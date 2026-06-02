Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ચીસાચીસ અને આક્રંદ: એક ટેન્કર પલટ્યું અને બે બસોનો કુરચો બોલી ગયો, આગની લપેટમાં આવતા 7 મુસાફરો જીવતા ભડથું થયા, 7 ની હાલત હજુ ગંભીર

ચીસાચીસ અને આક્રંદ: એક ટેન્કર પલટ્યું અને બે બસોનો કુરચો બોલી ગયો, આગની લપેટમાં આવતા 7 મુસાફરો જીવતા ભડથું થયા, 7 ની હાલત હજુ ગંભીર

Bardoli Bus Accident: સુરતના બારડોલીના ઉવા ગામ નજીક રોડ પર પલટેલા ટેન્કરને બચાવવા જતાં મહારાષ્ટ્રની બે એસ.ટી. બસો સામસામે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી. સીએનજી બસ હોવાથી અકસ્માત બાદ તરત જ આગ ફાટી નીકળી હતી, જેમાં 7 મુસાફરોના જીવતા ભૂંજાઈ જવાથી કરુણ મોત નીપજ્યા છે. આ ગમખ્વાર દુર્ઘટનામાં 17થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે, જેમાંથી ગંભીર લોકોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 02, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 07:59 PM IST
ચીસાચીસ અને આક્રંદ: એક ટેન્કર પલટ્યું અને બે બસોનો કુરચો બોલી ગયો, આગની લપેટમાં આવતા 7 મુસાફરો જીવતા ભડથું થયા, 7 ની હાલત હજુ ગંભીર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મહારાષ્ટ્ર કે રાજસ્થાન નહીં, આ છે દેશમાં સૌથી વધારે વીજળી ઉત્પન્ન કરતું રાજ્ય ? જાણો
Top electricity producer State in india14 min ago
2
ED31 min ago
3
Midnight Strike37 min ago
4
Bardoli bus accident1 hr ago
5
ED Raid In Maharashtra1 hr ago