ગુજરાતની વધુ એક દીકરીની લાજ લૂંટાઈ! સુરતમાં લગ્નપ્રસંગથી પરત ફરતી સગીરા સાથે ગેંગરેપ
Surat Gangrape Case : ગુજરાતની ગરિમાને કલંકિત કરતી ઘટના બની છે. સુરતમાં એક સગીરા લગ્નપ્રસંગથી પરત ફરી રહી હતી, ત્યારે ચાર નરાધમોએ તેની અટકાવીને તેની સાથે સામુહિક દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. ત્યારે ફરી એકવાર ગુજરાતની દીકરીની લાજ લૂંટાઈ છે. આ ઘટનાને લઈને સ્થાનિકોમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો છે, હાલ ચારેય નરાધમો પકડાઈ ગયા છે
- સુરત જિલ્લામાં ફરીવાર દીકરી સાથે ગેંગરેપની ઘટના
- નરાધમોના કુકર્મના કારણે સમાજમાં ભારે રોષ ફેલાયો
- આરોપીઓએ મોટરસાઇકલ પર સગીરાનો પીછો કર્યો
Surat News સંદીપ વસાવા/સુરત : સુરત ગ્રામ્ય જિલ્લામાં માનવતાને શરમાવે એવી એક અત્યંત નિંદનીય અને હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. જિલ્લામાં ફરીવાર દીકરી સાથે ગેંગરેપની ઘટના બની છે. ઉમરપાડા તાલુકા વિસ્તારમાં એક સગીરા સાથે સામુહિક દુષ્કર્મની ઘટના સામે આવતા સમગ્ર જિલ્લામાં ભારે આક્રોશ ફેલાયો છે. સમાજને કલંકિત કરતી આ ઘટનામાં સુરત ગ્રામ્ય પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરી એક કિશોર સહિત કુલ ચાર નરાધમ આરોપીઓને ઝડપીને કાયદાની જાળમાં લઈ લીધા છે. લગ્ન પ્રસંગમાંથી મોડી રાત્રે એકલી ઘરે જઈ રહેલી નિર્દોષ સગીરાનો પીછો કરી આરોપીઓએ તેને અવાવરુ જગ્યાએ લઈ જઈ તેની પર અમાનવીય રીતે વારાફરતી દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. ઘટનાની જાણ થતા પોલીસ તાત્કાલિક હરકતમાં આવી તપાસ શરૂ કરી છે.
સગીરા લગ્નપ્રસંગથી ઘરે પરત ફરી રહી હતી
હવસના વરુઓ સગીરા પર નજર ટાંકીને બેઠાં હતાં. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે સગીરા લગ્ન પ્રસંગ પૂર્ણ થયા બાદ મોડી રાત્રે ઘરે પરત ફરી રહી હતી. ત્યારે આરોપીઓએ મોટરસાઇકલ પર તેની પાછળ લાગી તેનો પીછો કર્યો હતો. બાદમાં અવાવરુ વિસ્તારમાં તેને રોકી બળજબરીપૂર્વક પકડી રાખી ધમકી આપી અને નિર્દયતાથી સામૂહિક દુષ્કર્મ આચર્યું હતું અને સગીરાને પીંખી નાંખી હતી.
માનવતાને શરમાવે તેવી આ ઘટનાને અંજામ આપ્યા બાદ આરોપીઓ સગીરાને ત્યાં જ છોડી ફરાર થઈ ગયા હતા. પીડિતાએ હિંમત દાખવી પરિવારજનોને સમગ્ર ઘટના જણાવી હતી. જેના પગલે મામલો પોલીસ સુધી પહોંચ્યો અને ગંભીર ગુનો નોંધાયો હતો.
ચાર આરોપી પકડાયા
આ વિશે સુરત જિલ્લા પોલીસ વડા રાજેશ ગઢીયાએ જણાવ્યું કે, ઘટનાની ગંભીરતા ધ્યાને લઈ સુરત ગ્રામ્ય પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ ઉમરપાડા પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી હતી. ટેકનિકલ અને વૈજ્ઞાનિક પુરાવાઓના આધારે પોલીસે ઝડપથી કાર્યવાહી કરી એક સગીર સહિત ચારેય આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. ચારેય આરોપીઓ સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા તેમજ પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગંભીર ગુનો નોંધાઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
ઝડપાયેલા આરોપીઓ
- મિતેષ વસાવા
- આકાશ ચૌધરી
- રાહુલ વસાવા
- એક સગીર વયનો આરોપી
નરાધમોના કુકર્મના કારણે સમાજમાં ભારે રોષ ફેલાવનાર આ ઘટનાને લઈને લોકોમાં એક જ માંગ ઉઠી રહી છે કે આવા નરાધમોને કડકમાં કડક સજા મળવી જોઈએ. જેથી ફરી કોઈ દીકરી પર આવી દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના ન બને. હાલ સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
