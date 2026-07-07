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ડાયમંડ સિટીમાં આકાશી આફત, 8 કલાકમાં 10 ઈંચથી જળબંબાકારમાં ડૂબી ગયું સુરત! શહેરનો 70% વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ

Surat Heavy Rain: વરસાદે હીરા નગરી સુરતની હાલત ખરાબ કરી દીધી છે. તંત્રના અનેક દાવા અને કરોડોના ખર્ચ છતાં સાત ઈંચ વરસાદમાં તો સુરત ડૂબી ગયું છે. શહેરના પોશ વિસ્તાર હોય કે ખાડી વિસ્તાર, તમામ ક્ષેત્રો પાણીમાં છે. સુરતમાં સ્થળ ત્યાં જળની સ્થિતિ છે. લાંબો ટ્રાફિક જામ સર્જાયો છે અને લોકોની હાલાકીનો તો પાર નથી. વરસાદે કેવી રીતે બગાડી છે સુરતની સૂરત અને લોકોની કેટલી પડી રહી છે હાલાકી. ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 07, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:03 PM IST
ડાયમંડ સિટીમાં આકાશી આફત, 8 કલાકમાં 10 ઈંચથી જળબંબાકારમાં ડૂબી ગયું સુરત! શહેરનો 70% વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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