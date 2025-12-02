Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

માતા-પિતાના નામને કલંકિત કરતી ઘટના : જેને મા-બાપ ગણ્યા, તેણે જ સગીરાને વેચી નાંખી

Surat Rape Case : સગીરાને દીકરી બનાવી દંપતીએ દેહવિક્રયના ધંધામા ધકેલી: પૈસા લઈ સગીરાને સોંપી દેતાં, માતા-પિતાએ લગ્નનું દબાણ કરતાં ઘર છોડ્યું હતું, સંબંધ બાંધનારા 2 શખસ સહિત દંપતીની ધરપકડ કરાઈ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 02, 2025, 11:19 AM IST

Trending Photos

માતા-પિતાના નામને કલંકિત કરતી ઘટના : જેને મા-બાપ ગણ્યા, તેણે જ સગીરાને વેચી નાંખી

Surat News ચેતન પટેલ/સુરત : સુરત શહેરમાં માતા-પિતાના નામને કલંક્તિ કરનાર ઘટના સામે આવી છે. સગીર યુવતીને દીકરી વયની બનાવવાનું નાટક કરી દંપતીએ દેહ પ્રક્રિયાના ધંધામાં ધકેલી દીધી હતી અને અલગ અલગ લોકો સાથે શારીરિક સંબંધો બંપાવી દંપતીએ પૈસા કમાવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું. જો કે આ મામલે કિશોરીએ ગત રોજ લાલગેટ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે દંપતી સહિત કુલ ચાર વ્યક્તિઓ તથા તેમની સાથે શારીરિક સંબંધો બાંધનાર અજાણ્યા ઈસમો સામે બળાત્કારનો ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથે ધરી છે. પોલીસે આ બનાવમાં કુલ ચાર આરોપીની પરપકડ કરી છે. 

લાલગેટ વિસ્તારમાં એક આંખ ઉઘાડનારો અને માતા-પિતા માટે ગંભીર કહી શકાય તેવો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. 17 વર્ષિય મુસ્લિમ પરિવારની સગીરાના લગ્ન નક્કી કરાયા હતા. પરંતુ તેને લગ્ન કરવા ન હોય તે ઘરેથી જતી રહી હતી અને એક સંતાન વગરના દંપતિને મળી હતી. આ દંપતીએ સગીરાને પોતાની દીકરી તરીકે અપનાવી લીધી હતી. પરંતું બાદ રૂપીયા કમાવવાની લાલચમાં સગીરાને અલગ-અલગ વ્યક્તિઓને સોંપી દીધી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

આમ, સગીરા બળાત્કારનો ભોગ બની હોય આ મામલે તેને પુત્રી તરીકે સ્વીકારનાર દંપતી સહિત ચાર જણા સામે પોલીસ સ્ટેશનમાં ભોગ બનનારે સગીરાની આપવીતી મુજબ ગુનો નોંધાયો છે. પોલીસે આરોપીઓની ધરપકડ પણ કરી છે. 

લાલગેટ પોલીસ મથકેથી મળતી વિગત અનુસાર, રાણીતળાવ મદ્રેસા પાસે આવેલા નાલબંધવાડમાં મોહમદ સાજીદ મીયામોહમદ નાલબંધ અને તેની પત્ની સબીના એક મહિલા નાલબંધ દંપતી પાસે લઈ ગઈ હતી. દરમિયાન મોહમદ સાજીદ અને તેની પત્ની સબીનાએ સગીરાને પોતાની દિકરી બનાવી સાથે રાખી રૂપીયા કમાવવાની લાલચ આપી હતી. તેના બાદ કાદીર સાદિક ધોબી અને સાહીલ સદામ અંશારીને સોંપી દીધી હતી. 

આ દરમિયાન આ બંને જણાએ સગીરા સાથે દુષ્કર્મ ગુજારી તેને અન્ય લોકોને સોંપી દીધી હતી. આ હકીકતો સગીરાએ પોલીસને જણાવતા પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ હતી. રૂપિયા કમાવવાની લાલચમાં સગીરાને અલગ-અલગ વ્યક્તિને સોંપી દેવામાં આવી હતી. આ અંગે બળાત્કારનો ગુનો નોંધી આરોપીઓની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે તેવું ડીસીપી રાઘવ જૈને જણાવ્યું. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Rape casesuratસુરતરેપ કેસ

Trending news