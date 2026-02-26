બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણી મોત કેસમાં મોટો ધડાકો : પૂનમના આખા પરિવારે શાળામાં કર્યો હતો કરોડોનો ખેલ!
Surat Builder Tushar Ghelani Death Case : સુરતના બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીના કેસમાં મોટા વળાંક આવી રહ્યાં છે. પૂનમ ભદોરિયા નામની મહિલા મિત્રએ સ્કૂલ વહીવટમાં મોટો ખેલ પાડ્યો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં ખૂલ્યું છે. બ્લ્યૂ પેપિલોન શાળામાંથી પરિવાર સાથે મળી પૂનમ ભદોરિયાએ 2.24 કરોડ લીધાનો હિસાબમાં ખુલાસો થયો છે.
Surat News : સુરતના બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણી આપઘાત મામલામાં મહિલાની એન્ટ્રી થતા જ નવા ફણગા ફૂટી રહ્યાં છે. પોલીસ તપાસ બાદ એસીપી ઝેડ આર દેસાઈ દ્વારા ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે. ન માત્ર પૂનમ ભદોરિયા, પરંતુ તેના આખા પરિવારે બ્લ્યૂ પેપિલોન શાળામાંથી કરોડો રૂપિયા લીધા હોવાનો ખુલાસો થયો છે.
પૂનમના માતા-પિતા અને બહેનના ખાતામાં પણ રૂપિયા જતા હતા
પોલીસ તપાસ બાદ એસીપી ઝેડ આર દેસાઈએ માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, તુષાર ઘેલાણી અને પૂનમ ભદોરિયા વચ્ચે આર્થિક વ્યવહાર થયા છે. તેઓએ કહ્યું કે, બે દિવસથી સ્કૂલની તપાસ ચાલી રહી છે. ભાગીદારી ડિડ પણ રજૂ નથી કરી. પૂનમ ભદોરિયાએ 6 વર્ષમાં 92 લાખ પગાર લીધો છે. 35 લાખ ઈન્ટ્રેસ્ટ પેટે પૂનમ ભોદરિયાએ લીધા છે. 57 લાખ 6 વર્ષમાં નફો બતાવ્યો છે. તો પૂનમ ભદોરિયાના માતા અને પિતા, તથા બહેનના ખાતામાં 40 હજાર પગાર દર મહિને જાય છે. અત્યાર સુધી આ એકાઉન્ટમાં 35 લાખ જમા થયા છે.
પૂનમના પરિવારે કેટલા રૂપિયા લીધા?
- પૂનમની બહેન પ્રિયા ચૌહાણે 14.95 લાખ પગાર પેટે લીધા
- પૂનમની માતા ઉર્મિલા અને પિતા બ્રિજમોહન ભદોરિયાએ પણ પગારના નામે અનુક્રમે 10.40 લાખ અને 10.40 લાખ મેળવ્યા
- પૂનમના પરિવારના સભ્યોએ કુલ 35.75 લાખ સ્કૂલમાંથી લીધા
પૂનમની બહેન તપાસ માટે હાજર ન થઈ
તેઓએ કહ્યું કે, પૂનમ બદોરિયાની બહેન પ્રિયા ચૌહાણ પણ પોલીસ તપાસમાં હાજર થઈ નથી. પૂનમ ભદોરિયાની બહેન પ્રિયા ચૌહાણને પોલીસ દ્વારા તપાસ માટે બોલાવવામાં આવી હતી, છતાં આવતા નથી. પ્રિયા ચૌહાણને 3 નોટિસ મોકલાઈ છે. કોર્ટમાં ડિડની માત્ર રજૂઆત કરી છે.
પૂનમ ભદોરિયાએ માતબર રકમ શાળામાંથી લીધી
પૂનમ ભદોરિયા BLUE PAPILLON નામની શાળાની સંચાલક છે. પૂનમે વર્ષ 2018 થી 2025 દરમિયાન શાળામાંથી અલગ અલગ કારણોસર 2.24 કરોડ રૂપિયા લીધા છે. તપાસ કરતા સામે આવ્યું કે, પૂનમને પગાર પેટે 92.34 લાખ મળ્યા છે. તો શાળાની ભાગીદારીમાં નફા પેટે 57.84 લાખ મળ્યા છે. મૂડીના વ્યાજ લેખે તેને 38.16 લાખ મળ્યા છે. આમ તેણે એકલીએ કુલ 1,88,35,680 રૂપિયા શાળામાંથી લીધા છે. આ ઉપરાંત તેના પરિવારે રકમ લીધી એ અલગ છે.
તુષાર ઘેલાણી અને પૂનમ ભદોરિયા નિયમિત વોટ્સઅપ કોલ કરતા
તપાસમાં સામે આવ્યું કે, તુષાર ઘેલાણી અને પૂનમ ભદોરિયા નિયમિત વોટ્સઅપ કોલ કરતા હતા. બંને વચ્ચે ટુ વે કોમ્યુનિકેશન રહેતું હતું. પૂનમ ભદોરિયાની અરજીમાં તેનું લેવામાં આવ્યું છે. પૂનમ ભદોરિયાએ તુષાર ઘેલાણીને આપેલા 25 લાખ રૂપિયા અંગે પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. જેમાં જાણવા મળ્યું કે, ડુમસ વિસ્તારના એક ખેડૂત પાસેથી તુષાર ઘેલાણીને 11 લાખ લેવાના થતા હતા. તેથી તુષાર ઘેલાણીના કહેવાથી ખેડૂતે 11 લાખનો ચેક પૂનમના પિતા બ્રિજમોહનને આપ્યો હતો. જોકે, આ અંગે પૂનમને પૂછતા તેણે ગોળ ગોળ જવાબ આપ્યા હતા.
પૂનમ ભદોરિયાએ પોતાના પરના આક્ષેપોને નકાર્યા
તો બીજી તરફ, તુષાર ઘેલાણી આપઘાત પ્રકરણમાં પૂનમ ભદોરિયાની સેશન્સ કોર્ટમાં જામીન અરજી કરાઈ છે. અરજીમાં કરાયેલા ખુલાસાઓથી કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. પૂનમ ભદોરિયાએ પોતાના પરના આક્ષેપોને નકારી કાઢ્યા છે. મૃતકના પરિવાર સામે માનસિક ઉપેક્ષાના ગંભીર આક્ષેપ કરાયા છે. પૂનમ ભદોરિયાએ વર્ષ 2010થી તુષાર ઘેલાણીના સંપર્કમાં હોવાનો દાવો કર્યો છે. તેમજ તુષાર ઘેલાણીનો રિવાર માત્ર ‘એટીએમ’ તરીકે તેમનો ઉપયોગ કરતો હોવાનો આરોપ પણ લગાવ્યો.
તુષાર ઘેલાણીનો પરિવાર તેમની સાથે ખરાબ વર્તન કરતો - પૂનમનો આરોપ
પૂનમ ભદોરિયાએ તુષાર ઘેલાણી પરિવારથી દુઃખી હોવાનો દાવો કર્યો હતો. તેમજ કહ્યું કે, તેમની મોટી દીકરીનું વર્તન તેમના પ્રત્યે બહુ જ ખરાબ હતું. દીકરી પિતાને ‘મિસ્ટર તુષાર ઘેલાણી’ કહી સંબોધતી હતી. આ સાથે જ પૂનમે ભદોરિયાએ કોર્ટમાં વિવાદાસ્પદ સ્ક્રીનશોટ રજૂ કર્યો. જેમાં દીકરી દ્વારા અપમાનજનક મેસેજનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. પૂનમ ભદોરિયાએ તુષાર ઘેલાણીની દીકરી પર પિતા પર સતત નજર અને અંકુશનો આરોપ ગાવ્યો છે.
સાથે જ પૂનમ ભદોરિયાએ ‘બ્લ્યુ પેપિલોન’ સ્કૂલના વહીવટનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. તેમજ પોતાની અરજીમાં 250 થી 300 બાળકોના ભવિષ્યનો હવાલો પણ આપ્યો હતો.
