ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

વસુધૈવ કુટુમ્બકમનો અનોખો કિસ્સો! દેરાણીએ જેઠાણીને લીવર દાન કરીને જીવ બચાવ્યો

Derani Donate Liver To Jethani : વરાછામાં દેરાણીએ 65 વર્ષનાં જેઠાણીને લીવર ડોનેટ કરીને નવું જીવન આપ્યું 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 20, 2025, 05:09 PM IST

વસુધૈવ કુટુમ્બકમનો અનોખો કિસ્સો! દેરાણીએ જેઠાણીને લીવર દાન કરીને જીવ બચાવ્યો

Surat News : દેરાણી-જેઠાણીના સંબંધોની વાત આવે ત્યારે નજર સામે બંનેનો ઝગડો જ યાદ આવે. પરંતું કેટલાક પરિવારોમાં દેરાણી જેઠાણી સગી બહેનોની જેમ રહેતી હોય છે. ત્યારે સુરતના સવાણી પરિવારની દેરાણી-જેઠાણીએ સંબંધોને ઉજાગર કરતો કિસ્સો આવ્યો છે. 

વાત એમ છે કે, સુરતના વરાછા વિસ્તારની એક દેરાણીએ જેઠાણીને લીવર દાન કર્યું છે. ગુજરાતનો આ પ્રથમ કિસ્સો છે, જેમાં દેરાણીએ જેઠાણીને લીવર દાન કર્યું હોય. વરાછા વિસ્તારના શોભા સવાણીએ જેઠાણી વસંત સવાણીને લીવર દાન કરીને નવું જીવન આપ્યું છે. 

વસંત સવાણીને છેલ્લાં 17 વર્ષથી લીવરની તકલીફ હતી. તેઓ 65 વર્ષની ઉંમરે પહોંચ્યા તો પણ તેમની લીવરની સમસ્યા સતત વધી રહી હતી. આવામાં તેમના શરીરમાં વારંવાર પાણી ભરાઈ જતું હતું. તેમને દર બે-ત્રણ દિવસે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ જોઈને દેરાણી શોભા સવાણીને ભારે પીડા થતી હતી. 

શોભા સવાણીએ કહ્યું કે, ભાભીની આંખોમાં જે પીડા દેખાતી, એ મને અંદરથી હચમચાવી નાંખતી. એક દિવસ મેં મારા શરીરના તમામ રિપોર્ટ કરાવ્યા. હું સંપૂર્ણ સ્વસ્થ હતી. એ જ ક્ષણે મારા મનમાં વિચાર આવ્યો કે ‘ભાભી આટલું બધું સહન કરે છે, અને હું સ્વસ્થ છું… તો કેમ ન હું તેમને લીવર આપું?’ હું એ આ વાત ભાભીને કહી. તેમણે તો તરત જ ના પાડી દીધી. કહ્યું ‘તું હજી નાની છે, તારા દીકરાના લગ્ન બાકી છે, આવું ન કર.’ પણ એ દિવસે મેં મનમાં નક્કી કરી લીધું હતું. એ મારી ભાભી નહોતી, એ મારી મા જેવા હતા. તેમણે મને જીવન જીવતા શીખવ્યું હતું. પરિવારને વાત કરી. 

આમ, સવાણી પરિવારે દેરાણી શોભા સવાણીની વાતને સમર્થન આપ્યું હતું, કારણ કે તેનાથી વસંત સવાણીનું જીવન બચી જતું હતું. આમ, શોભા સવાણીએ જીવના જોખમે ભાભીને નવું જીવન આપ્યું અને પીડામાંથી મુક્તિ આપી. પરંતું શોભા સવાણીનું યોગદાન કામ ન આપ્યું, ઓપરેશનના એક મહિના બાદ ભાભી વસંત સવાણીનું નિધન થયું હતું. 

આમ, ભાભી વસંત સવાણી ભલે મોતને ભેટ્યા, પરંતું દેરાણી-જેઠાણીના લાગણીભર્યા સંબંધોએ અનોખી મિસાલ આપી છે. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે.

