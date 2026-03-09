પાટીદાર સંસ્થાઓ સરકારી ગ્રાન્ટનો દુરુપયોગ કરે છે! અગ્રણી પાટીદારે આક્ષેપ કરતા ખળભળાટ
Allegation On Patidar Samaj : સુરતના કામરેજમાં મળેલી પાટીદાર સમાજની બેઠકમાં અગ્રણી કે.કે. પટેલે મોટો દાવો કરતા કહ્યું કે, ઘણી પાટીદાર સંસ્થાઓ સરકારી ગ્રાન્ટનો દુરુપયોગ કરે છે. સમાજના નામે ઘણી સંસ્થાઓ પોતાનો સ્વાર્થ પૂરો કરે છે
- સુરતના કામરેજમાં પાટીદાર સમાજની અગ્રણી અને કાર્યકર્તાઓની બેઠક મળી હતી
- આ બેઠકમાં પાટીદાર સમાજની સમસ્યાઓ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી
- પાટીદાર સમાજમાં આરોગ્ય અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે કામ ન થતું હોવાનો આક્ષેપ થયો
Surat News : સુરતના કામરેજ ખાતે પાટીદાર સમાજની બેઠક મળી હતી. આ બેઠકમાં પાટીદરા સમાજના અગ્રણીઓ અને કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. જેમાં સમાજમાં શિક્ષણ અને આરોગ્યના મુદ્દે ચર્ચા થઈ હતી. ત્યારે અગર્ણી કે.કે. પટેલે આક્ષેપો કરતા કહ્યું હતું કે, કેટલીક પાટીદાર સંસ્થાઓ સરકારી ગ્રાન્ટો લઈ દુરુપયોગ કરી રહી છે.
પાટીદાર સમાજની બેઠકમાં બેઠકમાં નિખિલ દોંગા (ગોંડલ) સહિતના પાટીદાર અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જેમાં પાટીદાર સમાજના અગ્રણી કે.કે. પટેલે આક્ષેપ કરતા કહ્યુ હતું કે, કેટલીક પાટીદાર સંસ્થાઓ સરકારની ગ્રાન્ટો લઈ દુરુપયોગ કરી રહી છે. આ કારણે પાટીદાર સમાજના લોકોને શિક્ષણ અને આરોગ્યમાં લાભ નથી મળી રહ્યો. સમાજના નામે પોતાના સ્વાર્થ સાધતા પાટીદારો સંસ્થાના ટ્રસ્ટીઓ સામે વિરોધ કરવો જોઈએ.
તેઓએ આગળ કહ્યું કે, પાટીદાર સમાજના લોકોને શિક્ષણ અને આરોગ્ય ક્ષેત્રે લાભ મળવો જોઈએ. શિક્ષણ અને આરોગ્ય દિવસેને દિવસે મોઘું થતાં લોકોની પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ રહી છે. સરકારના પૈસા લઈને જે સંસ્થાઓ માલિકીપણું ચલાવી રહી છે તે દૂર થવું જોઈએ.
પાટીદાર અગ્રણી કે.કે. પટેલની આગેવાનીમાં વિવિધ પાટીદાર સંસ્થાના લોકો બેઠકમાં હાજર રહ્યાં હતા. સાથે જ તેઓએ ટૂંક સમયમાં નવા પાટીદાર સંગઠનની જાહેરાત કરશે તેવી પણ વાત કરી હતી.
