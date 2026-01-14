ગુજરાતમાં આવેલું છે આ મંદિર, જ્યાં ભોળાનાથને ચડાવવામાં આવે છે જીવતાં કરચલા
unique Mahadev temple: શહેરના ઉમરા વિસ્તારમાં એક અનોખા મહાદેવનું મંદિર આવે છે. સામાન્ય રીતે મહાદેવ પર દુધ, જળ અને તલ જેવા પદાર્થોનો અભિષેક કરવામાં આવતો હોય છે. જો કે સુરતના રામનાથ-ઘેલા મંદિરમાં પોષી એકાદશીએ શિવજી પર જીવતાં કરચલાંથી અભિષેક કરવામાં આવે છે. મોટા શ્રદ્ધાળુઓ દ્વારા જીવતાં કરચલાં ભગવાન શિવને અર્પણ કરવામાં આવે છે.
ચેતન પટેલ/સુરત: તમે શિવ મંદિરમાં તો ગયા જ હશો. તમે શિવલિંગ પર જળ, દૂધ, ઘી કે મધનો અભિષેક કર્યો હશે. પરંતુ ક્યારેય કોઈ જીવતા પ્રાણીનો અભિષેક કર્યો છે? તમને આ સાંભળીને જ નવાઈ લાગતી હશે, પણ ગુજરાતમાં એક એવું મંદિર છે જ્યાં ભગવાન ભોળનાથને ચડાવવામાં આવે છે જીવતાં કરચલા...તો કયું છે આ મંદિર અને શું છે તેની દંતકથા?
આપણે સૌ ભગવાન શિવના મંદિરમાં તો ગયા જ હોઈશું, જળાભિષેક, દૂધનો અભિષેક, બિલીપત્ર અને ભાંગથી મહાદેવને પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. પણ સુરતમાં એક એવું શિવ મંદિર છે. જ્યાં ભગવાન ભોળાનાથને ચડાવવામાં આવે છે.જીવતાં કરચલા. હા, સાંભળીને તમને નવાઈ લાગતી હશે. પરંતુ આ સત્ય છે. સુરતમાં આવેલું, રહસ્ય અને શ્રદ્ધાનો સંગમ છે આ મંદિર. જ્યાં એક-બે નહીં, હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો જીવતાં કરચલા શિવલિંગ પર ચડાવે છે. મંદિર બહાર કરચલા ચડાવવા માટે ભક્તોની લાંબી લાઈનો જોવા મળે છે અને ખાસ કરીને, પોષ વદ એકાદશીના દિવસે.
આ મંદિર સાથે જોડાયેલી છે એક અનોખી દંતકથા...કહેવાય છે કે પ્રભુ શ્રી રામ પિતાની તર્પણ વિધિ માટે પાણી શોધતા હતા, ત્યારે તીર ચલાવતા જ, આ જગ્યાએ શિવલિંગ પ્રગટ થયું...વિધિ માટે કોઈ બ્રાહ્મણ ન મળતાં, સમુદ્ર દેવ બ્રાહ્મણ સ્વરૂપે આવ્યા. તો તેમની સાથે અનેક કરચલાઓ પણ આવ્યા જે સીધા શિવલિંગ પર જઈને બેસી ગયા. કરચલાઓનો ઉદ્ધાર કરવા સમુદ્ર દેવે પ્રભુ શ્રી રામને પ્રાર્થના કરી, અને ત્યારે પ્રભુ શ્રી રામે આપ્યું અદભૂત વરદાન કે, જે કોઈ શિવલિંગ પર કરચલા ચડાવશે, તેના કાનની રસી, કાનનો દુઃખાવો દૂર થશે. આ માન્યતા આજે પણ જીવંત છે.
આ છે શ્રદ્ધા, આ છે વિશ્વાસ, અને આ છે સુરતનું અદભૂત રામનાથ ઘેલા મંદિર.જ્યાં પરંપરા, દંતકથા અને ભક્તિ આજે પણ જીવંત છે.
