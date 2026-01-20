ભ્રષ્ટાચાર સામે કડક એક્શન, 21 કરોડની પાણીની ટાંકી ધરાશાયી થતા સરકારે અધિકારીઓને કર્યા ઘરભેગા
Surat News: વિકાસના નામે ફરીવાર ભ્રષ્ટાચાર છાપરે ચઢીને પોકાર્યા છે. સુરત જિલ્લાના અરેઠ તડકેશ્વર ગામે બનેલી નવનિર્મિત પાણીની ટાંકી ધરાશાયી થવાનો મામલો હવે રાજ્યભરમાં ગુંજ્યો છે.
Trending Photos
Surat News: સુરત જિલ્લાના માંડવી તાલુકાના તાડકેશ્વર ગામે નિર્માણ પામેલી પાણીની ટાંકી ટેસ્ટિંગ દરમિયાન જ ધરાશાયી થતા તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ છે. કરોડોના ખર્ચે બનેલી આ ટાંકી પત્તાના મહેલની જેમ તૂટી પડતા બાંધકામની ગુણવત્તા સામે ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે. આ ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈને રાજ્ય સરકાર દ્વારા જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહીનો દૌર શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
ઉચ્ચ અધિકારીઓ પર પડી ગાજ
ટાંકી ધરાશાયી થવાની ઘટનામાં સીધી બેદરકારી જણાતા રાજ્ય સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી બે ઉચ્ચ અધિકારીઓને ફરજ પરથી સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા કાર્યપાલક ઈજનેર જય ચૌધરી અને તત્કાલીન કાર્યપાલક ઈજનેર રજનીકાંત ચૌધરીને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત સંબંધિત નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરને પણ તાત્કાલિક પ્રભાવથી ફરજ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે. સાથે જ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટ અને ઈજારદારને નોટિસ આપવામાં આવી છે અને એજન્સીના તમામ ચુકવણાં અટકાવવામાં આવ્યા છે. સરકારના આ કડક વલણથી ભ્રષ્ટાચારી અધિકારીઓમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
2 અધિકારીઓને કરાયા સસ્પેન્ડ
માંડવીના તાડકેશ્વરમાં પાણીની ટાંકી ધરાશાયી પ્રકરણમાં સંબંધિત નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર રજનીકાંત ચૌધરી અને કાર્યપાલક ઈજનેર જય ચૌધરીને તાત્કાલિક ફરજ પરથી દૂર કરાયા છે. પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટ અને ઈજારદારને નોટિસ, ઘટનાસ્થળ પરથી ગેરી, તકેદારી શાખા તથા અન્ય સરકારી સંસ્થાઓની હાજરીમાં નમૂનાઓ એકત્ર કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ, Zee 24 Kalakએ સતત અવાજ ઉઠાવ્યો હતો. આ સાથે ઘટનાની ખાતાકીય તપાસ તેમજ જવાબદાર વ્યક્તિઓ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધવાની કાર્યવાહી પણ હાલમાં ચાલી રહી છે.
વિકાસના નામે ફરીવાર ભ્રષ્ટાચાર છાપરે ચઢી ને પોકાર્યા છે. સુરત જિલ્લાના અરેઠ તડકેશ્વર ગામે બનેલી નવનિર્મિત પાણીની ટાંકી ધરાશાયી થવાનો મામલો હવે રાજ્યભરમાં ગુંજ્યો છે. 21 કરોડ રૂપિયાની માતબર રકમથી બનેલ સરકારી ગાયપગલ પાણી પુરવઠો યોજના હેઠળ 33 ગામોને પીવાનું પાણી આપવા માટે બનાવવામાં આવેલી 11 લાખ લીટર ક્ષમતાવાળી ટાંકી ટેસ્ટિંગના નામે માત્ર 9 લાખ લીટર પાણી ભરતાં જ તૂટી પડી જમીનદોસ્ત થઈ છે. આ ઘટનાએ તંત્રની કાર્યપદ્ધતિ અને ભ્રષ્ટાચાર પર ગંભીર પ્રશ્ન ઊભા કર્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે