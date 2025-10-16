Prev
સુરત BRTS અને સિટી બસના મુસાફરોમાં રોજ 50 હજારનો મોટો ઘટાડો! કારણ જાણીને ચોંકી જશો!

Surat News: ડાયમંડ સિટી તરીકે ઓળખાતું સુરત આજે ટ્રાફિક, બિસ્માર રસ્તાઓ અને ચાલી રહેલા મેટ્રો પ્રોજેક્ટના કામને કારણે જાહેર પરિવહન સેવા સામે ગંભીર પડકારો ઊભા કરી રહ્યું છે. સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (SMC) સંચાલિત BRTS અને સિટી બસ સેવાના મુસાફરોની સંખ્યામાં દરરોજ અંદાજે 50,000નો મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે, જે શહેરી પરિવહન વ્યવસ્થા માટે ચિંતાનો વિષય છે.

સુરત BRTS અને સિટી બસના મુસાફરોમાં રોજ 50 હજારનો મોટો ઘટાડો! કારણ જાણીને ચોંકી જશો!

પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત: શહેરની જનતા માટે જાહેર પરિવહનનો મુખ્ય સ્ત્રોત ગણાતી સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (SMC) સંચાલિત BRTS અને સિટી બસ સેવા મુશ્કેલીમાં મુકાઈ છે. શહેરના માર્ગો પર વકરી રહેલા ટ્રાફિક, ઠેર-ઠેર ખાડા અને મેટ્રોની ચાલી રહેલી કામગીરીના કારણે બસના મુસાફરોની સંખ્યામાં એક દિવસમાં 50 હજાર જેટલો મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. જેની સીધી અસર SMCની BRTS સેવા પર પડી છે.ટ્રાફિકની સમસ્યા એટલી ગંભીર બની છે કે, BRTS અને સિટી બસ નિર્ધારિત સમય કરતાં 30 થી 40 મિનિટ જેટલી મોડી સ્ટેશનો પર પહોંચી રહી છે..

ભયંકર ટ્રાફિક: મેટ્રોની કામગીરી અને વિવિધ સ્થળોએ ચાલતી બ્રિજની કામગીરીના કારણે સવાર-સાંજ શહેરના અનેક માર્ગો પર ભારે ટ્રાફિક જામ સર્જાય છે.​ રસ્તા પર ખાડા: વરસાદ અને અન્ય કારણોસર રસ્તાઓ પર પડેલા ખાડાઓના કારણે વાહનોની ગતિ ધીમી પડી જાય છે. જેના લીધે બસો પણ ધીમી ગતિએ ચાલે છે. શહેરના કેટલાક વિસ્તારોમાં નવા ટ્રાફિક સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યા છે. જેના કારણે પણ વાહનોની ગતિમાં ઘટાડો થતા ટ્રાફિકની સમસ્યામાં વધારો થયો છે.

બસ સેવા સમયસર ન મળવા અને ગંતવ્ય સ્થાને મોડા પહોંચવાના કારણે મુસાફરોની મુશ્કેલી વધી છે. જે લોકો સમયસર પોતાની નોકરી, ધંધા કે અન્ય સ્થળે પહોંચવા માંગે છે. તેઓ હવે બસ સેવાને બદલે અન્ય વિકલ્પો શોધવા મજબૂર બન્યા છે. 

બસ સમયસર નહીં આવવાની સાથે સમયસર નહીં પહોંચવાના કારણે જ મુસાફરોની સંખ્યામાં આટલો મોટો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. SMC દ્વારા આ સમસ્યાના નિરાકરણ માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો, શહેરની જાહેર પરિવહન સેવા પર વધુ ગંભીર અસર પડી શકે છે.
 

