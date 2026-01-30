Prev
સાવધાન! સસ્તાના લોભમાં ચહેરો ન બગડી જાય! સુરતમાં જાણીતી બ્રાન્ડના નામે નકલી કોસ્મેટિક્સ વેચતા ઓનલાઈન રેકેટનો પર્દાફાશ

Surat News: ગુજરાતમાં નકલી ખાદ્યપદાર્થો બાદ હવે નકલી કોસ્મેટિક્સનો કાળો કારોબાર ફૂલ્યોફાલ્યો છે. સુરતના ગોડાદરા વિસ્તારમાં પોલીસે એક એવા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે જે લોકોના ચહેરા અને સ્વાસ્થ્ય સાથે ખુલ્લેઆમ ચેડાં કરી રહ્યું હતું. જાણીતી કંપનીઓના નામે નકલી ફેસ સીરમ અને સ્કીન કેર પ્રોડક્ટ્સ બનાવીને ઓનલાઈન વેચતા એક શખ્સની પોલીસે ધરપકડ કરી છે.

 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 30, 2026, 10:36 PM IST

Surat News: ગુજરાતમાં નકલીના કારોબારએ જાણે કાયદાને ખુલ્લો પડકાર ફેંક્યો હોય એવી સ્થિતિ છે. નકલી ઘી, નકલી દૂધ, નકલી ખોરાક પછી હવે નકલી કોસ્મેટિક્સ. સુરતમાંથી એક મોટું ઓનલાઈન ફ્રોડ રેકેટ ઝડપાયું છે. શું છે આ મોટું ફ્રોડ રેકેટ?

સુરતના ગોડાદરા વિસ્તારના ચમકતા પેકેટની અંદર છુપાયેલું મોટું ઝેર હતું.જાણીતી કંપનીઓના નામે નકલી કોસ્મેટિક્સ બનાવી ઓનલાઈન વેચાતું હતું. લોકોના ચહેરા સાથે આ ખેલનો પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. ગોડાદરા પોલીસને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે મણિભદ્ર કેમ્પસમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા ત્યારે અહીંથી GOOD VIBES અને DERMDOC HONEST SCIENCE નામે નકલી ફેસ સીરમ અને સ્કીન કેર પ્રોડક્ટ્સ મળી આવી હતી.

પોલીસે લાખોનો મુદ્દામાલ કર્યો જપ્ત
પોલીસે સ્થળ પરથી રૂપિયા 8 લાખ 29 હજારની કિંમતનો નકલી માલ અને સાધન સામગ્રી જપ્ત કરી છે. સાથે જ એક આરોપીની ધરપકડ પણ કરી છે. પકડાયેલા આરોપીનું નામ હિતેશ ભરત કાતરીયા છે. માત્ર ધોરણ 12 સુધી ભણેલો આ યુવક અગાઉ એક ઓનલાઈન કંપનીમાં કામ કરતો હતો. ત્યાંથી જ નકલીનો આ આખો ધંધો શીખ્યો હતો.

આરોપી છેલ્લા 8 મહિનાથી ભાડાની દુકાન રાખી નકલી કોસ્મેટિક્સ બનાવતો હતો. ફ્લિપકાર્ટ જેવી મોટી ઓનલાઈન વેબસાઈટ પર અસલી કરતાં અડધી કિંમતે વેચી લોકોને શિકાર બનાવતો હતો. આ મામલે મુંબઈની માનસ લાઈફ સ્ટાઈલ પ્રા.લિ. કંપનીએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ત્યારબાદ નકલીના કારોબારનો મોટો ધંધો ખુલ્યો હતો. સવાલ એ છે કે ઓનલાઈન સસ્તાના લોભમાં તમે ક્યાંક તમારી ત્વચા સાથે તો નથી કરી રહ્યા જોખમ? હવે પોલીસે તપાસ તેજ કરી છે અને અન્ય સંડોવાયેલા લોકોની શોધ ચાલી રહી છે.

તમારી ત્વચા સાથે જોખમ તો નથી ને?
ઘણીવાર આપણે ઓનલાઈન મળતા ભારે ડિસ્કાઉન્ટને જોઈને પ્રોડક્ટ ઓર્ડર કરી દઈએ છીએ, પરંતુ આ નકલી કોસ્મેટિક્સમાં વપરાતા હાનિકારક કેમિકલ્સ ત્વચા પર ગંભીર એલર્જી, સોજા કે કાયમી નુકસાન કરી શકે છે.

હાલમાં પોલીસે આ મામલે ઊંડી તપાસ શરૂ કરી છે. આ રેકેટમાં અન્ય કોઈ મોટા માથાઓ સામેલ છે કે કેમ અને આ નકલી માલ અત્યાર સુધી કેટલા ગ્રાહકો સુધી પહોંચ્યો છે તેની વિગતો મેળવવામાં આવી રહી છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Fake CosmeticsOnline Skin Care FraudGodadara Policeસુરત સમાચારનકલી કોસ્મેટિક્સ રેકેટ

