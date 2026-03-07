Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratGeminiનો જાદુ અને ChatGPTની ચતુરાઈ... આફત લઈને આવ્યું AI : સુરતની વિદ્યાર્થીનીઓએ આપઘાત પહેલા જે પૂછ્યું ખતરાની ઘંટડી છે!

Geminiનો જાદુ અને ChatGPTની ચતુરાઈ... આફત લઈને આવ્યું AI : સુરતની વિદ્યાર્થીનીઓએ આપઘાત પહેલા જે પૂછ્યું ખતરાની ઘંટડી છે!

Negative Sides Of ChatGPT And Google Gemini : સુરતની બે બહેનપણીઓએ સ્વામીનારાયણ મંદિરના બાથરૂમમાં જઈને આપઘાત કર્યો, તે પહેલા તેઓએ ChatGPT એક સવાલ પૂછ્યો હતો, જે બાબતની ગંભીરતાથી નોંધ લેવાઈ છે કે, હવે ChatGPT અને જેમિની જેવા પ્લેટફોર્મનો અયોગ્ય ઉપયોગ કેટલો ઘાતક નીવડી શકે છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 07, 2026, 04:31 PM IST
  • સુરતમાં બે બહેનપણીઓના આપઘાતના કિસ્સાએ ફરી એકવાર ChatGPT  પર સવાલ ઉભો કર્યો
  • પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે, એક વિદ્યાર્થિનીએ ChatGPT પર સર્ચ કર્યું હતું
  • કેલિફોર્નિયામાં માતાપિતાએ દીકરાના મૃત્યુ માટે ChatGPT ને જવાબદાર ગણાવ્યું

Geminiનો જાદુ અને ChatGPTની ચતુરાઈ... આફત લઈને આવ્યું AI : સુરતની વિદ્યાર્થીનીઓએ આપઘાત પહેલા જે પૂછ્યું ખતરાની ઘંટડી છે!

Ahmedabad News ફાલ્ગુની લાખાણી ઠક્કર/અમદાવાદ : ChatGPT અને જેમિની, આ નામથી કોઈ અજાણ નહીં હોય. જેન-ઝીથી માંડીને મિલેનિયલ્સ સુધી..તમામ લોકોએ આ ટૂલનો ક્યાંક ને ક્યાંક ઉપયોગ કર્યો જ હશે. માથુ દુખે તો દવા ChatGPTને પુછીને લેવાની. ડાયેટ ચાર્ટ જેમિની પાસે તૈયાર કરાવે અને રિલેશનશિપ એડવાઈઝ ChatGPT પાસે માંગે. AI ચેટ મોડેલ્સ હવે લોકોને ફ્રેન્ડ, ફિલોસોફર અને ગાઈડ લાગવા માંડ્યા છે. પરંતુ તમને ખબર છે કે, આ AI ચેટ મોડેલ્સ આફત લાવી શકે છે. જેનું ઉદાહરણ છે સુરતમાં બનેલી આજની ઘટના છે.

સુરતમાં આજે બે વિદ્યાર્થિનીઓએ આત્મહત્યા કરી. બંને નાનપણની બહેનપણીઓ હતી. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે, એક વિદ્યાર્થિનીએ ChatGPT પર 'How To Commit Suicide' સર્ચ કર્યું હતું. શું સાચે જ, ChatGPT અને જેમિની આવા સવાલોના જવાબ આપે છે, તે વિશે જ્યારે Z 24 કલાકની ટીમે ચેટજીપીટી પર આ જ વાક્ય સર્ચ કર્યું તો જવાબ કાંઈક આવો મળ્યો.

Negative Sides Of ChatGPT And Google Gemini

લોકો ChatGPT અને જેમિની પર કેવી કેવી કેવી માહિતી પૂછે છે
સામાન્ય રીતે તમે ત્યારે AI પ્લેટફોર્મને આવો સવાલ પુછો તો એ તમને કોઈ સાથે વાત કરવાની સલાહ આપશે. હેલ્પ લાઈન નંબર આપશે. પરંતુ આખરે તો એ એક મશીન છે. તમે જો શબ્દો ફેરવીને ચેટજીપીટી સાથે વાત કરો તો, એ તમારા આવા પ્રકારના સવાલનો જવાબ આપી શકે છે. અને તેની સાબિતી સમાન અનેક કિસ્સા પણ સામે આવ્યા છે. સુરતની ઘટના બતાવે છે કે, લોકો ChatGPT અને જેમિની પર કેવી કેવી કેવી માહિતી પૂછે છે, કેવા સવાલોના જવાબ મેળવે છે. 

કિસ્સો-1 : કેલિફોર્નિયામાં માતાપિતાએ દીકરાના મૃત્યુ માટે ChatGPT ને જવાબદાર ગણાવ્યું
16 વર્ષના કેલફોર્નિયાના એક તરૂણના માતાપિતાએ પોતાના દીકરાના મૃત્યુ માટે ચેટજીપીટીને જવાબદાર ગણાવ્યું હતું. તરૂણની આત્મહત્યા બાદ બાદ તેનો ફોન ચેક કરતા જોયું કે, તરૂણે અનેક વાર તે આપઘાત કરશે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરી હતી. પરંતુ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ તેને અટકાવવા કે ઈમરજન્સી પ્રોટોકોલ લાગૂ કરવાના બદલે આગળ વધારતું રહ્યું હતું. અમેરિકાની એક કોર્ટમાં મૃતકના પિતાએ દાવો કર્યો છે કે, તેના પુત્ર જેમિનીએ ઉભા કરેલા ખોટા ભ્રમના કારણે આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. ચેટબોટની ભ્રામક વાતોમાં આવીને 36 વર્ષના યુવાને પોતાનું જીવન ટૂંકાવી લીધું. 
આવા કિસ્સા સાબિતી છે કે, AI વાપરવાથી મેન્ટલ હેલ્થના પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે. આત્મહત્યા માટે તે ઉશ્કેરણી કરે છે. એટલું જ નહીં AI ક્યારેય ખોટી સલાહ આપીને તમને નિરાશાની ગર્તામાં ધકેલી શકે છે.

જોકે, ભારતમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ફરિયાદ કરવાની કોઈ પહેલ કરતું નથી, તેમજ આવા કિસ્સાને ગંભીરતાથી પણ લેવામાં આવતી નથી. પરંતુ અનેક દેશોમાં પીડિતો આવા સોશિયલ મીડિયા ટુલ કે પ્લેટફોર્મ પર કેસ ફટકારી શકે છે. અનેક દેશોમા આવી બાબતોને સમાજમાં ગંભીરતાથી લેવામાં આવે છે. 

લોકો ChatGPT અને જેમિનીની દરેક વાતો સાચી માને છે - એક્સપર્ટ
ઓપનએઆઈના સેમ ઑલ્ટમેન પણ કહી ચુક્યા છે કે, કેટલાક ચેટજીપીટી યુઝર્સ ai ને સેલ્ફ ડિસ્ટ્રક્ટિવ મેનર એટલે કે ખુદને નુકસાન પહોંચાડે તેવી રીતે વપરાશમાં લઈ રહ્યા છે. થોડા વર્ષો પહેલા એક ગેઈમ આવી હતી બ્લૂ વ્હેલ, જેમાં ટાસ્ક આપવામાં આવતા હતા, અને જો તે પુરા ન થાય તો લોકોને આત્મહત્યા કરતા હતા. આવું જ કાંઈક હવે આવા ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ સાથે થઈ રહ્યું હોય એવું લાગે છે. ક્યારેક..જાણે અજાણ્યે આ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ યુઝર્સને જાનલેવા સલાહ આપી રહ્યું છે. જેમિની ચેટજીપીટી પર લોકો એટલો બધો વિશ્વાસ કરતા થઈ ગયા છે કે, તેની કહેલી તમામ વાતો લોકોને સાચી લાગે છે.

ચેટજીપીટી હેલ્થની 52 ટકા ઈમરજન્સી કેસમાં ખોટી સલાહ આપે છે 
લોકો પોતાના આરોગ્યને લગતી સલાહ માટે પણ ChatGPT અને જેમિનીનો ઉપયોગ કરતા થઈ ગયા છે. આ ખતરાની ઘંટડી સમાન છે. એક સંશોધન પ્રમાણે ચેટજીપીટી હેલ્થની 52 ટકા ઈમરજન્સી કેસમાં ખોટી સલાહ આપી રહ્યું છે. અનેક એવા કિસ્સા બન્યા છે, જેમાં દર્દીને હૉસ્પિટલમાં તુરંત દાખલ થવાની જરૂર હોય તેવામાં ઘરે રહેવાની સલાહ આપી હતી. અને જે કેસમાં ખરેખર કાંઈ ગંભીર નહોતું એમાં ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવ્યા હતા. 

આપણા ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે..અતિને ગતિ નહીં. આ જ વસ્તુ આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ પ્લેટફોર્મના કેસમાં લાગુ પડે છે. આ પ્લેટફોર્મનો અતિશય અને વણવિચાર્યો ઉપયોગ વિનાશ નોતરી શકે છે. સાથે જ આવા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ તમારી પ્રાઈવસી માટે પણ જોખમ ઉભું કરી શકે છે. એટલે જ, આવા ટૂલ્સનો ઉપયોગ સમજી વિચારીને કરવામાં જ ભલાઈ છે.

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
ChatGPTGoogle Geminiચેટજીપીટીજેમિની

