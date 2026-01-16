Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

માત્ર 15 સેકન્ડમાં બાળકનું મોત, પતંગની દોરી આવી સાયકલ લઈ ઉભા બાળકનો જીવ લઈ ગઈ, હચમચાવી દેતી ઘટના

Surat Boy Dies After Kite String Accident; સુરતમાં ઉત્તરાયણનો તહેવાર નજીક આવતા જ પતંગની કાતિલ દોરી જીવલેણ સાબિત થઈ રહી છે. શહેરના જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં આવેલી આનંદ વિલા સોસાયટીમાં એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે, જેમાં માત્ર 8 વર્ષના બાળકનું પતંગની દોરી ગળે વાગવાથી કરુણ મોત નીપજ્યું છે
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 16, 2026, 11:05 AM IST

Surat News પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : સુરત શહેરમાં વધુ એક પતંગની કાતિલ દોરીએ 8 વર્ષના બાળકનો ભોગ લીધો છે. જહાંગીપુરા વિસ્તારમાં આનંદ વિલામાં સાયકલ સવાર બાળકના ગળામાં દોરી વાગતા મોત નિપજ્યું. બે બાળકો બિલ્ડીંગના કમ્પાઉન્ડમાં સાયકલ ચલાવી રહ્યા હતા, ત્યારે આ ઘટના બની હતી. સમગ્ર સમગ્ર ઘટનાના હચમચાવતાં CCTV પણ સામે આવ્યા છે. 

પતંગની દોરીએ 8 વર્ષના માસૂમનો જીવ લીધો
મળતી માહિતી મુજબ, આનંદ વિલા સોસાયટીના કમ્પાઉન્ડમાં બે બાળકો સાયકલ ચલાવી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન અચાનક પતંગની કાતિલ દોરી સાયકલ સવાર બાળકના ગળામાં આવી ગઈ હતી. દોરી એટલી ધારદાર હતી કે બાળકના ગળાના ભાગે ગંભીર ઈજા થઈ હતી અને જોતજોતામાં લોહીલુહાણ હાલતમાં બાળક ઢળી પડ્યો હતો.

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) January 16, 2026

 

આ સમગ્ર ઘટના સોસાયટીના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ છે. હચમચાવી દેતા આ વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે બાળક આનંદથી સાયકલ ચલાવી રહ્યો હતો અને પળવારમાં કાળરૂપી દોરીએ તેને લપેટમાં લઈ લીધો. આ દ્રશ્યો જોઈને આસપાસના રહીશો અને પરિવારમાં ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. બિલ્ડીંગના કમ્પાઉન્ડમાં સાયકલ ચલાવતી વખતે પતંગની દોરી ગળામાં ફસાતા બાળકનો જીવ લઈ ગઈ. 

ઉત્તરાયણ પૂર્વે ચાઇનીઝ કે કાતિલ માંઝાથી બચવા અને બાળકોને સુરક્ષિત રાખવા માટે આ ઘટના લાલબત્તી સમાન છે. વાહન ચલાવતી વખતે કે ખુલ્લા મેદાનમાં રમતી વખતે ખાસ તકેદારી રાખવી જરૂરી છે.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

suratUttarayanસુરતઉત્તરાયણ

