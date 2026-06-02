/ચીસાચીસ અને આક્રંદ: એક ટેન્કર પલટ્યું અને બે બસોનો કુરચો બોલી ગયો, આગની લપેટમાં આવતા 7 મુસાફરો જીવતા ભડથું થયા, 7 ની હાલત હજુ ગંભીર

Bardoli Bus Accident: બારડોલી પાસે મહારાષ્ટ્રની 2 ST બસ વચ્ચે ભયંકર અકસ્માત થયો છે. જેમાં 7 લોકોનાં મોત થયા છે. એક બસમાં પલટી માર્યા બાદ આગ લાગતાં મુસાફરો જીવતાં ભૂંજાયા છે. આ અકસ્માતની ઘટનામાં હજુ પણ મૃત્યુ આંક વધી શકે છે; રોડ પર પલટેલા ટેન્કરના કારણે અકસ્માત થયો છે. આ અકસ્માતમાં 10થી વધારે લોકોને ઈજાઓ પહોંચી છે. જેઓને સારવાર માટે ખસેડાયા છે.
મહારાષ્ટ્ર પાર્સિંગની બે બસો વચ્ચે અકસ્માત
ગુજરાતમાં સુરતના બારડોલી પાસે એક ગમ્ખવાર અકસ્માત થયો છે. બારડોલીના ઉવા ગામ નજીક મહારાષ્ટ્ર પાસિંગની બે સરકારી એસ.ટી. બસો વચ્ચે સર્જાયેલા અકસ્માતમાં 7 મુસાફરોના કરુણ મોત થયા છે. અકસ્માત એટવો ભયાનક હતો કે 17 જેટલા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે, જેમાં 7 જેટલા લોકોને ગંભીર ઈજા પહોંચી હોવાથી સુરત રિફર કરવામાં આવ્યા છે. ઘટનાની જાણ થતાં ફાયરની ટીમ પહોંચી હતી પણ કેટલાક મુસાફરો આ ઘટનામાં જીવતા ભૂંજાઈ ગયા છે.
રસ્તા વચ્ચે પલટી ગયેલા એક ટેન્કરને કારણે બસો વચ્ચે સામ સામે અથડાઈ હતી. એકાએક ટેન્કર પલટતાં બસના ડ્રાઈવરે અકસ્માત ટાળવાનો પ્રયાસ કરતાં બસ ડિવાઈડર કૂદાવીને સામેના રોડ પર જતી રહી હતી. એ સમયે જ મહારાષ્ટ્ર પાર્સીંગની બસ સામે આવી જતાં બંને બસો ઘડાકાભેર અથડાઈ હતી.
CNG બસ હોવાથી લાગી આગ
આ બંને બસો પૈકી એક બસ સીએનજી હોવાથી અકસ્માત થતાંની સાથે જ આગ ભભૂકી ઉઠી હતા. આ ગંભીર દુર્ઘટનામાં અનેક મુસાફરો દાઝી જવાથી અને ઈજા થવાથી ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. તમામ ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક અસરથી સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલોમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. જેઓને હાલમાં સારવાર અપાઈ રહી છે. હજુ પણ 7 લોકો સીરિયસ હોવાથી મોતનો આંક હજુ ઊંચકાઈ શકે છે.
અકસ્માતમાં બન્ને બસના ડ્રાઇવરોના મોત
આ ભયાનક માર્ગ અકસ્માતમાં બન્ને બસના ડ્રાઇવરો ધુળે ડેપોના વી.એમ. પાટીલ અને જમનેર ડેપોના ઘનશ્યામ રાઘો બરકલેના કરુણ મોત નીપજ્યા છે. આ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલ અન્ય પાંચ મૃતક મુસાફરોની ઓળખ હજું સુધી થઈ શકી નથી. આ દુર્ઘટનામાં કુલ 38 મુસાફરો ઘાયલ થયા છે, જેમને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે વિવિધ હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં જેમાં બારડોલી સિવિલ હોસ્પિટલ 19 મુસાફરો, સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ 5 મુસાફરો, સરદાર હોસ્પિટલ 8 મુસાફરો, ઓમ સાંઈ હોસ્પિટલ 6 મુસાફરોને સારવાર હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે.