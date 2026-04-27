Prev
Next
હોમGujaratસુરતની ખતરનાક મર્ડર મિસ્ટ્રી : પત્નીની હત્યા કરી લાશ લાકડાની પેટીમાં સિમેન્ટ નાંખી છુપાવી, મેસેજથી ખૂલ્યું રહસ્ય

સુરતની ખતરનાક મર્ડર મિસ્ટ્રી : પત્નીની હત્યા કરી લાશ લાકડાની પેટીમાં સિમેન્ટ નાંખી છુપાવી, મેસેજથી ખૂલ્યું રહસ્ય

Surat Husband Kills Wife : સુરતના ગોડાદરા વિસ્તારમાંથી ખતરનાક ક્રાઈમ મિસ્ટ્રી સામે આવી છે. બે સંતાનની માતાની રોજબરોજના કંકાસ અને અનૈતિક સંબંધની આશંકાથી કંટાળી પતિએ હત્યા કરી. પત્નીની લાશને લાકડાની પેટીમાં સિમેન્ટ ભરીને પેક કરી દીધી હતી. જો કે છત્તીસગઢથી વૃધ્ધ માતા-પિતા પુત્રીની શોધખોળ કરવા સુરત આવતા પતિએ પુત્રના મોબાઇલથી ચિઠ્ઠી મોકલાવી હત્યા કર્યાની કબૂલાત કરી 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 27, 2026, 12:44 PM IST
  • સુરતમાં પતિએ પત્નીની હત્યા કરીને મૃતદેહ લાકડાંની પેટીમાં મુકી દીધો
  • મૃતદેહ પેટીમાં નાખીને ઉપર સિમેન્ટ ભરીને પેક કરી દીધો
  • જમાઈએ સસરાને ચિઠ્ઠી મોકલીને કબૂલ્યુ, ઘરકંકાસમાં હત્યા કરી  

Trending Photos

Surat Crime News ચેતન પટેલ/સુરત ; સુરતમાં પતિએ પત્નીની ક્રુરતાપૂર્વક હત્યા કરી હતી. એટલું જ નહિ, પતિએ પત્નીની હત્યા કરી લાશ લાકડાની પેટીમાં સિમેન્ટ ભરી પેક કરી દીધી. આ બાદ છત્તીસગઢ રહેતા સસરાને જમાઈએ વોટ્સએપ પર ચિઠ્ઠી મોકલી હત્યાની કબૂલાત કરી હતી. માત્ર પોતે જ પત્નીની હત્યા માટે જવાબદાર હોવાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. 

દીકરીને શોધતા વૃદ્ધ પિતા છત્તીસગઢથી સુરત આવ્યા 
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, છત્તીસગઢ-બસ્તરનો જગદલપુરના અયપ્પા મંદિર નજીક બલીરામ કશ્યપ વોર્ડમાં રહેતા અને વૃધ્ધ દરજી પ્રદીપ ફકીરાભાઈ કોસ્ટાએ ગત 21 એપ્રિલે ગોડાદરાના રાજ હેરીટેજ એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતી પુત્રી શિલ્પાનો ફોન બંધ હોવાથી જમાઈ વિશાલ રણછોડ સાલવીને ફોન કર્યો હતો. વિશાલે 20 એપ્રિલે શિલ્પાને સહારા દરવાજા ખાતે ઉતાર્યા બાદ પરત ઘરે આવી નથી તેવો જવાબ સસરાને આપ્યો હતો. આ બાદ 24 એપ્રિલના રોજ પ્રદીપભાઈ પરિજનો સાથે સુરત આવ્યા હતા અને દીકરીના ગુમ થયાની ગોડાદરા પોલીસમાં ફરિયાદ કરી હતી. 

Add Zee News as a Preferred Source

પતિએ ગુનો કબૂલાત કરતો મેસેજ મોકલ્યો 
જો કે બીજા દિવસે સુરતમાં જ રહેતા પ્રદીપભાઈના સાળાના દીકરા પ્રીતેશ સાલવીના વોટ્સએપ ઉપર શિલ્પાના મોટા  પુત્ર આરવે એક ચિઠ્ઠી મોકલાવી હતી. જેમાં લખ્યું હતું કે, લગ્ન બાદ મારુ લગ્ન જીવન સારું. લગ્નના ત્રણેક વર્ષ પછી મારી પત્નીમાં બદલાવ આવવા લાગ્યો અને અમારી વચ્ચે અણબનાવ થતા હતા. આટલા વર્ષો સુધી સહન કર્યું. પરંતુ રોજબરોજના ઝઘડાથી કંટાળીને ગુનો કરવા મજબૂર થઇ ગયો છું. મેં 20 એપ્રિલે ગુનો કર્યો છે, તેના માટે માત્ર હું પોતે જવાબદાર છું, બીજા કોઈને જાણ પણ નથી. તેના સબૂત મારા સૌથી જૂના રહેઠાણ સહારા દરવાજા કાગજીની ચાલ પાછળ લાકડાવાળા બિલ્ડીંગની ગલીમાં મારૂ પતરાવાળું મકાન છે એમા પહેલા માળે તાળું મારેલું છે. એમાં મારી પત્ની શિલ્પા છે. લિ. લિ. વિશાલ. 

લાકડાની પેટીમાં સિમેન્ટ નાંખેલ હાલતમાં શિલ્પાની લાશ મળી 
જેથી તુરંત જ પરિજનો ગોડાદરા પોલીસને જાણ કરવાની સાથે ચિઠ્ઠીમાં જણાવેલા સરનામે પહોંચ્યો હતો. જ્યાં લાકડાની પેટીમાં સિમેન્ટ નાંખેલ હાલતમાં શિલ્પાની લાશ મળી આવી હતી. શિલ્પા અને વિશાલના લગ્ન નવેમ્બર 2010 માં થયા હતા અને 16 વર્ષના લગ્ન જીવન દરમિયાન પુત્ર આરવ અને પુત્રી નિતારા છે. વિશાલે રોજબરોજના ઝઘડાથી કંટાળી ગુનો કર્યો એટલે કે શિલ્પાની હત્યા કરી છે. 

આ વિશે ડીસીપી કાનન દેસાઈએ જણાવ્યું કે, શિલ્પાની લાશ લાકડાની પેટીમાં સિમેન્ટ નાંખેલી હાલતમાં મળી તો આવી છે પરંતુ હત્યા કઇ રીતે કરી તે અંગે હજી કોઈ સ્પષ્ટતા થઈ નથી અને ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ સ્પષ્ટ થશે. 

ઉલ્લેખનીય છે એટલે કે લગ્ન બાદ પતિ બેરોજગાર હતો અને પત્ની પોતે કમાઈ રહી હતી આ દરમિયાન પતિ શિલ્પાના અનૈતિક સંબંધો હોવાની શંકા કરતો હતો. પતિ વિશાલ. પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવીને આરોપી વિશાલની શોધખોળ હાથ ધરી હતી આ દરમિયાન પોલીસે વિશાલેને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી ઝડપી પાડી જેલ હવાલે કર્યો છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
suratcrime newsmurder mysteryસુરતક્રાઈમ સમાચાર

Trending news