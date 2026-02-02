Prev
સુરતમાં બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીના આપઘાતનું ઘેરાતું રહસ્ય, 24 કલાક બાદ પણ સાચું કારણ નથી મળ્યું

Surat Builder Case : સુરતમાં દીકરીના લગ્નના મંડપ મુહૂર્તના દિવસે જ જાણીતા બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીનો આપઘાતનો પ્રયાસ, હાલ તેમની હાલત અત્યંત નાજુક છે, તો બીજી તરફ પરિવારે લગ્નની તૈયારીઓ હટાવી લીધી 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 02, 2026, 09:16 AM IST

Trending Photos

Surat News પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : દીકરીના લગ્ન આગામી 5 ફેબ્રુઆરીના રોજ હતા. આખું ઘર અને પરિવાર લગ્નની ધામધૂમ પૂર્વક તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત હતું, ત્યારે અચાનક દીકરીના પિતા અને સુરતના જાણીતા બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીએ પોતાની દીકરીના લગ્ન પ્રસંગના થોડા દિવસો પહેલા જ મોડી રાત્રે પોતાના નિવાસસ્થાને લાયસન્સ વાળી રિવોલ્વરથી માથાના ભાગે ગોળી મારી આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ ઘટનાને પગલે લગ્નની ખુશીઓ પળવારમાં માતમમાં ફેરવાઈ ગઈ છે

બધા લગ્નની તૈયારીમાં વ્યસ્ત હતા, અને બેડરૂમમાંથી ધડામનો અવાજ આવ્યો 
તુષાર ઘેલાણીની પુત્રીના લગ્ન 5 ફેબ્રુઆરીના રોજ નિર્ધારિત હતા અને આજે લગ્નના મંડપનું મુહૂર્ત હતું. ગત રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી આખો પરિવાર લગ્નની ધામધૂમ પૂર્વક તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત હતો. જોકે, અચાનક બેડરૂમમાંથી ગોળીબારનો અવાજ આવતા પરિવારના સભ્યો દોડી આવ્યા હતા, જ્યાં તુષારભાઈ લોહીલુહાણ હાલતમાં મળી આવ્યા હતા.

દીકરીના લગ્નનો શણગાર ઉતારી લેવાયો
ઘટના બાદ તાત્કાલિક લગ્નના મંડપ અને ડેકોરેશન ઉતારી લેવામાં આવ્યા છે અને પરિવારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. તુષાર ઘેલાણીને ગંભીર હાલતમાં મહાવીર હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. હોસ્પિટલના ડો. ધવલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ગોળી ડાબા મગજમાંથી ઘૂસીને જમણા મગજમાં પસાર થઈ છે. બુલેટના નાના કણો મગજના વિવિધ ભાગોમાં ફેલાઈ ગયા હોવાથી મગજમાં ભારે સોજો આવ્યો છે.હાલ તેઓ વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર છે અને બ્લડ પ્રેશર તથા પલ્સ જાળવી રાખવા માટે હાઈ સપોર્ટ આપવામાં આવી રહ્યો છે.આગામી 24 થી 48 કલાક તેમની તબિયત માટે અત્યંત નાજુક માનવામાં આવી રહ્યા છે.

55 વર્ષીય બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીએ પોતાના લમણે ગોળી મારી હતી. ડો.ધવલ પટેલે જણાવ્યું કે, ગોળી માથાના આરપાર નીકળી ગઈ છે. તે મગજ ચીરીને નીકળી છે. ગોળી 9 એમએમની છે. ગનશોટની ઈન્જરી બહુ જ ગંભીર છે. મગજના ડાબા ભાગમાંથી ગોળી ચીરીને જમણા ભાગ સુધી પહોંચી ગઈ હતી. એટલું જ નહિ, બુલેટના પાર્ટિકલ્સ પણ અલગ અલગ જગ્યાએ મગજમાં ફેલાઈ ગયા છે. આ કારણે મગજમાં સોજો બની ગયો છે. હાલ સ્થિતિ ગંભીર છે. 

ઉલ્લેખનીય છે કે, સુરતની બિલ્ડર લોબીમાં તુષાર ઘેલાણી જાણીતું નામ છે. તેઓએ 1990 માં બાંધકામ ક્ષેત્રે કામ કરવાની શરૂઆત કરી હતી. તેમની ઓફિસ સુરતના પાર્લેપોઈન્ટ વિસ્તારમાં આવેલી છે. તેઓ સુરતમાં લક્ઝુરિયસ પ્રોજેક્ટ બનાવવા માટે જાણીતા છે. 

મોતનું કારણ હજી સામે આવ્યું નથી
ઘટનાની જાણ થતા જ ઉમરા પોલીસનો કાફલો હોસ્પિટલ અને ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. બિલ્ડરે આ પગલું કેમ ભર્યું તે કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. પોલીસ હાલ પરિવારના સભ્યો અને નજીકના મિત્રોની પૂછપરછ કરી રહી છે જેથી આપઘાતના પ્રયાસ પાછળનું સાચું કારણ બહાર આવી શકે.

