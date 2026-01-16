માત્ર 15 સેકન્ડમાં બાળકનું મોત, પતંગની દોરી આવી સાયકલ લઈ ઉભા બાળકનો જીવ લઈ ગઈ, હચમચાવી દેતી ઘટના
Surat Boy Dies After Kite String Accident; સુરતમાં ઉત્તરાયણનો તહેવાર નજીક આવતા જ પતંગની કાતિલ દોરી જીવલેણ સાબિત થઈ રહી છે. શહેરના જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં આવેલી આનંદ વિલા સોસાયટીમાં એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે, જેમાં માત્ર 8 વર્ષના બાળકનું પતંગની દોરી ગળે વાગવાથી કરુણ મોત નીપજ્યું છે
Trending Photos
Surat News પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : સુરત શહેરમાં વધુ એક પતંગની કાતિલ દોરીએ 8 વર્ષના બાળકનો ભોગ લીધો છે. જહાંગીપુરા વિસ્તારમાં આનંદ વિલામાં સાયકલ સવાર બાળકના ગળામાં દોરી વાગતા મોત નિપજ્યું. બે બાળકો બિલ્ડીંગના કમ્પાઉન્ડમાં સાયકલ ચલાવી રહ્યા હતા, ત્યારે આ ઘટના બની હતી. સમગ્ર સમગ્ર ઘટનાના હચમચાવતાં CCTV પણ સામે આવ્યા છે.
પતંગની દોરીએ 8 વર્ષના માસૂમનો જીવ લીધો
મળતી માહિતી મુજબ, આનંદ વિલા સોસાયટીના કમ્પાઉન્ડમાં બે બાળકો સાયકલ ચલાવી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન અચાનક પતંગની કાતિલ દોરી સાયકલ સવાર બાળકના ગળામાં આવી ગઈ હતી. દોરી એટલી ધારદાર હતી કે બાળકના ગળાના ભાગે ગંભીર ઈજા થઈ હતી અને જોતજોતામાં લોહીલુહાણ હાલતમાં બાળક ઢળી પડ્યો હતો.
સુરતના જહાંગીરપુરામાં કાતિલ દોરીનો કહેર, સાયકલ સવાર 8 વર્ષના બાળકનું મોત#Surat #Gujarat #BreakingNews #News pic.twitter.com/hCxWAjy2Yp
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) January 16, 2026
આ સમગ્ર ઘટના સોસાયટીના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ છે. હચમચાવી દેતા આ વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે બાળક આનંદથી સાયકલ ચલાવી રહ્યો હતો અને પળવારમાં કાળરૂપી દોરીએ તેને લપેટમાં લઈ લીધો. આ દ્રશ્યો જોઈને આસપાસના રહીશો અને પરિવારમાં ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. બિલ્ડીંગના કમ્પાઉન્ડમાં સાયકલ ચલાવતી વખતે પતંગની દોરી ગળામાં ફસાતા બાળકનો જીવ લઈ ગઈ.
ઉત્તરાયણ પૂર્વે ચાઇનીઝ કે કાતિલ માંઝાથી બચવા અને બાળકોને સુરક્ષિત રાખવા માટે આ ઘટના લાલબત્તી સમાન છે. વાહન ચલાવતી વખતે કે ખુલ્લા મેદાનમાં રમતી વખતે ખાસ તકેદારી રાખવી જરૂરી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે