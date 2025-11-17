સુરતની ગ્લેમરસ ઈન્ફ્લુએન્ઝર હની પટેલ AAP માં જોડાઈ, બિયરનો ગ્લાસનો વીડિયો વાયરલ થતા જ વિવાદ થયો

Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 17, 2025, 02:55 PM IST

Surat News : સુરતની ગ્લેમરસ ઈન્ફ્લુએન્સર હની પટેલ AAPમાં જોડાતા સુરતના રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે. હની પટેલ જોડાયા બાદ તરત જ ગાંજા અને બિયરના વીડિયોથી સોશિયલ મીડિયા પર વિવાદ સર્જાયો છે. વાયરલ વીડિયોમાં હની પટેલને બિયરનો ગ્લાસ ભરતી અને વેપ કરતા જોવા મળ્યા છે. વિવાદ બાદ હની પટેલે સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું કે, આ મારું ભૂતકાળ, આજે નથી કરતી.

ગાંજા કેસમાં સંડોવાયેલી સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર અને મોડલ હની પટેલ પાંચ દિવસ પહેલા આપમાં જોડાતા વિવાદ શરૂ થયો છે. બિયરનો ગ્લાસ ભરતો અને ઈ-સિગારેટ પીતો હની પટેલનો એક વીડિયો વાઈરલ થયો છે. જેને લઈ હવે હની પટેલે સામે આવી પોતાના પતિ અને ભાજપ નેતા પર ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે. હની પટેલે આક્ષેપ કર્યા કે, મારા વીડિયો મારા પતિ અને ભાજપના નેતાઓએ વાયરલ કર્યા છે. 

હાઇબ્રિડ ગાંજાના કેસમાં BJP નેતા પ્રદીપ ભાખર પર પોતાને ફસાવવાનો ગંભીર આક્ષેપ લગાવ્યો છે. તેણે કહ્યું કે, હું બેંગકોકથી આવી ત્યારે મારા બેગમાં ગાંજો મૂકી રાજકીય ષડયંત્ર થયું હતું. 19 કિલો 728 ગ્રામ ગાંજો મળ્યો, છતાં પોલીસ રિમાન્ડ ન લીધું— એ જ રાજકારણ. મારો પતિ પણ સાથે હોવા છતાં માત્ર મને જ જેલ મોકલવામાં આવી. મારી ચાર્જશીટમાં મારી સાથે પતિના પણ સહી— છતાં એમને કેમ છોડ્યા? હું ન દારૂ પીઉં છું, ન ગાંજાનું નશા કરું— બધું સાબિત કરી શકું. 

સુરતની મોડલે BJP નેતા પ્રદીપ ભાખર અને અન્ય પર ગંભીર રાજકીય સેટિંગના આક્ષેપ કર્યા. સિંહની પજવણીના વીડિયોમાં પણ BJP નેતાઓને શાસન સ્તરે બચાવવાનો આરોપ મૂક્યો. આમ, હની પટેલના નિવેદનોથી રાજકીય માહોલમાં તીખી ચર્ચાઓ તેજ બની છે. સાથે જ AAP પર પણ પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. 

વાયરલ વીડિયો અંગે સોશિયલ મીડિયા પર સ્પષ્ટતા કરતા હની પટેલે કહ્યું કે, મારા ભૂતકાળ સાથે ભાજપનો ભૂતકાળ. હું એક અરીસો બતાવા માંગુ છું આમ જનતા ને...મારા આ વિડિયો થી કોઈ સમાજ કે પદ અધિકારીના માન સન્માન ને ઠેસ પહોંચી હોય તો દિલ થી માફી માંગુ છું..

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

Gujarat politicsHoney Patelsuratસુરતહની પટેલ

