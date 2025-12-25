સુરતમાં કાળજું કંપાવતી ઘટના; માતાએ 5 વર્ષના પુત્ર સાથે 14મા માળેથી લગાવી મોતની છલાંગ! દીકરાનું મોત
Surat News: મહિલાએ 14મા માળેથી પોતાના પાંચ વર્ષના પુત્ર સાથે મોતની છલાંગ લગાવી, ત્યારે તે નીચે પાર્ક કરેલી એક કાળા રંગની કાર પર પટકાઈ હતી. મહિલા કારના પાછળના ભાગે પડતાં કારનો કાચ સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયો હતો અને પાછળનો ભાગ દબાઈ ગયો હતો. કારની પાસે જ મહિલા લોહીલુહાણ હાલતમાં પટકાઈ હતી
પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત: શહેરના અલથાણ વિસ્તારમાં આવેલ સુમન અમૃત આવાસમાં આજે એક અત્યંત કરુણ અને ચકચારી ઘટના સામે આવી છે. એક અજાણી મહિલાએ પોતાના 5 વર્ષના માસૂમ પુત્ર સાથે બિલ્ડિંગના 14મા માળેથી પડતું મૂકી આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ ગમખ્વાર બનાવમાં માસૂમ બાળકનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું છે. જ્યારે માતાની હાલત અત્યંત નાજુક હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, મહિલા જ્યારે તેના પુત્ર સાથે 14મા માળેથી નીચે કૂદી ત્યારે તે નીચે પાર્ક કરેલી એક કાળા રંગની કાર પર પટકાઈ હતી. ઊંચાઈએથી પટકાવાને કારણે કારનો પાછળનો ભાગ અને કાચ સંપૂર્ણપણે ચગદાઈ ગયા હતા. આ અકસ્માતમાં 5 વર્ષના બાળકને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેણે દમ તોડ્યો હતો. લોહીલુહાણ હાલતમાં માતાને તાત્કાલિક સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી છે. જ્યાં તે જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહી છે.
બનાવની જાણ થતાં જ ખટોદરા પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. તપાસ દરમિયાન કેટલીક મહત્વની વિગતો સામે આવી છે.આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આવાસમાં રહેતા રહીશો આ મહિલાને ઓળખતા નથી. પોલીસને શંકા છે કે મહિલા આત્મહત્યા કરવાના ઈરાદે જ બહારથી આ બિલ્ડિંગમાં આવી હોઈ શકે છે.
ખટોદર પીઆઈ ભાવેશ રબારીના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આ આત્મહત્યાનો મામલો જણાય છે. પોલીસ હાલ સીસીટીવી ફૂટેજ અને ટેક્નિકલ સોર્સની મદદથી મહિલાની ઓળખ કરવાના પ્રયાસ કરી રહી છે.આ ઘટના સવારે અંદાજે 10:30 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી.
એક માતાએ પોતાના જ વહાલસોયા પુત્ર સાથે આવું આત્મઘાતી પગલું કેમ ભર્યું? તે ક્યાંની રહેવાસી છે. તેવા અનેક પ્રશ્નો હાલ વણઉકેલ્યા છે. આ ઘટનાને પગલે આખા આવાસ અને સુરત શહેરમાં ભારે શોક અને અરેરાટીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. પોલીસે હાલ અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી આગળની તપાસ તેજ કરી છે.
