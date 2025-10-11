Prev
Next

ભાજપ નેતાની કલરબાજી! જાહેરમાં જન્મદિવસની ઉજવણી કરતા સુરત પોલીસ એક્શન લેશે ખરી?

Surat BJP Leader Birtday Celeration : સુરતમાં ભાજપ નેતાની કલરબાજી આવી સામે... વોર્ડ નંબર 24ના પ્રમુખ પ્રકાશ ખેરનારે રસ્તા વચ્ચે કરી બર્થડેની ઉજવણી... જાહેર જગ્યાએ જોરદાર આતિશબાજી સાથે કરી નિયમોની ઐસીતૈસી.. 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 11, 2025, 11:54 AM IST

Trending Photos

ભાજપ નેતાની કલરબાજી! જાહેરમાં જન્મદિવસની ઉજવણી કરતા સુરત પોલીસ એક્શન લેશે ખરી?

Surat News : જો સામાન્ય લોકોથી કોઈ ભૂલ થાય કે, નાગરિકો કાયદો તોડે તો ગુજરાતની પોલીસ તેમને કાયદાનું ભાન કરાવે છે. તેમની સર્વિસ કરીને તેમનું જાહેરમાં સરઘસ કઢાવે છે, રસ્તા પર ફેરવીને માફી મંગાવે છે. પરંતું શું ભાજપના નેતાઓને કાયદો તોડવાનો ખુલ્લો પરવાનો મળી જાય છે. સુરતમાં ભાજપ નેતાએ કાયદાનો ઉલાળ્યો કર્યો. વોર્ડ નંબર-24ના પ્રમુખે રસ્તા વચ્ચે પોતાના જન્મદિવસની ઉજવણી કરી. 

સુરતના વોર્ડ નંબર-24ના પ્રમુખ પ્રકાશ ખેરનારે રસ્તા પર પોતાનો જન્મદિવસ ઉજવ્યો હતો. જેઓ જાહેરમાં કેક કાપીને જન્મદિવસની ઉજવણી કરી હતી. આ જન્મદિવસની ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ભાજપમાં મારામારીની ઘટના બાદ બીજો વિવાદ સામે આવ્યો છે. વોર્ડ નં ‌૨૪ ના પ્રમુખ પ્રકાશ ખેરનારે જાહેર માર્ગ પર કેક કાપીને જન્મદિવસની ઉજવણી કરી. ઉધનામાં આવેલા સાઇબાબા સોસાયટીના ગેટ પર ભવ્ય સેલિબ્રેશન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યકર્તાઓ સાથે ફટાકડાઓ ફોડી કરવામાં આવી જન્મદિવસની ઉજવણી કરાઈ. જોકે, જાહેર માર્ગો પર જન્મદિવસની ઉજવણી કરવા પર સુરત પોલીસ દ્વારા પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. પ્રકાશ ખેરનારના જન્મદિવસની ઉજવણીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.

પોલીસ તરફથી પ્રતિબંધ છતાં રસ્તા પર ભાજપના નેતા દ્વારા ઉજવણી કરવામાં આવી. ત્યારે આ ઘટના અનેક સવાલો પેદા કરે છે. નેતાજીને કાયદો લાગુ પડે છે કેમ તેવા સવાલ ઉઠ્યા છે. જાહેર રસ્તા પર જન્મદિવસની ઉજવણી કરવા પર ગુજરાત પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે, તો હવે આ નેતાજી પર શું કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તે જોવું રહ્યું. 

વીડિયો વાયરલ થતા બાદ પ્રકાશ ખેરનારે કહ્યું કે, કાર્યકર્તાની લાગણી અને ઉત્સાહથી આ જન્મદિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. કોઈનું મન દુઃખી હોય એ રીતના અમે કાર્ય કર્યું જ નથી. ફટાકડાની આતિશબાજી પર પૂછવામાં આવતા પ્રમુખે જણાવ્યું કે બર્થ ડે એક ઉત્સવ હોય છે આતિશબાજી કરવી પડે. જાહેરમાં અમે જન્મદિવસની ઉજવણી કરી જ નથી. 

કાયદો બધા માટે એક સમાનનો દાખલો બેસાડવા માટે ઉધના પોલીસ શું કાર્યવાહી કરે છે તે જોવાનું રહ્યું. જોકે, આ નેતાને પોતાની ભૂલનો કોઈ અહેસાસ નથી. પણ શું સુરત પોલીસ તેમને કાયદાનું ભાન કરાવશે ખરું એ જોવું રહ્યું. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
suratBJP gujaratsurat policeસુરત પોલીસ

Trending news