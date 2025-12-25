સુરતમાં જિંદગી-મોત વચ્ચે ઝૂલતા 'દાદા'નું દિલધડક રેસ્ક્યૂ; ઉંઘમાં બારીમાંથી 10મા માળેથી ગબડ્યા, ચમત્કારિક બચાવ
Surat News: સુરતના જહાંગીરાબાદમાં 10મા માળેથી નીચે પડતાં ફસાયા આધેડ. 57 વર્ષીય નિતીનભાઈ સૂતા હતાં તે દરમિયાન અચાનક પડ્યા. 8મા માળે બાહરાના ભાગે જાળી હોવાથી ગ્રીલમાં ફસાયા. ફાયરવિભાગે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને રેસ્ક્યૂની કામગીરી કરી. 8મા માળે જાળી કાપીને વ્યક્તિનું કરાયું રેસ્ક્યૂ. એક કલાક ફસાયા બાદ કરાયું રેસ્ક્યૂ
Surat: શહેરના રાંદેર ઝોનમાં આવેલા જહાંગીરાબાદ વિસ્તારમાં આજે એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી હતી. ડી-માર્ટ પાસે આવેલી 'ટાઈમ ગેલેક્સી' બિલ્ડિંગના 10મા માળેથી એક આધેડ અચાનક નીચે પટકાયા હતા. જોકે, નસીબજોગ તેઓ 8મા માળની બારીની બહાર લાગેલી સેફ્ટી ગ્રીલમાં ફસાઈ જતા તેમનો આબાદ બચાવ થયો હતો. ફાયર વિભાગે ભારે જહેમત બાદ એક કલાકના અંતે તેમને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા હતા.
ઊંઘમાં દબડ્યા અને સીધા બારીની બહાર
મળતી માહિતી મુજબ, ટાઈમ ગેલેક્સીના 'A' બિલ્ડિંગમાં 10મા માળે રહેતા 57 વર્ષીય નીતિનભાઈ અડીયા બપોરના સમયે પોતાના ઘરની બારી પાસે સુતા હતા. ઊંઘ દરમિયાન અચાનક પડખું ફેરવતા તેઓ બારીમાંથી નીચે ગબડ્યા હતા અને સીધા નીચે પટકાયા હતા.
8મા માળે પગ ફસાતા 'મોતના મુખમાંથી' પાછા આવ્યા
10મા માળેથી નીચે પડતી વખતે, 8મા માળની બારીની બહાર લગાવેલી લોખંડની જાળીમાં નીતિનભાઈનો પગ ફસાઈ ગયો હતો. તેઓ હવામાં ઊંધા લટકી ગયા હતા. આ દ્રશ્ય જોઈ આસપાસના લોકોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા હતા. તાત્કાલિક ફાયર કંટ્રોલ રૂમને જાણ કરવામાં આવતા જહાંગીરપુરા, પાલનપુર અને અડાજણ ફાયર સ્ટેશનની ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી.
ફાયર વિભાગનું દિલધડક રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન
ડેપ્યુટી ચીફ ફાયર ઓફિસર એસ. ડી. ધોબીના માર્ગદર્શન હેઠળ રેસ્ક્યૂ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ફાયર વિભાગે બેવડી સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવી હતી. નીચે જમીન પર સેફ્ટી નેટ ફેલાવી દેવામાં આવી હતી, જેથી જો વ્યક્તિ નીચે પડે તો પણ તેને ઈજા ન થાય. 10મા માળેથી દોરડા અને સેફ્ટી બેલ્ટ બાંધીને ફાયરના જવાનો નીચે ઉતર્યા હતા. 8મા માળની ગ્રીલને કટર વડે કાપીને નીતિનભાઈને ખૂબ જ સાવચેતીપૂર્વક અંદર લેવામાં આવ્યા હતા.
એક કલાકની જહેમત બાદ સફળતા
આશરે એક કલાક સુધી ચાલેલી ભારે ખેંચતાણ અને જહેમત બાદ નીતિનભાઈને હેમખેમ બચાવી લેવાયા હતા. રેસ્ક્યૂ બાદ તેમને તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે નજીકની ગુરુકૃપા હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હાલ તેમની તબિયત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
