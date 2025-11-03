Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

સુરતમાં બેગમાંથી મળી મહિલાની લાશ! પડીકુ વાળે તેમ મહિલાને બેગમાં પગ બાંધીને મૂકી હતી

Surat Crime News ; સુરતના માંગરોળમાં 25 વર્ષીય મહિલાની હત્યા... એક ટ્રોલી બેગમાંથી મળ્યો 25 વર્ષીય યુવતીનો મૃતદેહ... પોલીસે સ્થળ પર પહોંચી હાથ ધરી ઝીણવટભરી તપાસ.. 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 03, 2025, 11:54 AM IST

Trending Photos

સુરતમાં બેગમાંથી મળી મહિલાની લાશ! પડીકુ વાળે તેમ મહિલાને બેગમાં પગ બાંધીને મૂકી હતી

Surat News : દેશમાં હવે ક્યાંય જાહેરમા બેગ, ડ્રમ દેખાય તો લોકોમાં ડરનો માહોલ ફેલાઈ જાય છે. ત્યારે ફરી એકવાર બેગમાંથી લાશ મળી છે. સુરતના કોસંબા નજીક બેગમાંથી મહિલાનો મૃતદેહ મળ્યો છે. હત્યારાએ યુવતીના પગ બાંધી બે ફૂટની ટ્રોલી બેગમાં બેવડું વાળી લાશ ભરી હતી. હાથ પરના ટેટૂથી પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. 

સુરતના કોસંબી વિસ્તારમાં એક બંધ ટ્રોલી બેગમાંથી મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. કોસંબા ઓવર બ્રિજ પાસે મારુતિના શો રૂમ બાજુના રોડના કિનારે બેગ પડી હતી. માંગરોળ તાલુકાના કોસંબા નજીક લોકોની નજર લાવારીશ બેગ પર પડી હતી. તેથી સ્થાનિકોએ જાણ કરતા પોલીસે સ્થળ પર પહોંચીને તપાસ કરી હતી. જેમાં બેગમાંથી યુવતીની લાશ મળી આવી હતી. મૃતદેહનો કબજો મેળવીને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડાયો છે. તેમજ હત્યારાને શોધવામાં પોલીસની ટીમો કામે લાગી છે.
 
પોલીસે પ્રાથમિક તપાસમાં જોયું તો, યુવતીના મૃતદેહના પગ બાંધેલા હતા. આખા મૃતદેહને પડીકું વાળે તેમ બેગમાં મૂકાયો હતો. કપડા દ્વારા મહિલાને લાશને બાંધવામાં આવી છે. જોકે, શરીરના કોઈ ટુકડા કરાયા નથી. મહિલાના હાથ પર ટેટૂ પર દોરાયેલા છે. જેના આધારે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

હાલ મહિલાના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડાયો છે. જેમાં મહિલાની મોત કેવી રીતે થઈ તે માહિતી સામે આવી છે. બીજી તરફ, સુરત પોલીસે મહિલા કોણ હતી અને ક્યાંથી હતી, કોણે મહિલાની હત્યા કરીને લાશ અહીં મૂકી તે દિશામાં તપાસ શરૂ કરી છે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
crime newssuratસુરતક્રાઈમ સમાચાર

Trending news