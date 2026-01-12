Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

સુરતમાં સામાન્ય વિવાદ બન્યો લોહિયાળ, ગુટખા ખાવા જેવી નજીવી બાબતમાં કાકા-ભત્રીજા પર ચપ્પુ વડે હુમલો; એકનું મોત

Dindoli Murder Case: શહેરના ડીંડોલી વિસ્તારમાં સામાન્ય બાબતમાં ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. સુરતના ડીંડોલી વિસ્તારમાં એક સામાન્ય બોલાચારી લોહિયાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. માત્ર ગુટખા ખાવા જેવી સામાન્ય બાબતે થયેલા ઝઘડામાં એક યુવકે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 12, 2026, 06:45 PM IST

Trending Photos

સુરતમાં સામાન્ય વિવાદ બન્યો લોહિયાળ, ગુટખા ખાવા જેવી નજીવી બાબતમાં કાકા-ભત્રીજા પર ચપ્પુ વડે હુમલો; એકનું મોત

Dindoli Murder Case: શહેરના ડીંડોલી વિસ્તારમાં સામાન્ય બાબતમાં ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. સુરતના ડીંડોલી વિસ્તારમાં એક સામાન્ય બોલાચારી લોહિયાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. માત્ર ગુટખા ખાવા જેવી સામાન્ય બાબતે થયેલા ઝઘડામાં એક યુવકે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે, જ્યારે અન્ય એક ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયો છે. ડીંડોલી પોલીસે આ મામલે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.

શું હતી સમગ્ર ઘટના?
મળતી માહિતી અનુસાર, આરોપીઓ કમલાકાર ઉલે અને યશ શિંદે ગુટખા ખાવા બાબતે પરસ્પર ઝઘડો કરી રહ્યા હતા. આ સમયે ફરિયાદી રાહુલ પાટીલ ઝઘડો શાંત કરાવવા વચ્ચે પડ્યો હતો. પરિસ્થિતિ વણસતા રાહુલે તેના કાકા રામકૃષ્ણ પાટીલને મદદ માટે બોલાવ્યા હતા. કાકાને આવતા જોઈ બન્ને આરોપીઓ તે સમયે ત્યાંથી નાસી છૂટ્યા હતા. ઝઘડો પતી ગયો એમ માનીને મૃતક રામકૃષ્ણ પાટીલ અને રાહુલ પોતાના ઘરે પરત ફર્યા, પરંતુ મનમાં અદાવત રાખીને બેઠેલા બન્ને આરોપીઓ સાંજના સમયે ચપ્પુ જેવા તીક્ષ્ણ હથિયાર સાથે રામકૃષ્ણ પાટીલના ઘરે આવી પહોંચ્યા હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

ઘરમાં ઘૂસીને કર્યો હુમલો
આરોપીઓએ આવેશમાં આવીને રામકૃષ્ણ પાટીલ પર ચપ્પુ વડે હુમલો કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. કાકાને બચાવવા માટે જ્યારે રાહુલ વચ્ચે પડ્યો, ત્યારે આરોપીઓએ તેના પર પણ ચપ્પુના ઘા ઝીંકી દીધા હતા. હુમલો કર્યા બાદ બન્ને આરોપીઓ ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયા હતા.

સારવાર દરમિયાન કરૂણ મોત
ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયેલા રાહુલ અને રામકૃષ્ણ પાટીલને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જો કે, ટૂંકી સારવાર દરમિયાન રામકૃષ્ણ પાટીલનું મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે રાહુલ પાટીલ હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.

પોલીસ કાર્યવાહી
ઘટનાની જાણ થતા જ ડીંડોલી પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીદારોની મદદથી ગણતરીના કલાકોમાં જ બન્ને આરોપીઓ કમલાકાર ઉલે અને યશ શિંદેની ધરપકડ કરી લીધી છે. પોલીસે બન્ને વિરુદ્ધ હત્યા અને હત્યાના પ્રયાસનો ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Surat Crime NewsDindoli Murder Casesurat policeસુરત સમાચારડીંડોલી હત્યા કેસ

Trending news