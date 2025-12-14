Prev
સ્મશાનમાં અંતિમ સંસ્કારની તૈયારી, પછી કંઈક એવું થયું કે સ્વજનો અર્થી પર જ મૃતદેહ લઈને હોસ્પિટલ દોડ્યા!

Surat civil hospital: સુરતમાં વૃદ્ધાના અંતિમ સંસ્કારમાં અજ્ઞાનતાનો વિચિત્ર કિસ્સો. પરિવારની અજ્ઞાનતાને કારણે એક મહિલાની અંતિમ યાત્રા અટવાઇ. ઉમરા સ્મશાનભૂમિમાં મહિલાની નનામી ન સ્વીકારાતા છેવટે સિવિલમાં લઈ જવાઈ. મહિલાનો મૃતદેહ લઈ પરિવાર સર્ટી વગર સ્મશાનભૂમિ પહોંચતા સમસ્યા સર્જાઇ. અંતે પરિવાર મૃતદેહને સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ આવામાં આવ્યો હતો. અહીં ફરજ પરના તબીબ દ્વારા અંતિવિધિ માટે જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ પરિવારે નનામી સ્મશાનભૂમિમાં લઈ જઈ અંતિમવિધિ કરી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 14, 2025, 11:19 AM IST

Dead body returned from crematorium: સુરતમાં એક એવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેણે માત્ર સામાન્ય લોકોને જ નહીં પરંતુ હોસ્પિટલ પ્રશાસન અને સ્મશાન ઘાટના કર્મચારીઓને પણ આશ્ચર્યમાં મૂકી દીધા હતા. વાસ્તવમાં, એક મહિલાના મૃત્યુ પછી તેના મૃતદેહને અંતિમ સંસ્કાર માટે સ્મશાન ઘાટ લઈ જવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ત્યાંથી દહન-સંસ્કાર વિના જ મૃતદેહને ફરીથી હોસ્પિટલમાં પાછો લાવવો પડ્યો હતો.

સુરતમાં એક મહિલાનું મૃત્યુ થયા બાદ સ્વજનો મૃતદેહને અંતિમ સંસ્કાર માટે સ્મશાન ઘાટ લઈ ગયા હતા, પરંતુ ત્યાં કંઈક એવું થયું જેના કારણે અંતિમ ક્રિયા થઈ શકી નહીં. ત્યારબાદ સ્વજનો ફરીથી મૃતદેહને અર્થી સાથે જ નવી સિવિલ હોસ્પિટલ લઈને પહોંચ્યા, જ્યાં આ જોઈને લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. ડોકટરોએ ફરીથી તપાસ કરીને મૃત જાહેર કર્યા અને જરૂરી દસ્તાવેજો આપ્યા, જેના લગભગ 10 કલાક પછી અંતિમ સંસ્કાર શક્ય બન્યો.

અર્થી પર મૃતદેહ લઈને ફરી હોસ્પિટલ પહોંચ્યા સ્વજનો
આ મામલો સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારના શિવ નગરમાં રહેતા 57 વર્ષીય સુનીતા દેવી બ્રજનંદન તાંતી સાથે જોડાયેલો છે. સ્વજનોના જણાવ્યા અનુસાર, સુનીતા દેવી લાંબા સમયથી બીમાર હતા અને તેમને લકવો (પેરાલિસિસ) ની સમસ્યા હતી. 13 ડિસેમ્બરની સવારે લગભગ 10 વાગ્યે તેમણે પોતાના ઘરે અંતિમ શ્વાસ લીધા. મૃત્યુ પછી સ્વજનો મૃતદેહને અંતિમ સંસ્કાર માટે ઉમરા સ્મશાન ઘાટ લઈ ગયા.

સ્મશાન ઘાટ પહોંચવા પર ત્યાંના સંચાલકોએ મૃતક મહિલાનું મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર અને અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો માંગ્યા. સ્વજનો પાસે આ કાગળો હાજર નહોતા, જેના કારણે સ્મશાન ઘાટ પ્રશાસન અને સ્વજનો વચ્ચે વિવાદ થયો. નિયમો અનુસાર કાગળોના અભાવે અંતિમ સંસ્કાર કરવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો.

મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર વિના હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા સ્વજનો
મામલો વકરતાં પોલીસને પણ જાણ કરવામાં આવી. પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને સ્વજનોને સમજાવ્યું કે મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર વિના અંતિમ સંસ્કાર શક્ય નથી. ત્યારબાદ પ્રશાસનની સલાહ પર સ્વજનો મૃતદેહને સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ ગયા, જ્યાં મહિલાનું મોત થયું હતું.

નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં અર્થીના રૂપમાં સજાવેલા મૃતદેહને સ્ટ્રેચર પર લાવવામાં આવ્યો. મૃતદેહ પર અંતિમ સંસ્કારના વસ્ત્રો અને ફૂલ માળા જોઈને હોસ્પિટલના સ્ટાફ, ડોક્ટર અને નર્સિંગ કર્મચારીઓ પણ ચોંકી ગયા. હોસ્પિટલના ઇતિહાસમાં આ કદાચ પહેલો કિસ્સો હતો જ્યારે મૃતદેહ સ્મશાન ઘાટ પરથી ફરી તપાસ માટે હોસ્પિટલ લાવવામાં આવ્યો હોય.

મૃતદેહની ફરીથી તપાસ
હોસ્પિટલમાં મહિલા ડોક્ટરે મૃતદેહની ફરીથી તપાસ કરી અને ઔપચારિક રીતે મૃત જાહેર કર્યા. ત્યારબાદ મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર અને અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો તૈયાર કરવામાં આવ્યા. આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં લગભગ 8 થી 10 કલાકનો સમય લાગી ગયો.

દસ્તાવેજો મળ્યા પછી સ્વજનો મૃતદેહને ફરીથી ઉમરા સ્મશાન ઘાટ લઈ ગયા, જ્યાં વિધિવત અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યો. મૃતકના પડોશી આનંદ કુમા જયસ્વાલે જણાવ્યું કે નિયમો અને કાગળની પ્રક્રિયાની જાણકારી ન હોવાના કારણે આ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

