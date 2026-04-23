સુરત પોલીસનું મેગા ઓપરેશન - 70 પોલીસની ટીમે રતલામથી શોધી કાઢી અપહરણ કરાયેલી બાળકી
Surat Girl Child Kidnapping : સુરતના કપોદરામાં નાના વરાછા બિજ નીચે ફૂટપાથ પર સૂતેલી મહિલાના પડખામાંથી ત્રણ વર્ષીય બાળકીનું અપહરણ થયું હતું. ચકચારી પ્રકરણમાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મહત્ત્વની સફળતા સાંપડી. સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે રતલામથી 60 કિલોમીટર અંદર જઈને બાળકીને શોધી કાઢી. સુરત પોલીસે આખરે કેવી રીતે ઓપરેશન પાર પાડ્યું, તે વિશે ડીસીપી ભાવેશ રોજીયાએ આપી માહિતી
- સુરતના નાના વરાછા બ્રિજની નીચેની ઘટના
- માતાના પડખામાંથી બાળકીનું અપહરણ
- મહિલા પતિથી રિસાઈને સુરત આવી અને બાળકી ગુમાવી
- યુવક બાળકીનું અપહરણ કરી સીધો સ્ટેશન ભાગી ગયો હતો
- સુરત પોલીસ અલગ અલગ સીસીટીવી કેમેરાથી આરોપી સુધી પહોંચી
Surat News : સુરતના કાપોદ્રા વિસ્તારમાં માતાના પડખામાં સૂતેલી બાળકીને ઉંચકીને તેનું અપહરણ કરાયું હતું. ત્યારે રતલામથી 60 કિ.મી. દૂર આવેલા બજનામાં સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ચલાવેલું ઓપરેશન સફળ રહ્યું, ને બાળકી રતલામથી હેમખેમ મળી આવી છે. રતલામથી 60 કિમી દૂર આવેલા એક ગામમાં પોલીસે ઓપરેશન કરી બાળકીનો કબજો મેળવ્યો હતો. જોકે અપહરણકાર ત્યાંથી ભાગી છૂટયો હતો. સુરત પોલીસની 70 કર્મચારીઓની 5 ટીમ બનાવી અલગ અલગ સ્ટેશનો પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું.
કાપોદરા વિસ્તારમાં માતા સાથે સૂઈ રહેલી 3 વર્ષની બાળકીનું અપહરણ થતા શહેરમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ગણતરીના કલાકોમાં સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે બાળકીનો પત્તો લગાવી સલામત પરત લાવી છે. બન્યુ એમ હતું કે, વરાછા ઢાળ પાસે જાહેર શૌચાલયની બાજુમાં માતા સાથે બાળકી સૂઈ રહી હતી. ત્રણ વર્ષની સૂઈ રહેલી બાળકીનું એક યુવકે અપહરણ કર્યું હતું.
મહિલા રિસાઈને સુરત આવી અને બાળકી ગુમાવી
બે દિવસ પહેલા જ પરિણીતા બાળકી સાથે સુરત આવી હતી. માતા-પિતાના ઝઘડાના કારણે માતા બાળકીને લઈને સુરતમાં મજૂરી માટે આવી હતી. મહિલા રિસાઈને સુરત આવી અને બાળકી ગુમાવી હતી. તેની પાસે સૂતી બાળકીને એક યુવક ઉપાડીને લઈ ગયો હતો. રાત્રે 9:00 વાગ્યાના અરસામાં મજૂર જેવો શખ્સ બાળકીનું અપહરણ કરી જતો દેખાયો હતો. ઈન્દોર જતી ટ્રેનમાં બાળકી સાથે બેસી ગયો હતો.
કપોદરા પોલીસે બાળકીને શોધવા ઓપરેશન ચલાવ્યું
આ વિશે માહિતી આપતા સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ડીસીપી ભાવેશ રોજીયાએ કહ્યું કે, આમ, મોડી રાત્રે અજાણ્યો શખ્સ 3.5 વર્ષની બાળકીનું અપહરણ કરીને ફરાર થયો હતો. માતા ઊંઘમાંથી જાગી જતા જ તેને આસપાસ બાળકી દેખાઈ ન હતી, તેથી તેણે તાત્કાલિક પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ બાદ કપોદરા પોલીસ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે રાત્રે જ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. સી.સી.ટી.વી.ના આધારે અપહરણકર્તા બાળકી સાથે સુરત રેલવે સ્ટેશન પહોંચ્યો હોવાનો ખુલાસો થયો હતો.
(તસવીર - બાળકીને હેમખેમ તેની માતાને સોંપતી સુરત પોલીસી ટીમ)
બાળકી માટે 10 જેટલા રેલવે સ્ટેશનો પર એલર્ટ જાહેર કરી
ડીસીપી ભાવેશ રોજીયાએ આગળ કહ્યું કે, આ બાદ સુરતથી ઈન્દોર જતી દૌન્ડ એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં આરોપી બાળકી સાથે ચડ્યો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આથી 10 જેટલા રેલવે સ્ટેશનો પર એલર્ટ જાહેર કરી આર.પી.એફ. અને જી.આર.પી.ને જાણ કરવામાં આવી હતી. 70 પોલીસ કર્મચારીઓની 5 ટીમ બનાવી અલગ અલગ સ્ટેશનો પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું. રતલામ રેલવે સ્ટેશન પાસે આરોપી બાળકી સાથે ઉતર્યો હોવાની મહત્વની માહિતી મળી હતી. પરંતું ત્યાં સી.સી.ટી.વી.ના અભાવે બહારના વિસ્તારની તપાસમાં શંકાસ્પદ હિલચાલ સામે આવી હતી. રતલામથી ટેમ્પોમાં અને ત્યારબાદ બસમાં બેસી બાજના ગામ તરફ જતા આરોપીની ઓળખ થઈ હતી. બસ ડ્રાઈવરની પૂછપરછમાં આરોપી બાજના બસ સ્ટેશન પર ઉતર્યો હોવાનો ખુલાસો થયો હતો.
અપહરણકર્તા બાળકીને મૂકીને ભાગી ગયો હતો
તેઓએ આગળ જણાવ્યું કે, સવારે 5:30 વાગ્યે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ બાજના ગામ પહોંચી સઘન તપાસ હાથ ધરી હતી. પૂછપરછમાં સ્થાનિક મહિલાની માહિતી પરથી બાળકી અજાણ્યા દ્વારા મૂકીને જવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. ફોટાની ઓળખ પરથી બાળકી સુરતથી અપહરણ થયેલી જ હોવાનું ખાતરી થઈ હતી. બાળકીને સુરત લાવી માતાને હવાલે કરાતા પરિવાર સાથે ભાવુક મિલન કરાવ્યું હતું. અપહરણકર્તાની શોધખોળ માટે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમો હજુ પણ સક્રિય રીતે કામ કરી રહી છે.
ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ડીસીપીએ જણાવ્યું કે, આ સમગ્ર ક્રાઈમ પ્રી-પ્લાન હોવાની આશંકા છે. હાલ અમે આરોપી સુધી પહોંચવા માટે તપાસ શરૂ કરી છે.
