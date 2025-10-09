Prev
સુરતમાં ફરી ગ્રીષ્માકાંડ? એક તરફી પ્રેમીએ સગીરાનું અપહરણ કરી ગળા-કાંડા પર ચપ્પુના ઘસરકા કર્યા!

Surat News: સુરત શહેરના કાપોદ્રામાં સગીરાનું અપહરણ કરી પ્રેમ રાખવા દબાણ ગળા અને કાંડા પર ચપ્પુના ઘસરકા કર્યા. કાપોદ્રા પોલીસે એક તરફી પ્રેમી આરોપીની ધરપકડ કરી. યુવક 16 વર્ષીય સગીરાનું કામ હોવાનું જણાવી અપહરણ કરી ગયો હતો. અપહરણ કર્યા બાદ સંબંધ રાખવા સગીરાને દબાણ કરતો હતો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 09, 2025, 11:48 AM IST

Surat News: સુરત શહેરના કાપોદ્રા વિસ્તારમાં એકતરફી પ્રેમમાં પાગલ બનેલા યુવકે 16 વર્ષીય સગીરાનું અપહરણ કરીને તેની સાથે સંબંધ રાખવા માટે દબાણ કર્યું હતું. આ દરમિયાન યુવકે સગીરાના ગળા અને કાંડા પર ચપ્પુના ઘસરકા પણ કર્યા હતા. જોકે, સગીરાની હિંમતના કારણે તે યુવકની ચુંગાલમાંથી છૂટકારો મેળવવામાં સફળ રહી હતી.

અપહરણ અને દબાણની ઘટના
પોલીસ સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, ૧૨મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતી આ 16 વર્ષીય સગીરા સવારે શાળામાં પરીક્ષા આપીને ઘર તરફ આવી રહી હતી. આરોપી ચેતન રમેશ હડેત્રા (ઉર્ફે કાનો) છેલ્લા દોઢેક મહિનાથી આ સગીરાને પ્રેમનો પ્રસ્તાવ મોકલતો હતો. શરૂઆતમાં સગીરા પણ તેના પ્રત્યે આકર્ષાઈ હતી, પરંતુ તેની માતાએ સમજાવતાં સગીરાએ આ સંબંધો પર પૂર્ણવિરામ મૂકી દીધું હતું.

આરોપી ચેતન, તેના મિત્ર સાથે બાઇક પર આવ્યો હતો અને સગીરાને 'અગત્યની વાત કરવી છે' તેમ જણાવી તેનું અપહરણ કરીને નહેરવાળા રસ્તે મેલડી માતાના મંદિર તરફ લઈ ગયો હતો. ત્યાં તેણે સગીરાને પોતાની સાથે સંબંધ રાખવા માટે દબાણ કર્યું હતું. જ્યારે સગીરાએ ઇનકાર કર્યો, ત્યારે ચેતને તેને ડરાવવા માટે ચપ્પુ વડે તેના ગળા અને કાંડા પર ઘસરકા કર્યા હતા.

સગીરાની હિંમત અને યુક્તિ
યુવકના આ હિંસક પ્રયાસો સામે સગીરા ડરી જવાને બદલે તેણે હિંમતથી તેનો સામનો કર્યો હતો. તેણે તાત્કાલિક પોતાની હાજરબુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો અને રોડ વચ્ચે બેસી જઈને કહ્યું કે, "તું મને મારી નાંખશે તો તારું જ નામ આવશે." સગીરાની આ યુક્તિ અને જાહેરમાં રોડ વચ્ચે બેસી જવાથી આરોપી ચેતન ગભરાઈ ગયો હતો અને તેના માથા પરથી પ્રેમનું ભૂત ઉતરી ગયું હતું. તે ગભરાટમાં સગીરાને સોસાયટીના નાકે પરત ઉતારીને તેના મિત્ર સાથે ભાગી ગયો હતો.

પોલીસ કાર્યવાહી
આ ઘટના બાદ સગીરાએ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. કાપોદ્રા પોલીસે આ બનાવ અંગે ગંભીરતાથી કાર્યવાહી હાથ ધરીને આરોપી ચેતન ઉર્ફે કાના વિરુદ્ધ અપહરણ, છેડતી તેમજ પોક્સો એક્ટની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી તેની ધરપકડ કરી છે. આ બનાવમાં સગીરાની હિંમત અને સમયસૂચકતાના પગલે તે મોટી દુર્ઘટનામાંથી બચી ગઈ છે.

