સુરત મનપાના દાવા પોકળ, સ્વચ્છતાના એવોર્ડ વચ્ચે લાખોના ખર્ચે બનેલું શૌચાલય 2 મહિનાથી બંધ
Surat News: સ્વચ્છતામાં એવોર્ડ જીતનાર સુરતમાં એક અજીબ વિરોધાભાસ જોવા મળ્યો છે. લાખોના ખર્ચે બનેલું જાહેર શૌચાલય બે મહિનાથી તાળું મારીને પડ્યું છે, અને લોકો જાહેરમાં ગંદકી કરવા મજબૂર છે. તંત્રની બેદરકારીના પાપે શહેરીજનો પરેશાન છે.
Trending Photos
Surat News: દેશભરમાં સ્વચ્છતામાં પ્રથમ ક્રમે આવતા સુરત મહાનગરપાલિકાના દાવાઓ સામે ઉધના વિસ્તારમાં એક ગંભીર સવાલ ઊભો થયો છે. ઉધના સાઉથ ઝોનમાં લાખોના ખર્ચે શૌચાલયનું નવીનીકરણ તો કરી દેવામાં આવ્યું છે. પરંતુ બે મહિનાથી તેને જનતા માટે ખુલ્લું ન મૂકાતા સ્થાનિકોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.
ઉધના સાઉથ ઝોન ખડોદરા પાલવ સોસાયટીમાં આવેલું જાહેર શૌચાલય છેલ્લા બે વર્ષથી જર્જરિત હાલતમાં હોવાથી બંધ હતું. સ્થાનિકોની રજૂઆત બાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ શૌચાલયનું નવેસરથી નિર્માણ (રીનોવેશન) કરવામાં આવ્યું. નવાઈની વાત એ છે કે, લાખોના ખર્ચે નવેસરથી તૈયાર કરવામાં આવ્યું. પરંતુ નવાઈ એ છે કે, કામ પૂર્ણ થયાને બે મહિના વીતી ગયા હોવા છતાં આ શૌચાલય હજુ સુધી જનતા માટે ખૂલ્યું જ નથી.
નવીકરણ બાદ તાળા
શૌચાલય બહારથી ચમકે છે, પરંતુ અંદર જનતાને પ્રવેશ માટે મનાઈ. પરિણામે મજબૂરીવશ લોકો શૌચાલયની દીવાલ બહાર જ જાહેરમાં શૌચ કરવા મજબૂર બન્યા છે. જેના કારણે ગંભીર પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. આસપાસ ઓફિસો છે, દુકાનો છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એકમો છે. પણ દુર્ગંધ અને ગંદકી વચ્ચે જીવવું હવે મુશ્કેલ બની ગયું છે. શ્રમિકો અને વેપારીઓ ભારે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. જાહેરમાં થતી ગંદકીને કારણે આસપાસના વિસ્તારમાં ગંદકી વધી રહી છે. એક તરફ સુરત સ્વચ્છતાના એવોર્ડ મેળવે છે અને બીજી તરફ તૈયાર થયેલું શૌચાલય બે મહિનાથી શોભાના ગાંઠિયા સમાન બની રહ્યું છે.
તંત્રની આ કેવી બેદરકારી?
જ્યારે શૌચાલય તૈયાર છે, તો પછી તેનું લોકાર્પણ કરવામાં વિલંબ કેમ? શું પાલિકા કોઈ નેતાના હાથે રિબન કાપવાની રાહ જોઈ રહી છે? આવા પ્રશ્નો સાથે સ્થાનિકોએ વહેલી તકે આ શૌચાલય શરૂ કરવાની માંગ કરી છે, જેથી જાહેરમાં થતી ગંદકી અટકે અને લોકોને પાયાની સુવિધા મળી રહે.
જનતા માટે ક્યારે ખુલશે?
એક તરફ સુરત સ્વચ્છતાના એવોર્ડ મેળવે છે અને બીજી તરફ તૈયાર થયેલું શૌચાલય શોભાના ગાંઠિયા સમાન ઉભું છે. જ્યારે આ બાબતે સ્થાનિક ભાજપના કોર્પોરેટરને પૂછવામાં આવ્યું, તેમણે કહ્યું કે ટૂંક સમયમાં શૌચાલય ખુલ્લું મુકવામાં આવશે. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે, બે મહિનાથી ટૂંક સમયમાં જ કેમ ચાલે છે? તંત્રના અધિકારીઓ અને પદ્દાધિકારીઓ બહાનાઓ આપે છે. પણ જનતાની સમસ્યા યથાવત છે.આ કેવી સ્વચ્છતા?, આ કેવી બેદરકારી?
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે