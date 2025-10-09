સુરત LIVE બ્લાસ્ટ! રહેણાંક મકાનમાં સિલિન્ડર બ્લાસ્ટના ડરામણા દ્રશ્યો, જાણો દર્દનાક ઘટના
Surat News: સુરતના પુણામાં થયેલા બ્લાસ્ટના ડરામણા દ્રશ્યો આવ્યા સામે. એક રહેણાંક મકાનમાં થયો હતો સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ. બે ફાયર જવાન સહિત ત્રણ લોકો થયા હતા ઘાયલ.
Surat News: સુરતના પુણા વિસ્તારમાં આવેલી વિક્રમનગર સોસાયટીમાં આજે સવારે એક ગંભીર ઘટના બની હતી. સોસાયટીના એક મકાનમાં ત્રીજા માળે રસોડામાં ગેસ સિલિન્ડર લીકેજ થયા બાદ જોરદાર બ્લાસ્ટ થયો હતો, જેના પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં ગભરાહટ ફેલાઈ ગઈ હતી. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, ગેસ લીકેજ થયા બાદ અચાનક વિસ્ફોટ થતાં રૂમની ઉપરની છત અને સાઈડની દીવાલો ગંભીર રીતે તૂટી પડી હતી. બ્લાસ્ટ એટલો પ્રચંડ હતો કે આસપાસના લોકો ભયભીત થઈ ગયા હતા.
લાઇવ વીડિયો આવ્યો સામે
આ સમગ્ર ગેસ સિલિન્ડર બ્લાસ્ટની ઘટનાનો LIVE વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે, જેમાં વિસ્ફોટની તીવ્રતા અને તેના કારણે થયેલા નુકસાનની ભયાનકતા જોઈ શકાય છે. ફાયર બ્રિગેડે ભારે જહેમત બાદ પરિસ્થિતિ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો અને અન્ય કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. હાલમાં પોલીસે પણ સ્થળ પર પહોંચીને સમગ્ર ઘટના અંગે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
ફાયર જવાનોની કામગીરી દરમિયાન થયો બ્લાસ્ટ
ઘટના અંગેની જાણ થતાં જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવી હતી અને રાહત તથા બચાવની કામગીરી શરૂ કરી હતી. જોકે, ફાયરના જવાનો જ્યારે કામગીરી કરી રહ્યા હતા, તે જ દરમિયાન સિલિન્ડરનો બીજો વિસ્ફોટ થયો હતો.
આ અણધારી ઘટનામાં ફાયર બ્રિગેડના બે જવાનો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. આ ઉપરાંત, આસપાસમાં હાજર રહેતા એક સ્થાનિક વ્યક્તિને પણ ઈજાઓ પહોંચી હતી. ઈજાગ્રસ્ત ત્રણેય લોકોને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
