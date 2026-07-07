/ડાયમંડ સિટીમાં આકાશી આફત, 8 કલાકમાં 10 ઈંચથી જળબંબાકારમાં ડૂબી ગયું સુરત! શહેરનો 70% વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ

Surat Heavy Rain: સુરતમાં મેઘરાજાની મહેર નહીં, પરંતુ તંત્રની બેદરકારીનો કહેર જોવા મળી રહ્યો છે. વરસાદે સુરત મહાનગરપાલિકાના પ્રિ-મોન્સૂન પ્લાનની પોલ ખોલી નાંખી છે. શહેરના અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. ગરનાળા હોય, મુખ્ય માર્ગો હોય કે શાળાઓની આસપાસનો વિસ્તાર ચારે તરફ પાણી જ પાણીના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. લાખો રૂપિયાના ખર્ચ બાદ પણ શહેરીજનોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
લોકોને બચાવવા હોડીની મદદ લેવાઈ
સુરતના પાંડેસરાના પ્રેમ નગર અને કૃષ્ણ નગરમાં ભેદવાડ ખાડી બન્ને કાંઠે વહેતી થતા પાણી ભરાયા છે. ઘૂંટણ સુધીના પાણીમાં લોકો ફસાયા, જ્યાં તેમનું બોટથી રેસ્ક્યૂ કરવાની નોબત આવી છે. તો સુરતના વેડરોડ પડોળ વિસ્તારમાં કમર સુધીના પાણી ભરાયા. દુકાનો અને ઘરમાં પણ પાણી ઘુસી જતા લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. જીવના જોખમે લોકો આ પાણીમાંથી પસાર થતા જોવા મળ્યા.
અનેક લોકોનું કરવામાં આવ્યું સ્થળાંતર
સુરતના સણિયા હેમાદ વિસ્તારમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે. જેના કારણે હળપતિ આવાસમાં લોકો ફસાયા છે. આ લોકોને બચાવવા માટે રેસ્ક્યૂ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. સુરતમાં રેડ અલર્ટ વચ્ચે આજે જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. જેમાં સુરતના કતારગામ કાસાનગર વિસ્તારમાં કમર સુધીના પાણી ભરાતા ટ્રાફિક જામની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું. લોકોને બોટમાં બેસાડીને રેસ્ક્યૂ કરીને લઈ જવાની સ્થિતિ સર્જાઈ.
પાણી ભરાતા લાંબો ટ્રાફિક જામ
સુરત અને નવસારીને જોડતા વ્યસ્ત એવા ઉધના નવસારી રોડ પર પાણી ભરાઈ ગયા. અહીં લગભગ ત્રણ કિલોમીટર સુધી ટ્રાફિક જામ જોવા મળ્યો. વાહનમાં પાણી ભરાઈ જવાના કારણે લોકોના વાહનો બંધ પડ્યા હતા. જ્યારે સુરતના સહારા દરવાજા વિસ્તારમાં ગરનાળામાંથી પસાર થવા જતા સમયે એસટી બસ ફસાઈ ગઈ હતી. ગરનાળામાં પાણી ભરાઈ જતા આ સ્થિતિ ઉભી થઈ.
વરસાદના કારણે ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાઈ અને મેયર ખુદ ટ્રાફિક જામને ક્લિયર કરવા આવ્યા. પરંતુ ઝી 24 કલાકે જ્યારે તેમને સુરતની સ્થિતિ વિશે પુછ્યું, તો તેમણે આ સ્થિતિ માટે કુદરતી આફતને કારણ ગણાવ્યું. સુરતમાં ભારે વરસાદનું અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. વરસાદના કારણે 70 ટકા વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા છે. ત્યારે તંત્ર કંટ્રોલ રૂમથી સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે.
તંત્રની કામગીર પર ઉઠી રહ્યા છે સવાલ
જળબંબાકારની સ્થિતિ વચ્ચે સુરતના તંત્રની સંવેદનશીલતા પર સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. લોકો વરસાદથી પરેશાન હતા ત્યારે મહાનગરપાલિકામાં ચેરમેનના પદગ્રહણનો કાર્યક્રમ થયો. જેમાં નગરસેવકો નાસ્તો અને શુભેચ્છાઓની આપ-લેમાં વ્યસ્ત જોવા મળ્યા.
તંત્રની સ્થિતિ પર નજર છે. શાસકોના કામગીરી કરવાના દાવા છે. પરંતુ લોકોના ભાગે તો હાલાકી જ આવી રહી છે. વર્ષ બદલાય છે, શાસકો બદલાય છે, પરંતુ જનતાની હાલાકી ક્યારેય ઓછી નથી થતી. કરોડોના ખર્ચ અને મોટા મોટા વાયદા બાદ પણ નાગરિકોના ભાગમાં તો સહન કરવાનું આવે છે. અને એટલે જ જનતા હવે આશા રાખી રહી છે કે, આ સ્થિતિ સુધરે તો સારુ..