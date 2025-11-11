પનીર ખાવાના શોખીનો ચેતી જજો! સુરતથી પકડાયો 754 કિલોનો શંકાસ્પદ પનીરનો જથ્થો
Fake Panner Caught : સુરતના ખટોદરાની સુરભી ડેરીમાંથી 1.82 લાખનો 754 કિલો શંકાસ્પદ પનીરનો જથ્થો ઝડપાયો. ફૂડ સેફ્ટી અધિકારીઓ અને SOGની સંયુક્ત કાર્યવાહી. શંકાસ્પદ પનીરના નમૂનાને તપાસ માટે મોકલાયો લેબોરેટરી. કોઈપણ ગરબડી કે ભેળસેળ જણાશે તો કરાશે આકરી કાર્યવાહી
Trending Photos
Surat News ચેતન પટેલ/સુરત : સુરત મહાનગરમાં નકલી થી અને પનીરના ઉપરાછાપરી કિસ્સા નોંધાઈ રહ્યા છે. એક બાજુ આરોગ્ય મંત્રી પફુલ પાનસેરીયાએ ખાદ્યપદાર્થોમાં ભેળસેળ મુદ્દે આકરી કાર્યવાહીનો સૂર આલાપ્યો હતો. વરાછા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય કુમાર કાનાણીએ ભેળસેળિયાઓ સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. બીજી બાજુ નકલી ઘી અને પનીરની બૂમ અકબંધ હોય એમ ખટોદરાની સુરભી ડેરીમાંથી ૭૫૪ કિલો શંકાસ્પદ પનીરનો જથ્થો પકડાયો છે. ૧.૮૧ લાખનો શંકાસ્પદ પનીરનો જથ્થો સીઝ કર્યા બાદ હવે સેમ્પલ રિપોર્ટ પર દારોમદાર રાખવામાં આવીરહ્યો છે
પનીર ચકાસણી માટે મોકલી અપાયું
સુરતમાં ખટોદરા વાડી સોમાકાનજીની વાડી પાસે આઈ એનએસ હોસ્પિટલની પાછળ આવેલા સોરઠિયા કમ્પાઉન્ડમાં આવેલી સુરભી ડેરીમાં પાલિકાના ફૂડ ઈન્સ્પેક્શન વિભાગના ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસરો અને એસઓજીના સ્ટાફ સાથે સંયુક્તપણે સ્થળ તપાસ હાથ ધરાઈ હતી. આ સ્થળે પનીરનો શંકાસ્પદ જથ્થો હોવાનું જણાતા માલિક શૈલેષ છગનભાઈ પટેલ પાસેથી પનીરનો નમૂનો લઈ તપાસ માટે લેબોરેટરી મોકલી આપવામાં આવ્યો હતો. જેનો પૃથક્કરણ રિપોર્ટ આવ્યેથી ફૂડ સેફ્ટી એક્ટ-૨૦૦૬ અને તેના નીતિ નિયમો અનુસાર આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે.
આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ સતર્ક થઇ ગયા
રિપોર્ટ પર વધુમાં, આ દારોમદાર છે સ્થળેથી ૭૫4 કિલો પનીરનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો અને તેની અંદાજિત કિંમત ૧.૮૧ લાખ રૂપિયા છે. આ જથ્થો ફૂડ વિભાગ દ્વારા સીઝ કરવામાં આવ્યો છે. લેબોરેટરી ખાતે તપાસ અર્થે મોકલાયેલા સેમ્પલમાં કોઈ પ્રકારની ગરબડી કે ભેળસેળ જણાશે તો આકરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આમ, સુરતમાં ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળની ફરિયાદો વચ્ચે મોટી માત્રામાં શંકાસ્પદ પનીર મળ્યું હોય આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ સતર્ક થઇ ગયા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે