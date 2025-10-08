Prev
સુરતની એક 'કામવાળી'એ ખરીદ્યો 60 લાખનો ફ્લેટ, માત્ર 10 લાખની લીધી લોન! સોશિયલ મીડિયા પર થઈ રહી છે ચર્ચા

સુરતની એક ઘરેલું સહાયકે સ્માર્ટ બચત અને રોકાણથી 60 લાખનો ફ્લેટ ખરીદ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર આ કામવાળીની કહાની વાયરલ થઈ રહી છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:45 PM IST

સુરતઃ ભારતમાં ઘર ખરીદવું બધા લોકો માટે એક સપના સમાન હોય છે. પ્રોપર્ટીની મોંઘી કિંમતો, બેંકના હપ્તા અને ઈન્ટીરિયર ખર્ચ તેને વધુ પડકારજનક બનાવે છે. તેવામાં જ્યારે એક કન્ટેન્ટ ક્રિએટરની ઘરેલું સહાયક  (house help) એ માત્ર 10 લાખ રૂપિયાની લોનમાં સુરતમાં 60 લાખ રૂપિયાનો 3BHK ફ્ટેલ ખરીદ્યો તો સોશિયલ મીડિયા પર બધા ચોંકી ગયા.

કન્ટેન્ટ ક્રિએટર નલિની ઉંગારે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું કે તેની કામવાળી સવારે ખુશથી ચમકી ઉઠેલા ચહેરા સાથે આવી અને કહેવા લાગી કે તેણે સુરતમાં 60 લાખનો ફ્લેટ ખરીદ્યો છે. આ સાથે તેણે 4 લાખ રૂપિયા ફર્નીચર પર ખર્ચ કર્યાં અને માત્ર 10 લાખ રૂપિયાની લોન લીધી. નલિનીએ કહ્યું- હું ખરેખર ચોંકી ગઈ'

— Nalini Unagar (@NalinisKitchen) October 7, 2025

જાણવા પર સામે આવ્યું કે આ તેની પ્રથમ સંપત્તિ નથી. મહિલા પોતાના ગામમાં બે માળના ઘર અને એક દુકાનની માલકિન છે, જે ભાડા પર છે. નલિનીએ કહ્યું કે આ સાંભળી તે દંગ રહી ગઈ, આ સ્થિતિ ઓનલાઈન યુઝર્સની પણ છે.

ઈન્ટરનેટ પર પ્રતિક્રિયાઓ
સોશિયલ મીડિયા પર યુઝર્સ તેની નાણાકીય સમજદારી અને બચતના વિચારની પ્રશંસા કરી રહ્યાં છે. નલિનીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ કોઈ જાદૂ કે ભાગ્ય નહીં, પરંતુ સમજદારીથી બચત કરવી અને ખોટા ખર્ચથી બચવાનું પરિણામ છે. તેણે કહ્યું કે હંમેશા સમાજમાં તે ધારણા હયો છે કે ઘરેલું કામ કરનાર ગરીબ ગોય છે, પરંતુ ઘણા લોકો પૈસા સંભાળી, બચત કરી જીવનમાં મોટા નિર્ણય લે છે.

કેટલાક યુઝર્સે પોતાના અનુભવ જણાવ્યા, જેમ કે તેના વિસ્તારમાં ચાનો સ્ટોલ રાખનાર વ્યક્તિ બે બંગલાનો માલિક છે અને તેના બાળકો વિદેશમાં અભ્યાસ કરે છે, પરંતુ તે સાદગીથી જીવન જીવે છે.

કુલ મળી આ કહાનીથી તે શીખ મળે છે કે મોટી સંપત્તિ અને આરામદાયક જીવન માટે દેખાડા જરૂરી નથી. સતત બચત, સાચી જગ્યાએ રોકાણ અને ધૈર્યથી ગમે તે નાણાકીય લક્ષ્ય હાસિલ કરી શકાય છે.

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Surat house helphomeownership India

