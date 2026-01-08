Prev
સુરત બિટકોઈન કેસ: પૂર્વ MLA નલિન કોટડિયાને હાઈકોર્ટે આપ્યા જામીન, 50 હજારના બોન્ડ પર મુક્તિ

Surat News: સુરત બિટકોઈન કેસમાં પૂર્વ MLAના જામીન મંજૂર. નલિન કોટડિયાના હાઇકોર્ટે જામીન કર્યા મંજૂર. 50 હજારના બોન્ડ ઉપર જામીન આપવામાં આવ્યા. ACB કોર્ટે આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. અગાઉ 8 પોલીસ કર્મચારીને જામીન મળ્યા હતા. સુરતના બિલ્ડર શૈલેષ ભટ્ટનું અપહરણ કરી 176 બિટકોઇન ટ્રાન્સફર કરવા અને 32 કરોડની ખંડણી માગવાનો ગુન્હો હતો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 08, 2026, 01:53 PM IST

સુરત બિટકોઈન કેસ: પૂર્વ MLA નલિન કોટડિયાને હાઈકોર્ટે આપ્યા જામીન, 50 હજારના બોન્ડ પર મુક્તિ

Surat News: સુરતના બહુચર્ચિત બિટકોઈન ખંડણી કેસમાં એક મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ કેસમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલા ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય નલિન કોટડિયાને ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા જામીન મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. કોર્ટે તેમને 50,000 રૂપિયાના પર્સનલ બોન્ડ પર જામીન આપવાનો આદેશ કર્યો છે.

શું હતો સમગ્ર મામલો?
વર્ષ 2018માં સુરતના બિલ્ડર શૈલેષ ભટ્ટનું અપહરણ કરી તેમની પાસેથી કરોડોની કિંમતના 176 બિટકોઈન બળજબરીથી ટ્રાન્સફર કરાવવાનો અને 32 કરોડની ખંડણી માંગવાનો ગંભીર આરોપ લાગ્યો હતો. આ ગુનામાં પોલીસ અધિકારીઓ સહિત કુલ 14 શખ્સો સામેલ હતા, જેમાં પૂર્વ MLA નલિન કોટડિયાનું નામ પણ મુખ્ય આરોપી તરીકે ખુલ્યું હતું.

નીચલી અદાલતે ફટકારી હતી આજીવન કેદ
અમદાવાદની સ્પેશિયલ ACB કોર્ટે આ કેસમાં પુરાવાઓ અને સાક્ષીઓને આધારે નલિન કોટડિયા સહિત તમામ 14 આરોપીઓને દોષિત ઠેરવ્યા હતા. કોર્ટે આ તમામ આરોપીઓને આજીવન કેદની સજા અને દંડ ફટકાર્યો હતો. આ ચુકાદા બાદ નલિન કોટડિયા જેલવાસ ભોગવી રહ્યા હતા.

હાઈકોર્ટમાં પડકાર અને જામીન
ACB કોર્ટના ચુકાદાને તમામ દોષિતોએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો અને સાથે જ જામીન મેળવવા માટે અરજી કરી હતી. આ મામલે સુનાવણી દરમિયાન અગાઉ હાઈકોર્ટે ઉપરી અધિકારીઓના આદેશ હેઠળ કામ કરનારા 9 પોલીસ કોન્સ્ટેબલોને જામીન આપ્યા હતા. ત્યારબાદ 8 જેટલા અન્ય પોલીસ કર્મચારીઓને પણ જામીન મળી ચૂક્યા છે. 

હવે, પૂર્વ ધારાસભ્ય નલિન કોટડિયાની જામીન અરજી પર સુનાવણી કરતા હાઈકોર્ટે તેમને રાહત આપી છે અને શરતી જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ કર્યો છે. જામીન મળવા છતાં આ કેસની મુખ્ય અપીલ હજુ હાઈકોર્ટમાં પડતર છે, જેના પર આગામી સમયમાં અંતિમ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે.

