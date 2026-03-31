સુરત: લિંબાયતના મકાનમાં લાગેલી આગમાં 5 લોકોના મોત, ચાર મહિલા સહિત એક બાળક પણ જીવતા ભુંજાયા

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratસુરત: લિંબાયતના મકાનમાં લાગેલી આગમાં 5 લોકોના મોત, ચાર મહિલા સહિત એક બાળક પણ જીવતા ભુંજાયા

Surat Limbayat Fire ; લિંબાયતના ખાડી વિસ્તારમાં આગની ઘટનામાં પાંચ લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા છે. મૃતકોમાં ચાર મહિલા અને એક બાળકનો સમાવેશ થાય છે. તેમજ એકની હાલત અતિગંભીર હોવાનું કહેવાય છે. આખરે કેવી રીતે આગ લાગી અને શું થયું હતું તે માટે જુઓ...

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 31, 2026, 02:12 PM IST
  • સુરતના લિંબાયતમાં રહેણાક મકાનમાં ભીષણ આગ લાગી હતી
  • મકાનમાં આઠ ટનથી વધુ સાડીનો જથ્થો અને કેમિકલ ફોમનો જથ્થો હોવાથી આગ જલ્દી પ્રસરી
  • વિકરાળ આગને કારણે અંદર રહેલા લોકો સમયસર બહાર નીકળી ન શક્યા, અને મોતને ભેટ્યા

Trending Photos

Surat News : સુરતના લિંબાયતની મીઠી ખાડી નજીક એક મકાનમાં આગ લાગી હતી. મકાનમાં લાગેલી આગમાં 5 લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા છે. ફાયર વિભાગ અને એમ્બ્યુલન્સની ટીમે કાર્યવાહી કરી છે. જોકે, મકાનમાં આગ લાગવાનું કારણ હજુ અકબંધ છે. 

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, લિંબાયતના મીઠી ખાડીમાં આવેલ બેઠી કોલોનીમાં આ ઘટના બની હતી. ગ્રાઉન્ડ પ્લસ બે માળના મકાનમાં આગ બાદ ગેસ સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થયો હતો. આ મકાનમાં આઠ ટનથી વધુ સાડીનો જથ્થો અને કેમિકલ ફોમનો જથ્થો સંગ્રહ કરાયો હતો. સાથે જ ઇલેક્ટ્રિક વાયરિંગમાં અચાનક શોર્ટ સર્કિટ બાદ આગ ફાટી નીકળી હતી. સાડી અને ફોમમાં અચાનક આગ લાગતા વિકરાળ બની હતી. 

Add Zee News as a Preferred Source

આગમાં મોતને ભેટેલા લોકોના નામ

  • શહેનાઝ બેગમ અબ્દુલ કલામ અંસારી (ઉં.વ. 65)
  • હુસા બેગમ અબ્દુલ કલામ અંસારી (ઉં.વ.18)
  • શુભાન રમઝાન અલી અંસારી (ઉં.વ. 4)
  • શબીનાં રમઝાન અલી અંસારી (ઉં.વ. 28)
  • પરવીન અબ્દુલ કલામ અંસારી (ઉં.વ. 19)

આગને કારણે ઘરમાં રહેલા લોકો બહાર નીકળી શક્યા ન હતા. ચાર મહિલા સહિત એક બાળક બહાર ન નીકળી શક્યા ન હતા. આ કારણે સ્ફોકેશન થતાં પાંચેયના મોત નિપજ્યા છે. 

ઘટના સ્થળે પહોંચેલી ફાયર વિભાગની ટીમે રેસ્ક્યુ કરી સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા. જ્યાં સારવાર મળે તે પહેલા તમામ લોકો મોતને ભેટ્યા હતા. 

આગની ઘટના બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ભાગદોડ મચી હતી. સ્થાનિક લોકો દ્વારા ફાયર વિભાગને જાણ કરવામા આવી હતી. જોકે, ફાયર વિભાગ પહોંચે તે પહેલા લોકોએ પાણીની વ્યવસ્થા કરીને મકાન પર પાણીનો મારો ચલાવી કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પરંતુ મહિલા અને બાળકને બહાર કાઢવામાં નિષ્ફળત મળી હતી. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, બચાવકાર્યમાં લાગેલા લોકો પણ ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. 

આ પણ વાંચો :

ફાયર વિભાગે નાછૂટકે ઘટના સ્થળથી બાજુમાં ખસી જવા માઇક એનાઉન્સમેન્ટ કરવાની ફરજ પડી હતી. ફાયર વિભાગે એનાઉસમેન્ટ કરી ચેતવણી આપી હતી કે, જો કોઈ આ રીતે ઘરમાં જથ્થો સંગ્રહ કરી રાખશે તો કાયદેસરની કાર્યવાહી કરાશે. આ રીતે મોટા પ્રમાણમાં સાડીનો જથ્થો સંગ્રહ ન કરવા પૂર્વ મેયર અને ડીસીપીએ સુરતવાસીઓને અપીલ કરી. 

(વધુ માહિતી અપડેટ થઈ રહી છે)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Surat Firebreaking newsસુરત

Trending news