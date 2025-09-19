Prev
નવરાત્રી માટે સુરત ખોડલધામ સમિતિનો ક્રાંતિકારી નિર્ણય; ગરબામાં અન્ય ધર્મના લોકોને ‘નો એન્ટ્રી’

Surat News: સુરત ખોડલધામ સમિતિનો મોટો નિર્ણય. નવરાત્રી ગરબામાં અન્ય ધર્મના લોકોને ‘નો એન્ટ્રી’. લવ જેહાદ અટકાવવા માટે ગરબામાં પ્રવેશ પહેલાં ફરજિયાત આઈડી ચેક. “સમાજની દીકરી, સમાજના આંગણે” – દીકરીઓની સુરક્ષાના હેતુથી કડક નિયમ. કોસમાડા લાઈવ સ્પોર્ટ્સ ગ્રાઉન્ડમાં ભવ્ય નવરાત્રી મહોત્સવનું આયોજન. કેન્સર હોસ્પિટલ અને રિસર્ચ સેન્ટર માટે ભંડોળ એકત્ર થશે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 19, 2025, 06:03 PM IST

નવરાત્રી માટે સુરત ખોડલધામ સમિતિનો ક્રાંતિકારી નિર્ણય; ગરબામાં અન્ય ધર્મના લોકોને ‘નો એન્ટ્રી’

Surat News: આ વર્ષે નવરાત્રી પર્વને એક અલગ જ રૂપમાં ઉજવવા માટે સુરત ખોડલધામ સમિતિએ એક અનોખો અને ક્રાંતિકારી નિર્ણય લીધો છે. કોસમાડા લાઈવ સ્પોર્ટ્સ ગ્રાઉન્ડ ખાતે આયોજિત થનારા ભવ્ય નવરાત્રી મહોત્સવમાં અન્ય ધર્મના લોકો માટે 'નો એન્ટ્રી' રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. આ નિર્ણય પાછળનો મુખ્ય હેતુ "લવ જેહાદ" જેવી સામાજિક સમસ્યાઓને અટકાવવાનો અને દીકરીઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.

'લવ જેહાદ' અટકાવવા માટે ID કાર્ડ ફરજિયાત
સમિતિએ જાહેરાત કરી છે કે ગરબાના સ્થળે પ્રવેશ કરતા પહેલા દરેક વ્યક્તિનું ફરજિયાત ID ચેક કરવામાં આવશે. આ નિયમ ખાસ કરીને અસામાજિક તત્વોને પ્રવેશતા અટકાવવા માટે બનાવવામાં આવ્યો છે. ખોડલધામ સમિતિના સભ્યોનું માનવું છે કે આ પગલાથી "સમાજની દીકરી, સમાજના આંગણે" સુખી અને સુરક્ષિત રહી શકશે. આ ગરબા મહોત્સવને પારિવારિક માહોલ સાથે ઉજવવાનો સમિતિનો ધ્યેય છે, જ્યાં દરેક પરિવાર નિશ્ચિંત થઈને માતાજીની આરાધના કરી શકે.

ચેરીટી અને સુરક્ષાનો અનોખો સંગમ
આ ગરબા મહોત્સવ માત્ર મનોરંજન પૂરતો સીમિત નથી. આયોજનનો એક મુખ્ય ઉદ્દેશ કેન્સર હોસ્પિટલ અને રિસર્ચ સેન્ટર માટે ભંડોળ એકત્ર કરવાનો છે. આ રીતે, આ કાર્યક્રમ ધાર્મિક ઉજવણીની સાથે સાથે એક ઉમદા સામાજિક કાર્યને પણ જોડે છે. આયોજકોએ જણાવ્યું છે કે આ ગરબા મહોત્સવ દ્વારા ભેગા થયેલા તમામ ભંડોળનો ઉપયોગ માનવતાની સેવા માટે કરવામાં આવશે. આ આયોજનમાં મહિલાઓની સુરક્ષાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. તેમના માટે નિઃશુલ્ક પ્રવેશ રાખવામાં આવ્યો છે અને સુરક્ષા માટે સ્વયંસેવકોની એક મોટી ટીમ સતત તૈનાત રહેશે. આ સ્વયંસેવકો પ્રવેશથી લઈને ગરબાના અંત સુધી તમામ ગતિવિધિઓ પર નજર રાખશે, જેથી કોઈ પણ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને.

ગુજરાતમાં 28 સ્થળોએ પારિવારિક ગરબાનું આયોજન
પાટીદાર નેતા નરેશ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ, સુરત ઉપરાંત ગુજરાતના કુલ 28 સ્થળોએ આવા પારિવારિક ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પહેલનો હેતુ રાજ્યભરમાં ગરબાને તેના મૂળ પારિવારિક અને આધ્યાત્મિક સ્વરૂપમાં પાછો લાવવાનો છે, જ્યાં દરેક વ્યક્તિ સુરક્ષિત રીતે ગરબાની મજા માણી શકે. ખોડલધામ સમિતિનો આ પ્રયાસ ચેરીટી અને સુરક્ષાના અનોખા સંગમનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.

