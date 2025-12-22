Prev
સુરતમાં જૈન સમાજની 7 વર્ષની દીક્ષા પર કોર્ટે મૂક્યો પ્રતિબંધ : માતાની જીદ સામે પિતાની જીત

Judgement On Jain Diksha : સુરતમાં 7 વર્ષની બાળકી વિવાદમાં કોર્ટનો આદેશ.. ફેમિલી કોર્ટે બાળકીની દીક્ષા લેવા પર લગાવી રોક... બાળકીની દીક્ષા નહીં કરાવાય તેવું માતાએ આપવું પડશે એફિડેવિટ..  
 

Dec 22, 2025

સુરતમાં જૈન સમાજની 7 વર્ષની દીક્ષા પર કોર્ટે મૂક્યો પ્રતિબંધ : માતાની જીદ સામે પિતાની જીત

Surat News : સુરતમાં 7 વર્ષની બાળકીની જૈન દીક્ષા મોકૂફ રાખવામાં આવી છે. બાળકીના પિતાએ કોર્ટમાં કરેલી અરજી બાદ કોર્ટે પિતાની અરજી માન્ય રાખી છે. સાથે જ કોર્ટે કહ્યુ કે, બાળક પુખ્ત ન થાય ત્યાં સુધી આવા મોટા નિર્ણયો લઈ શકાય નહી. 

સુરતની ફેમિલી કોર્ટે એક અત્યંત સંવેદનશીલ અને મહત્વપૂર્ણ કિસ્સામાં ૭ વર્ષની બાળકીની દીક્ષા અટકાવવાનો આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે બાળકના જીવનને અસર કરતા મોટા નિર્ણયોમાં માતા અને પિતા બંનેની સંમતિ અનિવાર્ય છે અને સગીર વયે બાળકની ઈચ્છા કે સમજણ વિના તેને સંસાર ત્યાગ જેવો નિર્ણય લેવડાવવો યોગ્ય નથી.

શું છે મામલો 
સાત વર્ષની બાળકીની દીક્ષા રોકવા પિતા કોર્ટના શરણે ગયા હતા. સુરત ફેમિલી કોર્ટમાં પિતાની તાત્કાલિક અરજી સ્વીકારાઈ હતી. પિતાએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, પત્નીએ દીક્ષા માટે મુહૂર્ત લઈ લીધું છે. આ દીક્ષા વિવાદને કારણે દંપતીને છ મહિનાથી અલગ રહે છે. પિતાને પરિચિતો પાસેથી દીક્ષા વિશે ખબર પડતા બનાવ બહાર આવ્યો હતો. બાળકી નાની છે, મોટી થયા બાદ દીક્ષા બાબત ચર્ચા કરવાની પિતાએ કોર્ટમાં માંગ કરી હતી. તો સાથે જ તેમણે કહ્યું કે, પત્ની દીક્ષા માટે જીદ રાખતી હતી, ઝઘડા બાદ પિયર ચાલ્યા જવાની ફરિયાદ કરી હતી. 

ઉલ્લેખનીય છે કે, મહારાષ્ટ્રમાં મુંબઈ ખાતે 59 મુમુક્ષુઓનો 08 ફેબ્રુઆરીના રોજ દીક્ષા મહોત્સવ યોજાવાનો છે. ત્યારે પિતાએ દાવો કર્યો હતો કે, મારી સંમતિ વગર દીકરીની દીક્ષા નક્કી કરવામાં આવી છે. કોર્ટ સમક્ષ દીક્ષા રોકવાની વિનંતી છે. 

પિતાએ ગંભીર આક્ષેપ કરતા કહ્યું હતું કે વેકેશન દરમિયાન માતાએ દીકરીને ધાર્મિક ગુરુ પાસે મોકલી આપી હતી અને ત્યારબાદ દીકરીને પિયર લઈ ગઈ હતી. પત્નીએ શરત મૂકી હતી કે જો દીકરીની દીક્ષા માટે હા પાડવામાં આવે તો જ તે ઘરે પરત ફરશે. પિતાનો આરોપ છે કે બાળકી પર માનસિક દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
 
સુરતના 12 વર્ષના કિશોરની દીક્ષા પર કોર્ટે આપ્યો હતો સ્ટે 
થોડા સમય પહેલા 12 વર્ષના એક કિશોરની દીક્ષાનો મામલો કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો. જેમાં કોર્ટે કિશોરની દીક્ષા પર સ્ટે ઓર્ડર જાહેર કર્યો હતો. કિશોરના પિતા તેમની પત્નીથી અલગ રહે છે. પરંતું તેમના 12 વર્ષના કિશોરની દીક્ષા લેવાની જાહેરાત થયા જ પિતા ગુસ્સે થયા હતા. માતા દીકરાને દીક્ષા આપવા માટે સહમત હતા, પરંતું પિતાએ તેનો વિરોધ કર્યો હતો. પિતાનું કહેવું છે કે, આટલી નાની ઉંમરે દીક્ષા લેવાનો નિર્ણય બાળકના ભવિષ્ય અને હિત માટે યોગ્ય નથી. તેમણે દીકરાની દીક્ષા પર રોક લગાવવા માંગ કરી હતી. ત્યારે સુરત ફેમિલી કોર્ટે આ મામલાને ગંભીર ગણી હતી. તેમણે તાત્કાલિક 12 વર્ષના કિશોરની દીક્ષા પર સ્ટે ઓર્ડર જાહેર કર્યો હતો. આ નિર્ણય લેતા સમયે કોર્ટે માતાપિતાના મતભેદને પણ ધ્યાનમાં રાખ્યું હતું. કોર્ટે આ નિર્ણય કરતા કહ્યું કે, આટલી નાની ઉંમરે દીક્ષા જેવો મોટો નિર્ણય લેવા માટે બાળકની સમજણ અને પરિપક્વતાનું મૂલ્યાંકન જરૂરી છે.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે.

