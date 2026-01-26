વિશ્વાસુ નોકરે શેઠના ઘરે ધાડ પાડી! માલકીનને ફોસવીને 70 લાખના દાગીના ચાઉ કર્યા, અને ખંડણી પણ માંગી
Surat Crime News : સુરતમાં વેસુ વિસ્તારમાં રહેતા રેડીમેડ ગારમેન્ટના વેપારીના ઘરે વિશ્વાસુ નોકરે દગો આપ્યો. તે માલિકના લોકરમાંથી 70 લાખના સોનાના દાગીના અને રોકડ લઈને પલાયન થઈ ગયો હતો. એટલુ જ નહિ, કોલ કરીને 54 લાખની ખંડણી માંગી હતી. અલથાણ પોલીસે નોકરનું પગેરું દબાવી વાપી ખાતેથી પકડી પાડ્યો
Surat News ચેતન પટેલ/સુરત : સુરતથી ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. વેસુ વિસ્તારમાં 9 વર્ષ જૂના વિશ્વાસુ નોકરે માલિકના ઘરે DRIના દરોડાની તક ઝડપી રૂ. 70 લાખના દાગીના અને દસ્તાવેજો હડપ કરી ખંડણી માંગી હતી. નોકરે માલિકની પત્નીને GST દરોડાનો ડર બતાવી સોનું અને મિલકતના કાગળો સુરક્ષિત રાખવાના બહાને પોતાના નામે ખોલાવેલા લોકરમાં મુકાવ્યા હતા. થોડા સમય બાદ નોકરે લોકરની ચાવી બદલી નાંખી દાગીના પરત આપવા પેટે રૂ. 54 લાખની માંગણી હતી. એટલું જ નહિ, માલિકના દીકરાને જાનથી મારી નાંખવાની પણ ધમકી આપી. મહિલાની ફરિયાદના આધારે અલથાણ પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ તેજ કરી આરોપી લવકુશ ઉર્ફે ચંદનને વાપીથી ઝડપી પાડી જેલભેગો કર્યો છે. પોલીસે આરોપી પાસેથી રૂ. 25 લાખના દાગીના કબજે કર્યા છે અને બાકીના મુદ્દામાલની રિકવરી માટે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સુરતના અલથાણના બેલાકાસા બિલ્ડિંગમાં રહેતા દીપ્તિબેન સંજયભાઈ મહેશ્વરીએ ફરિયાદમાં જણાવ્યું કે, ૨૫ ડિસેમ્બરે ડીઆરઆઈએ છાપો મારી ગારમેન્ટના એક્સપોર્ટર તેમના પતિ સંજયભાઈની અટકાયત કરી હતી. આ તકનો ગેરલાભ લાભ ઉઠાવતા નવ વર્ષ જૂના એવા વિશ્વાસુ નોકર લવકુશ ઉર્ફે ચંદન તાંડવ બજરંગશરણ શુક્લએ મને ડરાવી હતી કે, ગમે ત્યારે આપણા ઘરે જીએસટીના દરોડા પડશે, માટે તમારા ઘરેણાં સેફ જગ્યાએ મૂકી દો. તેથી મેં નોકર લવકુશની વાતમાં આવી જઈ સિટીલાઈટના લોકરમાંથી એક કિલો સોનું અને દુકાન અને ફલેટના દસ્તાવેજો કાઢી લીધા હતા.
ફરિયાદમાં મહિલાએ કહ્યું કે, આ બાદ નોકરે સિટીલાઈટના અન્ય એક સેફ ડિપોઝિટ વોલ્ટમાં પોતાના નામે લોકર ખોલાવ્યું હતું. મને વિશ્વાસમાં લેવા તેણે ચાવી પણ સોંપી દીધી હતી. જો કે ગણતરીના કલાકોમાં જ લવકુશ ત્યાં પરત ફર્યો હતો. અને ચાવી ખોવાઈ ગઈ છે, તેમ કહી રૂ. 6૦૦૦ ભરીને લોકરના લૉક બદલાવી નવી ચાવી પોતાની પાસે રાખી લીધી હતી. થોડા દિવસ બાદ મને શંકા ગઈ હતી, તેથી હું લોકર તપાસવા ગયા ત્યારે સમગ્ર ભાંડો ફૂટી ગયો હતો. આ મામલે મેં નોકર લવકુશને કોલ કર્યો ત્યારે ફોન પર ધમકી આપી હતી કે જો દાગીના દસ્તાવેજો પાછા જોઈતા હોય તો ૫૪ લાખ રૂપિયા આપો અને પોલીસમાં ફરિયાદ કરી કે દુશ્મની કરશો તો તારા બાળકોને મારી નાંખીશ.
ચોરીના બનાવ અંગે અલથાણ પોલીસ મથકના પીઆઈ ડી.ડી.ચૌહાણે સતત તપાસ હાથ ધરીને નોકર લવકુશ ઉર્ફે ચંદન તાંડવ બજરંગશરણ શુક્લા વાપી ખાતેથી પકડી પાડ્યો છે. તેની પાસેથી ૨૫ લાખના દાગીના કબજે કર્યા છે. તેમજ કોર્ટમાં રજૂ કરીને ત્રણ દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે.
