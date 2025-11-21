Prev
સુરતીઓ ચેતજો: આટલી જગ્યાઓથી પનીર–ચીઝ–ઘી ન ખાતા, મળી ભેળસેળ

Health Department Raid : સુરત શહેરમાં ફરી નકલી પનીર, ચીઝ અને ઘી મળી આવ્યા છે. આરોગ્ય વિભાગની રેડમાં લેવાયેલા અનેક સેમ્પલ ફેલ નીકળ્યા છે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 21, 2025, 11:31 AM IST

Surat News : આખા ગુજરાતમાં હવે ભેળસેળનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. આરોગ્ય વિભાગના દરોડામાં ઠેર ઠેર નકલી ખાણીપીણી પકડાઈ રહી છે. આવામાં સુરત નકલી વસ્તુઓનું હબ બની રહ્યુ છે. ચટાકાના શોખીન સુરતીઓએ હવે બહાર ખાવાથી ચેતી જવું જોઈએ. કારણ કે, પનીર–ચીઝ–ઘીના નામે ભેળસેળનો ભાંડાફોડ થયો છે. 

SMCના આરોગ્ય વિભાગની સઘન તપાસમાં 6 નમૂના ‘અનસેફ’ જાહેર થયા છે. પનીર એનાલોગ, ચીઝ એનાલોગ અને ઘીના નમૂનાઓ ખાવાલાયક ન હોવાનું આરોગ્ય વિભાગની તપાસમાં ખૂલ્યું છે. 3 થી 15 નવેમ્બર દરમિયાન ચાલેલી વિશેષ ડ્રાઇવમાં મોટા પાયે ભેળસેળ પકડાઈ છે. 

કોના કોના સેમ્પલ ફેલ નીકળ્યા 

  • વર્ષા સોસાયટીની એચ.એલ. ફ્રોઝન ફૂડનો પ્રોસેસ્ડ ચીઝ એનાલોગ નિષ્ફળ
  • સાઈધામ સોસાયટીની શિવ ધર્મરાજ ડેરીનો નોન-બ્રાન્ડેડ ચીઝ એનાલોગ અનસેફ
  • ઉધનાની એસ.પી. માર્કેટિંગનું ‘શ્રી વલ્લભ દેસી ઘી’ અખાદ્ય જાહેર
  • પરમાનંદ ઈન્ડસ્ટ્રીઝની જય ગાયત્રી ડેરીના ઘીનો નમૂનો ફેલ
  • નાનપુરાની ઈન્ડિયા ડેરીમાંથી લેવામાં આવેલા ઘીમાં ભેળસેળ બહાર આવી
  • મોટા વરાછાની ઘી પેલેસના ભેંસના ઘીનો નમૂનો પણ અનસેફ જાહેર. સ્થળ પરથી 33 કિલો ચીઝ એનાલોગનો જથ્થો SMC એ સીઝ કર્યો. જથ્થાની કિંમત અંદાજે રૂ.10,080 ગણવામાં આવી. 

આ વિશે આરોગ્ય અધિકારી બીઆર. બ્રહ્મભટ્ટે કહ્યું કે, અનસેફ નમૂનાઓ મામલે જવાબદાર સામે મ્યુનિસિપલ કોર્ટમાં કેસની તૈયારી કરી છે. પાલિકાની કાર્યવાહીથી ભેળસેળિયા તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. ડેરી પ્રોડક્ટ્સ ખરીદતી વખતે સુરતીઓને વધુ સાવધાન રહેવાની અપીલ કરી છે. 

નકલી પનીર ખાવાથી શું થાય છે 
થોડા સમય પહેલા સુરતમાં ખટોદરા વિસ્તારમાં સુરભી ડેરીના પનીરના ગોડાઉનમાંથી લેવાયેલા પનીરના નમૂના સબ સ્ટાન્ડર્ડ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. તપાસમાં ખૂલ્યું કે, ફેટનું પ્રમાણ 50 ટકા હોવું જોઈએ, જે 35 ટકા જ છે. દૂધને બદલે સ્ટાર્ચ અને વેજીટેબલ ફેટની માત્રા મળી આવી. સાથે જ તેમાં Bita-sitosterolપ્રેઝન્ટ મળ્યું છે, જે એબ્સન્ટ હોવું જોઈએ. આ પનીર ખાવાથી શરીરમાં સ્ટાર્ચ પાચન સમસ્યા ઉદભવે છે, ગેસ, પાચન શક્તિ તેમજ અન્ય બીજી તકલીફો પેદા થઈ શકે છે. જેથી આંતરડામાં નેચરલ માઇક્રોબ ખોરવાઈ શકે છે. રોગ પ્રતિકારક શક્તિ નબળી પડી શકે છે. પાચન સંબંધિત રોગોનું જોખમ વધે છે. આ પનીર ખાવા થી પ્રોટીન અને કેલ્શિયમ મળતું નથી જેના કારણે લાંબે ગાળે સમસ્યા સર્જાઈ શકે છે. 

બનાસકાંઠામાં શંકાસ્પદ ઘી પકડાયું 
બનાસકાંઠાના ડીસા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં શંકાસ્પદ ઘીની ફેક્ટરી પર એસઓજીની ટીમે રેડ પાડી હતી. અંદાજિત 500 કિલો શંકાસ્પદ ઘી એસઓજીએ જપ્ત કર્યું છે. ડીસાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ઘણા સમયથી શંકાસ્પદ ઘીની ફેક્ટરી ધમધમી રહી છે. એસઓજીએ વહેલી સવારે રેડ કરી અને મુદ્દા માલ જપ્ત કરી અને કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. જિલ્લાનો ફૂડ વિભાગ ઊંઘતો રહ્યો અને SOG પોલીસે ફેક્ટરી ઝડપી પાડી. એસઓજીની કાર્યવાહી બાદ મુદ્દામાલ અને આરોપીઓની વિગતો સામે આવશે. 

તો રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા લેવામાં આવેલા પનીર, કપાસિયા તેલ અને પાણીના નમૂના ફેલ થયા છે. અનમોલ બ્રાન્ડ કપાસિયા તેલની અંદર કપાસિયા તેલ જ ન હતું..! ક્રિસ્ટલ બેવરેજીસના બિલકિંગ વોટરમાં વધુ પડતા બેક્ટેરિયા જોવા મળ્યા. શ્યામ ડેરીના નમૂના ફેલ થયા, બટરમાં પણ ભેળસેળ ખૂલી છે. ભેળસેળિયા તત્વો સામે દંડ અને કોર્ટ કેસ સહિતની કાર્યવાહી મહાનગરપાલિકા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે. 

