તુષાર ઘેલાણી કેસમાં વકીલની ધારદાર રજૂઆત : દીકરીના કન્યાદાન કરવાના સમયે જ બદનામીના ડરે તુષારભાઈએ આપઘાત કર્યો હતો!

Surat Builder Tushar Ghelani Death Case : સુરતના બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણી આપઘાત કેસમાં પૂનમ ભદોરિયાને જામીન ન આપવા સરકારી વકીલે કોર્ટમાં ધારદાર દલીલો કરી હતી. આ માટે તેઓએ પૂનમ ભદોરિયાએ તુષાર ઘેલાણી પાસેથી લીધેલા આર્થિક ફાયદા વિશે વાત કરી હતી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 03, 2026, 09:47 AM IST

Surat News ; સુરતના જાણીતા બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણી આપઘાતને એક મહિનો થઈ ગયો છે. ત્યારે હવે આ કેસ નવો વળાંક પર આવી ગયો છે. આરોપી પૂનમ ભદોરિયાએ કરેલી જામીન અરજીમાં બંને પક્ષોની દલીલો પૂર્ણ થઈ છે. ત્યારે આજે જામીન અરજી અંગે મહત્વનો ચુકાદો આવે તેવી શક્યતા છે. આ કેસમાં સરકાર પક્ષે કોર્ટમાં રજૂઆત કરતા કહ્યું કે, દીકરીના કન્યાદાન કરવાના સમયે જ બદનામીના ડરે તુષારભાઈ આત્મહત્યા કરી હતી.
 
પૂનમની જામીનનો વિરોધ કરાયો 
સુરતના જાણીતા બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણી આપઘાત કેસમાં જેલમાં બંધ મહિલા આરોપી અને તુષાર ઘેલાણીની મહિલા મિત્ર પૂનમ ભદોરિયાએ જામીન માટે અરજી કરી હતી. ઉમરા પોલીસે આપઘાત કેસમાં પૂનમ ભદોરિયાની ધરપકડ કરી છે. ત્યારે આ કેસમાં સરકાર પક્ષથી કોર્ટમાં દલીલો કરવામાં આવી હતી. સરકારી વકીલે કોર્ટમાં જામીનનો વિરોધ વ્યક્ત કરતા અનેક કારણો રજૂ કર્યા હતા. 

તુષાર ઘેલાણી અને પૂનમ ભદોરિયા વચ્ચે મિત્રતા હોવી એ કોઈ ગુનો નથી
બચાવ પક્ષના એડવોકેટ વિનય શુક્લાની રજૂઆતો બાદ સરકાર પક્ષે મુખ્ય જિલ્લા સરકારી વકીલ નયન સુખડવાલાએ ધારદાર દલીલો કરી હતી. તેઓએ કોર્ટમાં કહ્યું હતું કે, મૃતક તુષાર ઘેલાણી અને આરોપી મહિલા પૂનમ ભદોરિયા વચ્ચે મિત્રતા હોવી એ કોઈ ગુનો નથી. પરંતું મહિલાએ તેનો દુરુપયોગ કર્યો છે. મહિલાએ તુષાર ઘેલાણી સાથેની નિકટતાનો લાભ લઈને તેમનું આર્થિક એક્સટોર્શન કર્યું હતું. 

પૂનમ ભદોરિયાના માનસિક ત્રાસને કારણે જ તુષાર ઘેલાણીએ મોતનું પગલું ભર્યું 
સરકારી વકીલે કોર્ટમાં રજૂઆત કરી હતી કે, આ કેસની તપાસ હાલ અત્યંત નાજુક તબક્કામાં છે અને આવા સમયે આરોપીને મુક્ત કરવાથી કેસ પર અસર પડી શકે તેમ છે. દીકરીના કન્યાદાન કરવાના સમયે જ બદનામીના ડરે તુષારભાઈ આત્મહત્યા કરી હતી. મહિલા મિત્રએ ડરાવીને તુષાર ઘેલાણી પાસેથી અનેક મિલકત પચાવી લીધી હતી. પૂનમ ભદોરિયાના નામે બે દુકાનો હોવાનું પણ સામે આવ્યું હતું. પૂનમ ભદોરિયા પગાર સિવાય પણ સ્કૂલમાંથી નફો લેતો આવવાનું સામે આવ્યું હતું. પૂનમ ભદોરિયાના માનસિક ત્રાસને કારણે જ તુષાર ઘેલાણીએ મોતનું પગલું ભર્યું હતું તેવું સરકારી વકીલે ભારપૂર્વક કહ્યું હતું. 

પૂનમ ભદોરિયાએ કરેલી જામીન અરજીમાં બંને પક્ષોની દલીલો પૂર્ણ થઈ છે. આજે જામીન અરજી અંગે મહત્વનો ચુકાદો આવે તેવી શક્યતા છે.  

