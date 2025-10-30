Prev
તમારા નામે કોઈ કાર લોન લે તો ચેતી જજો, સુરતનો ડ્રાઈવર બરાબરનો ફસાયો

Surat Crime News : મિત્રના નામે કાર ખરીદી વેપારીએ લોનના હપ્તા ન ભર્યા, અને આરોપીઓ ગાયબ થયા. મહિલા PSIએ ફેક આઈડી બનાવી આરોપી સાથે વાત કરી મળવા બોલાવ્યો અને ઝડપી લીધો
 

Oct 30, 2025

તમારા નામે કોઈ કાર લોન લે તો ચેતી જજો, સુરતનો ડ્રાઈવર બરાબરનો ફસાયો

Surat News ચેતન પટેલ/સુરત : સુરતમાં વિશ્વાસ અને મિત્રતાની આડમાં એક યુવક સાથે 37 લાખની ફોર્ચ્યુનર કાર અને 30 લાખની લોનની ઠગાઈનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. લિંબાયતના ડ્રાઇવિંગ કરતા એક યુવકના નામે બે મિત્રોએ લોન લઈને કાર ખરીદી, માત્ર ચાર હપ્તા ભર્યા બાદ કાર બારોબાર હરિયાણામાં વેચી મારી હતી અને ફરાર થઈ ગયા હતા. જોકે, પોલીસે સોશિયલ મીડિયા પર મહિલા આઇડી બનાવીને ફેક ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ મોકલીને આ બંને ઠગ મિત્રોને દબોચી લીધા છે.

ડ્રાઇવિંગ કરતા યુવકનું નામ વાપરી 39 લાખની લોન લીધી
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, લિંબાયતના શ્રીનાથ સોસાયટીમાં રહેતા મુકેશ નામદેવભાઈ જાદવ ડ્રાઇવિંગનું કામ કરે છે. વર્ષ 2021માં તેમની મુલાકાત ઘનશ્યામ સરવાળીયા અને ગીરીશ હિદડ સાથે થઈ હતી, જેઓ લોખંડના સળિયાનો વેપાર કરતા હતા

ડ્રાઈવરને વિશ્વાસમાં લઈ છેતર્યો 
ઓક્ટોબર-2021માં ઘનશ્યામ અને ગીરીશે મુકેશનો સંપર્ક કરી જણાવ્યું કે, તેમના સિબિલ સ્કોર ખરાબ હોવાથી ધંધા માટે કાર લેવા માટે મુકેશનું નામ વાપરવું પડશે. બંને ઠગ મિત્રોએ મુકેશને ખાતરી આપી હતી કે તેઓ કારની લોનના તમામ હપ્તા ભરી દેશે અને માત્ર બે મહિનામાં લોન પૂરી કરી દેશે. મુકેશે વિશ્વાસ કરીને કાર તેના નામે લેવા માટે સંમતિ આપી દીધી હતી. ત્યારબાદ આરોપીઓએ 37 લાખની કિંમતની ફોર્ચ્યુનર કાર ખરીદી અને તે માટે એચડીએફસી બેંકમાંથી 30 લાખની લોન પણ મુકેશના નામે લેવડાવી હતી.

ચાર હપ્તા ભર્યા બાદ ઠગ મિત્રો ફરાર, લોનનો બોજ મુકેશ પર આવ્યો
ગીરીશ અને ઘનશ્યામે કાર લીધા બાદ નિયમિતપણે માત્ર ચાર જ હપ્તા ભર્યા હતા. ત્યારબાદના હપ્તા ભરવાનું બંધ કરી દેતા બેંકના કર્મચારીઓ લોનની ઉઘરાણી કરવા માટે મુકેશના ઘરે પહોંચ્યા હતા. જ્યારે મુકેશે આ મામલે ઘનશ્યામ અને ગીરીશનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો તો તેમના મોબાઈલ સ્વીચ ઓફ આવતા હતા અને બંને મિત્રો ફરાર થઈ ગયા હતા. પોતાના નામે 30 લાખની લોનનું ભારણ આવતા મુકેશે આખરે આ મામલે સરથાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ગત 19 જૂનના રોજ પોલીસે ગીરીશ અને ઘનશ્યામ વિરુદ્ધ ઠગાઈનો ગુનો નોંધીને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો

ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને ફેક આઇડીનું છટકું
આરોપીઓ પોલીસથી બચવા માટે સતત સ્થળ બદલતા હતા, પરંતુ સરથાણા સર્વેલન્સ સ્ટાફે ટેકનિકલ અને હ્યુમન સોર્સીસના આધારે તેમની શોધખોળ ચાલુ રાખી હતી. આ દરમિયાન, પોલીસે આરોપીઓને પકડવા માટે એક અનોખું અને ફિલ્મી સ્ટાઇલનું છટકું ગોઠવ્યું હતું. પોલીસની એક ટીમે સોશિયલ મીડિયા પર મહિલાના નામે એક ફેક આઇડી બનાવ્યું અને આરોપીઓને ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ મોકલી. આરોપીઓએ આ રિક્વેસ્ટ સ્વીકારતા પોલીસકર્મીઓએ મહિલાના નામે તેમની સાથે મિત્રતા કેળવી હતી. આરોપીઓ મિત્રતામાં વિશ્વાસ કેળવ્યા બાદ તેમને મળવા માટે તૈયાર થયા હતા. પોલીસે યોજના મુજબ તેમને મળવા બોલાવીને ગીરીશભાઈ મધુભાઈ હિદડ (ઉં.વ. 40, રહે. કામરેજ) અને કુલદીપ રમેશભાઈ સોલંકી (ઉં.વ. 30, રહે. સિંગણપુર) ને પકડી પાડ્યા હતા. 

ખોટી સહીઓ અને ડુપ્લિકેટ દસ્તાવેજોથી કાર પંજાબમાં વેચી
આરોપીઓની આકરી પૂછપરછમાં તેમણે કબૂલાત કરી હતી કે, તેમણે મુકેશના નામે લીધેલી ફોર્ચ્યુનર કારને બારોબાર વગે કરી દીધી હતી. તેમણે બેંકમાંથી ડુપ્લીકેટ NOC (નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ) મેળવ્યું હતું અને T.T.O. ફોર્મ પર ફરિયાદી મુકેશની ખોટી સહીઓ કરીને દસ્તાવેજો તૈયાર કર્યા હતા. 

આ નકલી દસ્તાવેજોના આધારે આરોપીઓએ આ ફોર્ચ્યુનર કાર ‘કાર્સ 24’ (Car 24) એપ્લિકેશન મારફતે પંજાબના લુધિયાણા ખાતે વેચી દીધી હતી. પોલીસે હવે આ બંને આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરીને વેચેલી કાર અને બાકીની રકમ પાછી મેળવવાની દિશામાં તપાસ શરૂ કરી છે.

