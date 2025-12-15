"જા, મરી જા તો સારું!", માતાના કઠોર શબ્દોથી માઠું લાગતા દિકરીએ ભર્યું ઘાતક પગલું! આ રીતે જીવ બચ્યો!
પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત: સુરતના અલથાણ વિસ્તારમાં આવેલી 'સ્વિમ પેલેસ' બિલ્ડિંગમાં એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો હતો. જ્યાં એક 17 વર્ષીય કિશોરીએ માતા સાથેના ઝઘડા બાદ આપઘાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, ફાયર વિભાગના જાંબાઝ ઓફિસરોએ દિલધડક ઓપરેશન કરીને કિશોરીનો જીવ બચાવી લીધો હતો. જેના કારણે નીચે ઊભેલા સેંકડો લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.
મૂળ અયોધ્યાની રહેવાસી અને અહીં એક ડૉક્ટરના ઘરે ઘરકામ કરતી આ ૧૭ વર્ષીય કિશોરીનો તેની સગી જનેતા સાથે ફોન પર ઝઘડો થયો હતો. આ ઝઘડા દરમિયાન માતાએ આવેશમાં આવીને કિશોરીને કહી દીધું હતું કે, "જા, મરી જા તો સારું!" માતાના મોઢેથી નીકળેલા આ કઠોર શબ્દોથી કિશોરીને એટલું માઠું લાગી આવ્યું કે તેણે માતાના શબ્દોને સાચા ઠેરવવા માટે જીવન ટૂંકાવવાનો નિર્ણય લીધો.
કિશોરી અલથાણની 'સ્વિમ પેલેસ' બિલ્ડિંગના 15મા માળની પાળી પર ચઢી ગઈ હતી. તે 'હું કૂદી જઈશ, હું હમણાં જ કૂદી જઈશ' કહીને રડી રહી હતી અને ચીસો પાડી રહી હતી. આ દ્રશ્ય જોઈને નીચે ઉભેલા સેંકડો લોકોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા હતા.બિલ્ડિંગના વડીલોની આજીજી: કિશોરીને પાછી વાળવા માટે બિલ્ડિંગના વડીલો હાથ જોડીને વિનંતી કરતા રહ્યા હતા. એક દાદાએ લાડ લડાવતા કહ્યું, "બેટા, તું તો રોજ આરતી કરે છે, તું મારી ડાહી દીકરી છે, એકવાર મારા પર ભરોસો રાખીને નીચે આવી જા."કિશોરીના મકાનમાલિકે પણ ભાવનાત્મક અપીલ કરી હતી કે, "જો તું નીચે આવીશ તો તારા લગ્નની બધી જવાબદારી અમારી. અમે તારા ધામધૂમથી લગ્ન કરાવીશું, પણ પ્લીઝ આવું ન કર."
સ્થાનિકોએ તાત્કાલિક ફાયર વિભાગને જાણ કરી હતી. ફાયર વિભાગના ઓફિસર હરીશ ગઢવી અને કિશોર પટેલ સહિતની ટીમે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને તરત જ દિલધડક બચાવ ઓપરેશન શરૂ કર્યું.કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે પહેલા એપાર્ટમેન્ટની નીચેના ભાગે સલામતી જાળી લગાવી દેવામાં આવી. ત્યારબાદ ફાયર ઓફિસરોએ કિશોરીને ભાવનાત્મક રીતે વાતચીતમાં વ્યસ્ત રાખી. લાંબા પ્રયાસો અને સમજાવટ બાદ ફાયર વિભાગે આ કિશોરીનો જીવ બચાવવામાં સફળતા મેળવી હતી. આ અંગે ફાયર ઓફિસર હરીશ ગઢવી અને કિશોર પટેલે દિલધડક ઓપરેશનની માહિતી આપી હતી.
કિશોરીનો જીવ બચાવ્યા બાદ આ બાબતની જાણ તેના માતા-પિતાને કરવામાં આવી હતી. માતા-પિતા માટે પણ આ ઘટના એક મોટો ચોંકાવનારો કિસ્સો બની રહી હતી. અંતે, ફાયર વિભાગ અને કાઉન્સેલિંગ ટીમે કિશોરી અને તેના માતા-પિતાનું કાઉન્સેલિંગ કર્યું હતું, જેથી ભવિષ્યમાં આવા સંવેદનશીલ પગલાં લેતા પહેલા વિચારી શકાય અને માતા-પિતાએ પણ પોતાના બાળકો સાથે વાતચીતમાં સંયમ રાખવો જરૂરી છે.આ કિસ્સો માતા-પિતા માટે એક મોટી ચેતવણી છે કે આવેશમાં આવીને બોલાયેલા એકાદ કઠોર શબ્દ પણ બાળક પર કેટલી ગંભીર અસર કરી શકે છે
