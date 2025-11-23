Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ઐતિહાસિક ચુકાદો: વિમાદારનું અકસ્માતમાં મોત થયાનું સાબિત થાય તો PM રિપોર્ટ જરૂરી નથી!

Surat News: સુરત જિલ્લા ગ્રાહક કમિશનનો મહત્વનો ચૂકાદો. વિમાદારનું અકસ્માતમાં અવસાન થયાનું પુરવાર થતું હોય તો PM રિપોર્ટ જરૂરી નથી
 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 23, 2025, 08:52 AM IST

Trending Photos

ઐતિહાસિક ચુકાદો: વિમાદારનું અકસ્માતમાં મોત થયાનું સાબિત થાય તો PM રિપોર્ટ જરૂરી નથી!

Surat News: સુરત જિલ્લા ગ્રાહક કમિશને વીમા કંપનીઓ માટે એક મહત્ત્વનો અને ઉદાહરણરૂપ ચુકાદો આપ્યો છે. કમિશને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો વીમાદારનું મૃત્યુ અકસ્માતને કારણે થયું હોવાનું સ્પષ્ટપણે પુરવાર થતું હોય, તો વીમા પોલિસીનો ક્લેઈમ મંજૂર કરવા માટે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ રજૂ કરવો ફરજિયાત નથી.

Add Zee News as a Preferred Source

વ્યાજ અને વળતર સાથે ચૂકવી આપવાનો આદેશ
આ ચુકાદા સાથે કમિશને રિલાયન્સ ફાઇનાન્સિયલ પ્રોટેક્શન પર્સનલ એક્સિડેન્ટ પોલિસી ધરાવતા દિવંગત દીપમાલા અગ્રવાલના પતિ અને ત્રણ સંતાનને 2.25 કરોડનો વીમા ક્લેઈમ, વ્યાજ અને વળતર સાથે ચૂકવી આપવાનો આદેશ વીમા કંપનીને આપ્યો છે. ટેકનિકલ કારણ આગળ ધરી વીમા કંપનીએ ક્લેઈમ નકાર્યો હતો. આ સમગ્ર મામલામાં ફરિયાદી સંજય અગ્રવાલની પત્ની દીપમાલા અગ્રવાલ પાસે રિલાયન્સ ફાઇનાન્સિયલ પ્રોટેક્શનની પર્સનલ એક્સિડેન્ટ પોલિસી હતી.

કોમ્પ્લીકેશન ઊભા થતાં દીપમાલા અગ્રવાલનું દુઃખદ અવસાન
આ ઘટનાની વાત કરીએ તો 4 ઓક્ટોબર, 2020ના રોજ બની હતી. દીપમાલા વૃંદાવન સ્ટુડિયો, ઉમરગામ ખાતે સિરિયલનું શૂટિંગ જોઈ રહ્યા હતા, ત્યારે અચાનક સ્ટેજ પરથી આશરે 10-15 ફૂટની ઊંચાઈએથી નીચે પટકાયા હતા. આ ગંભીર અકસ્માતમાં તેમને કમરના ભાગે ગંભીર ઈજા થઈ હતી. પ્રાથમિક સારવાર બાદ સુરતની મહાવીર સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલમાં નિદાન થયું કે કમર નીચેનો ભાગ પેરાલાઈઝ્ડ થઈ ગયો છે. ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ હતી તે દરમિયાન 25 ઓક્ટોબર, 2020ના રોજ કોમ્પ્લીકેશન ઊભા થતાં દીપમાલા અગ્રવાલનું દુઃખદ અવસાન થયું હતું.

21 એપ્રિલ, 2022ના રોજ આ ક્લેઈમ ફગાવી દીધો હતો
આ અકસ્માત મૃત્યુના આધારે તેમના પતિ સંજય અગ્રવાલે વીમા કંપની સમક્ષ 2.25 કરોડનો પર્સનલ એક્સિડેન્ટ ઈન્શ્યોરન્સનો ક્લેઈમ રજૂ કર્યો હતો. જોકે, વીમા કંપનીએ 21 એપ્રિલ, 2022ના રોજ આ ક્લેઈમ ફગાવી દીધો હતો. કંપનીએ ક્લેઈમ નામંજૂર કરવા માટે મુખ્યત્વે ટેકનિકલ કારણ આપ્યું હતું કે, "દીપમાલાનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવેલ નથી અને પોલિસીની શરતો મુજબ PM રિપોર્ટ વીમા કંપની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો નથી."

કમિશને કાયદાની જોગવાઈ અને તથ્યોને ધ્યાનમાં લીધા
વીમા કંપનીએ પોલિસીની ટેકનિકલ શરતનો આધાર લઈને ક્લેઈમ નકાર્યો હતો, પરંતુ સુરત જિલ્લા ગ્રાહક કમિશને સમગ્ર કેસના તથ્યો અને કાયદાની જોગવાઈઓને ઊંડાણપૂર્વક તપાસ્યા હતા. કમિશને નોંધ્યું કે દર્દીનું મૃત્યુ ઊંચાઈ પરથી પડવાના અકસ્માત બાદ ઈજા અને તેનાથી ઉદ્ભવેલા કોમ્પ્લીકેશન્સને કારણે થયું હતું તે સ્પષ્ટ છે. અકસ્માત અને મૃત્યુ વચ્ચેનો સંબંધ હોસ્પિટલના દસ્તાવેજોમાં સ્પષ્ટપણે પુરવાર થાય છે. 

વીમાના કાયદામાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શક
આવા કિસ્સામાં, જો વીમાદારનું મૃત્યુ અકસ્માતથી થયું હોવાનું અન્ય દસ્તાવેજો દ્વારા સ્થાપિત થતું હોય, તો માત્ર પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટની ગેરહાજરીના બહાને ક્લેઈમ નકારી શકાય નહીં. આ ચુકાદો ગ્રાહકોને ટેકનિકલ ગૂંચવણોના નામે હેરાન કરતી વીમા કંપનીઓ માટે એક મોટો સંદેશ છે અને વીમાના કાયદામાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત બની રહેશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratsuratSurat DistrictSurat Consumer Commissionimportant decisionPM reportinsured diedaccident

Trending news