સિવિલ હોસ્પિટલમાં 'અંધભક્તિ’ની પરાકાષ્ઠા! બળાત્કારી આસારામનો ફોટો મૂકી પૂજા-આરતી કરાઈ

Surat Civil Hospital Asaram Bapu Worship: સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ અવારનવાર વિવાદમાં આવતી રહે છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં તવધુ એકવાર વિવાદમાં આવી છે. બળાત્કાર કેસમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવતા આસારામ બાપુનો સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફોટો મુકાયો. સ્ટેમ સેલ બિલ્ડીંગ ના ગેટ પર ફોટો મૂકીને આરતી કરી વિવાદ ઉભો કર્યો. આ મામલે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિટેન્ડન્ટને કંઈ પણ જાણ ન હતી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 23, 2025, 02:23 PM IST

Surat News: નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં આજે કેટલાક અજાણ્યાઓએ બળાત્કાર કેસમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવતા આસારામ બાપુનો ફોટો લગાડીને આરતી કરી વિવાદ નું વંટોળ ઊભું કર્યું છે. આ વિવાદ વધારે ઘેરો ત્યારે બનવ્યો જયારે નવી સિવિલ હોસ્પિટલના પિડિયાટ્રિક વિભાગના હેડ ડો. જીગીશા પટોડીયા પણ તેમાં હાજર જોવા મળ્યા હતા.

નવી સિવિલ હોસ્પિટલ જેને લોકો 'આશીર્વાદ સ્થાન તરીકે ઓળખે છે,માં આજે સાંજે આસારામ બાપુના ભક્તોના એક જૂથે તેમનો ફોટો લગાડી આરતીનું આયોજન ર્યું હતું .આરતી દરમિયાન મંત્ર અને ભજનના અવાજમાં હોસ્પિટલના કેટલાક વાઈટ ફરજ પર હતા. જેમાં પિડિયાટ્રિક વિભાગના વરિષ્ઠ વિશેષજ્ઞ ડો.જીગીશા પટોડીયા પણ સામેલ હતા. સ્થાનિક લોકો અને સામાજિક કાર્યકર્તાઓએ આ ઘટનાનો વીડિયો પણ ઉતાર્યો હતો.

આસારામ બાપુને 2018 માં જયપુર કોર્ટે 16  વર્ષની બાળકી સાથે બળાત્કારના કેસમાં આજીવન કેદની સજા આપી હતી. ત્યારબાદ 2023 માં ગાંધીનગર કોર્ટે સુરતની એક મહિલા સાથેના બળાત્કાર કેસમાં પણ તેમને આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. આવા ગંભીર અપરાધીને હોસ્પિટલ માં પૂજા કરવી કેટલી યોગ્ય છે? આ પ્રશ્ન આજે સમગ્ર સુરતમાં ગુજારી રહ્યા છે.

 

સિવિલ હોસ્પિટલમાં શું થઈ રહ્યું છે તેની જાણ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ડૉ. ધાયર્ત્રી પરમારને પણ નથી. આ અંગે નવી સિવિલ હોસ્પિટલના સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ડૉ. ધાયર્ત્રી પરમારને પૂછતાં તેમણે જણાવ્યા હતું કે સ્ટેમસેલ બિલ્ડિંગમાં બહારની કેટલાક વ્યક્તિઓ  પરવાનગી વિના દર્દીઓને ફળ વહેંચ્યા માટે આવ્યા હતા. આ અંગે મને જાણ થતાં તાત્કાલિક  તે વ્યક્તિઓને બોલાવી ખખડાવ્યા હતા.
 

Kinjal Patel

સિનિયર સબ સબ એડિટર તરીકે ZEE 24 કલાકમાં હાલ કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 9 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના મુખ્ય સમાચાર, સ્થાનિક ગુજરાતી સમાચાર, ગુજરાતનું રાજકારણ, ગુજરાતના ક્ર

gujaratsuratSurat Civil Hospitalcivil hospitalasaram bapuworshipdoctorNurses Join Group

