સુરત બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણી કેસમાં ધડાકો થયો : એક મહિલા સાથે બદનામીના ડરથી મોત વ્હાલુ કર્યુ

Surat Builder Death Case : સુરતના જાણીતા બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીએ 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ આપઘાત કર્યો હતો, ત્યારે હવે આ કેસમાં એક મહિલાની એન્ટ્રી થતા નવો ધડાકો થયો, આ મહિલા તુષાર ઘેલાણીને કરતી હતી બ્લેકમેલ 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 13, 2026, 04:44 PM IST

Surat News સુરત : સુરતના બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણી આપઘાત કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. તુષાર ઘેલાણીએ દીકરીના લગ્નના ચાર દિવસ પહેલા કેમ મોત વ્હાલુ કર્યું તે કારણ સામે આવી ગયું છે. તુષાર ઘેલાનીના પરિવારે પોલીસ અરજી કરી છે, જેમાં અન્ય મહિલા દ્વારા તુષાર ઘેલાનીને હેરાન અને બ્લેકમેઇલ કરવામાં આવતા હોવાનો આરોપ લગાવાયો છે. 

સુરતના જાણીતા બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીએ 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ પોતાની લાઈસન્સવાળી રિવોલ્વરથી લમણે ગોળી મારીને આપઘાત કર્યો હતો. જે દિવસે દીકરીના લગ્ન હતા, તે જ દિવસે તેમને દીકરીના હસ્તે અંતિમ દાહ આપવામાં આવ્યો હતો. ત્યારથી આ કેસમાં અસલી કારણ સામે આવ્યું ન હતું. શરૂઆતમાં તેમના આપઘાત પાછળ પારિવારિક ઝગડો હોય તેવું માનવામાં આવતું હતું. પરંતું હવે તપાસમાં એક મહિલાનું નામ ખૂલ્યું છે. 

એક મહિલાએ તુષાર ઘેલાણીને ફસાવ્યા હોવાનો ઘટસ્ફોટ થયો છે. તુષાર ઘેલાણી આ મહિલાથી પીછો છોડાવવા માંગતા હતા, પરંતું આ મહિલા તેમને મચક આપતી ન હતી. આ મહિલા તુષાર ઘેલાણીને બ્લેકમેલ પણ કરતી હતી. એટલું જ નહિ, તેણે બિલ્ડર પાસેથી દુકાનથી લઈને કેટલીક મિલકતો પણ પચાવી પાડી છે. 

તુષાર ઘેલાણી આ મહિલાથી મુક્તિ મેળવવા માંગતા હતા, પરંતું મહિલા તેમને છોડતી ન ન હતી તેવું પણ સામે આવ્યું છે. એટલું જ નહિ, મહિલાએ દીકરીના લગ્નમાં હોબાળો કરવાની ચીમકી પણ આપી હતી. આથી બદનામીના ડરથી તુષાર ઘેલાણીએ આપઘાત કર્યો હતો. 

ત્યારે આ કેસમાં સામ સામે અરજી કરવામાં આવી છે. મહિલા દ્વારા તુષાર ઘેલાણીને ઈમોશનલ બ્લેકમેઇલ કરવામાં આવતો હોવાનો અરજીમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

