BREAKING NEWS: સુરતમાં સામૂહિક આપઘાતની હચમચાવી નાંખે તેવી ઘટના: વ્યાજખોરના ત્રાસથી હસતા-રમતા પરિવાર ઉજળ્યો!

Surat Family Suicide: વેસુ વિસ્તારમાં આવેલી હેપી એલિગન્સ બિલ્ડિંગમાં બાલમુકુન્દ પરિવારના ચાર સભ્યોએ સામૂહિક આપઘાતનો પ્રયાસ કરવાની ઘટના સામે આવી છે. આ પરિવારે ઝેરી દવા પીને જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેમાં પતિ-પત્ની અને એક માસૂમ દીકરી સહિત કુલ ત્રણ લોકોના કરૂણ મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે બીજી દીકરીનો આબાદ બચાવ થયો છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 25, 2026, 11:50 AM IST

Surat Family Suicide: ડાયમંડ સિટી સુરતના વેસુમાંથી એક કરૂણ ઘટના સામે આવી છે. વેસુના 'હેપી એલિગન્સ' બિલ્ડિંગમાં રહેતા બાલમુકુન્દ પરિવારે વ્યાજખોરના અસહ્ય ત્રાસથી કંટાળીને સામૂહિક આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ ઘટનામાં પતિ-પત્ની અને એક માસૂમ દીકરીનું મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે બીજી દીકરીનો સદનસીબે આબાદ બચાવ થયો છે.

શું છે સમગ્ર ઘટના?
વેસુ વિસ્તારની હેપી એલિગન્સ બિલ્ડિંગમાં બાલમુકુન્દ પ્રકાશ ખેદ પોતાના પરિવાર સાથે રહેતા હતા. આ પરિવારે કોઈ અગમ્ય કારણોસર ઝેરી દવા પીને જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતા જ આસપાસના લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા અને પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ દુર્ભાગ્યવશ બાલમુકુન્દ ખેદ, તેમના પત્ની અને એક દીકરી (ઉંમર આશરે 5 થી 7 વર્ષ)નું મોત નિપજ્યું છે. જ્યારે પરિવારની બીજી દીકરીનો જીવ બચી ગયો છે, જે હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

નોટમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા
પોલીસને ઘટનાસ્થળેથી ત્રણ પાનાની એક સુસાઇડ નોટ મળી આવી છે. આ ચિઠ્ઠીમાં વૈભવ રુંગટા નામના શખ્સનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે વૈભવ રુંગટા આ પરિવારને રૂપિયા માટે સતત માનસિક અને શારીરિક ત્રાસ આપતો હતો. આરોપીએ બાલમુકુન્દના ક્રેડિટ કાર્ડ પણ પડાવી લીધા હતા. થોડા દિવસો પહેલા જ આરોપીએ પરિવારનું મોપેડ (ટુ-વ્હીલર) પણ બળજબરીથી કબજે કરી લીધું હતું. વૈભવ રુંગટાના ત્રાસ અને આર્થિક પાયમાલીને કારણે પરિવારે આ આત્યંતિક પગલું ભર્યું હોવાનું સુસાઇડ નોટ પરથી જણાય છે.

પોલીસ કાર્યવાહી
ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા વેસુ પોલીસે તાત્કાલિક ધોરણે ગુનો નોંધી તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. પોલીસે આરોપી વૈભવ રુંગટા વિરુદ્ધ દુષ્પ્રેરણા (Abetment to Suicide) નો ગુનો દાખલ કર્યો છે. પોલીસે પરિવારજનોએ લખેલી ત્રણ પાનાની સુસાઇડ નોટને કબજે કરીને એફએસએલ (FSL) ની મદદ લેવામાં આવી રહી છે. આ ઘટનાએ સુરત શહેરમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે. મૃતક મહિલાના પરિવારજનો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે અને તેમના આક્રંદથી વાતાવરણ ગમગીન બની ગયું છે.

 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

