Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

સુરત પોલીસની નથી રહી બીક? ઉદ્યોગપતિ દિપક ઈજારદારે દીકરાના જન્મદિવસે રસ્તો જામ કર્યો!

Surat Industrialist Power : ઉદ્યોગપતિ દિપક ઈજારદારે રોડ બ્લોક કરી પુત્રનો જન્મ દિવસ ઉજવ્યો, રસ્તા પર અટવાયેલા વાહન ચાલકોને જાહેરમાં ધમકી આપી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 22, 2025, 03:16 PM IST

Trending Photos

સુરત પોલીસની નથી રહી બીક? ઉદ્યોગપતિ દિપક ઈજારદારે દીકરાના જન્મદિવસે રસ્તો જામ કર્યો!

Surat News : સુરતના ઉદ્યોગપતિની દાદાગીરીનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ડુમસ ગામના ઉદ્યોગપતિએ જાહેર રોડ જામ કરી જન્મ દિવસની ઉજવણી કરી હતી. એટલું જ નહિ, રસ્તા જામ કરવા પર દિપક ઈજારદારે રાહદારીઓ પર ગુસ્સો પણ ઠાલવ્યો હતો. 

સુરતના ડુમસ ગામના ઉદ્યોગપતિ દિપક ઈજારદારે રસ્તા પર દીકરાના જન્મની ઉજવણી કરતા વિવાદ સર્જાયો છે. દિપક ઈજારદારે દીકરાના જન્મદિવસની ઉજવણી રસ્તા પર કરી હતી. હાથમાં ફટાકડા લઈને આતશબાજી કરી હતી. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) December 22, 2025

 

આટલું જ નહિ, લોકોએ રોડ ખુલ્લો કરવા હોર્ન માર્યા તો દિપક ઇજારદારે રાહદારીઓ પર દાદાગીરી કરી હતી. રાહદારીને આતશબાજી તેના ગાડી પર ટાંકી ગાડી પર કરવાની ચીમકી આપી હતી. 

ત્યારે દિપક ઈજારદારની દાદાગીરીના વીડિયો પણ સામે આવ્યા છે. આમ, દીકરાના જન્મ દિવસે ઉદ્યોગપતિએ જાહેરમાં તાયફા કર્યા હતા.

સામાન્ય નાગરિકોને નિયમો તોડવા પોલીસ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી પાઠ ભણાવે છે. તો આરોપીઓનું સરઘસ કાઢવામાં સુરત પોલીસ માહેર છે. ત્યારે આવા ઉદ્યોગપતિ પર પોલીસ શું કાર્યવાહી કરે છે તે જોવું રહ્યું. દિપક ઈજારદાર અગાઉ પણ વિવાદમાં આવી ચૂક્યો છે. 

 

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) December 22, 2025

 

પાંચ મહિના પહેલા પણ દિપક ઈજારદાર સામે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી 
ડુમસ ગામમાં આવેલ સુલતાનાબાદમાં રહેતા દીપક ઇજાદારે તેના બે થી ત્રણ બોડીગાર્ડ સાથે મળી તેમના ગામમાં બાપુજીની વાડી નામના બંગલોમાં રહેતા પટેલ પરિવારને ધમકાવ્યો હતો. એટલું જ નહીં તેના ઘરના આંગણામાં ઘૂસી જઈ પરણીતા અને તેના બંને પુત્રને ગોળી મારી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી. જેથી આખરે ભોગ બનનાર પરણીતાએ આ મામલે ડુમસ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે દીપક ઈજારદાર અને તેના બે થી ત્રણ બોડીગાર્ડ સામે ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. ‘તારા બાપનો રોડ છે.. કહીને ડુમસમાં દિપક ઈજારદાર બોડીગાર્ડ સાથે મહિલાના ઘરમાં ઘુસી ગયો અને ગાળો ભાંડી હતી. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
suratsurat policeસુરત પોલીસસુરત

Trending news