોટા પાયે વેચાણનું પણ કેન્દ્ર બની જશે. અમરેલીમાં આકાર લેનારું નવું ડાયમંડ માર્કેટ વેપારીઓ, દલાલો અને નાના કારખાનેદારો માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે. હીરા ઉદ્યોગમાં અમરેલીનો આ 'ડંકો' સમગ્ર વિશ્વમાં ગુંજશે તે દિવસો હવે દૂર નથી.

