જૈન સમાજ વિશે ચિંતા વ્યક્ત કરતું જાણીતા ઉદ્યોગપતિ મથુર સવાણીનું નિવેદન ચર્ચામાં આવ્યું...!
Mathur Savani Statement : સૌરાષ્ટ્રમાંથી જૈનોના સ્થળાંતર મુદ્દે પદ્મશ્રી મથુર સવાણીનું નિવેદન:‘દીકરાના લગ્ન માટે નગરશેઠો શહેરમાં નાની નોકરી-દુકાન ચલાવે છે, 95% શેઠમાંથી નોર્મલ બની ગયાં’
Trending Photos
Migration Of Jain Community From Saurashtra : જાણીતા ઉદ્યોગપિત પદ્મશ્રી મથુર સવાણીનું જૈન સમાજને લઈને આપેલું એક નિવેદન ચર્ચામાં આવ્યું છે. સૌરાષ્ટ્રના જૈન વાણિયા સમાજમાં મથુર સવાણીના શબ્દો વાયરલ થયા છે. જેમાં તેમણે જૈન સમાજના મોટા પાયે થયેલા સ્થળાંતર વિશે વાત કરી છે.
સુરતમાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમણે કહ્યું હતું કે, પહેલા ગામડાંમાં 5-10 જૈન ઘર હોય, બધા ‘નગરશેઠ’ ગણાતાં. નગરશેઠો ગામનો વેપાર અને સમાજનો આધારસ્તંભ હતાં. તેમનો ખુબ આદર ભાવ હતો. ગામમાં વેપાર કરતા, અને લોકો સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવતા હતા. દૂધ આપવાથી લઈને તાવ આવતા વૈદ્યની સેવા સુધી સન્માન થતી. તાવ આવે તો પણ વૈદ્ય તરીકે મદદ કરવા જતા. આજે દીકરીઓના સંબંધ ન મળતાં ગામડાંમાંથી શહેરોમાં સ્થળાંતર થયા છે. વહુ શોધવાની ચિંતા જ સ્થળાંતરનું મુખ્ય કારણ છે. જૈન સમાજના લોકોનું મુંબઈ–અમદાવાદ–બેંગ્લોર–ઇન્દોર તરફ મોટા પાયે સ્થળાંતર થઈ રહ્યું છે. છોકરાઓને પરણાવવાની ચિંતાને કારણે બધા જ જૈન લોકોએ પોતાનું મૂળ સ્થાન છોડવાનું શરૂ કર્યું.
તેમણે આગળ કહ્યું કે, ગામડાં ખાલી થયા છે, શહેરોમાં જૈન વસાહતો વધી છે. નગરશેઠો શહેર પહોંચતાં જ ‘નોર્મલ’ બની ગયા છે. 95% નગરશેઠો હવે નાની દુકાન–નાનું મકાન ધરાવે છે. આ નગરશેઠો શહેરમાં જઈ અને આજ નાની એવી કોક દુકાન, કોક નોકરી, ભંગાર, નાના મકાનમાં 95% બિચારા શેઠમાંથી નોર્મલ બની ગયા.
આ મુદ્દે તેમણે આગળ કહ્યું કે, ગામડાંમાં જે પરિવારો આર્થિક અને સામાજિક રીતે પ્રતિષ્ઠિત નગરશેઠ હતા, તેમાંથી મોટા ભાગના પરિવારોએ શહેરમાં જઈને પોતાની મૂળ સામાજિક અને આર્થિક પ્રતિષ્ઠા ગુમાવી દીધી છે અને હવે તેઓ સામાન્ય જીવન જીવી રહ્યા છે.
મથુર સવાણીના નિવેદન પર સમાજમાં વિચારોની હલચલ જોવા મળી છે. તેમણે કહ્યું કે, ગામડાંમાંથી મોટા પાયે સ્થળાંતર થવા પાછળ એક મુખ્ય સામાજિક કારણ જવાબદાર હતું, દીકરીના લગ્ન માટે યોગ્ય સંબંધો. ધીરે ધીરે એક એવું વાતાવરણ બન્યું કે દીકરીઓ ગામડાંમાં નહીં મળે, પરંતુ શહેરોમાં હોય તો જ મળે. છોકરાઓને પરણાવવાની ચિંતાને કારણે બધા જ જૈન લોકોએ પોતાનું મૂળ સ્થાન છોડવાનું શરૂ કર્યું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે